Bukarestista Helsinkiin tänään saapuvan lennon matkustajat ohjataan suoraan koronatestiin – STM:n valmiusjohtaja: "Poikkeaa täysin siitä, miten on aiemmin toimittu"

Helsinki-Vantaan lentoasemalle Romanian Bukarestista tänään illalla noin kello 20.30 saapuvalla Blue Air-yhtiön lennolla olevat hiukan yli sata matkustajaa ohjataan suoraan koronavirusteihin.

– Testaamiseen liittyy silti vapaaehtoisuus, pakko ei ole testeihin mennä, se vaatisi päätöksen avilta. Suositus on kuitenkin hyvin vahva, sanoo valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tulokkaan mukaan maan hallitus on edellyttänyt koronavirustartuntojen kuriin saamiseksi tehostettuja toimenpiteitä.

– Tähän asti on annettu informaatiota ja ohjausta sekä järjestetty mahdollisuus testaukseen, mutta nyt kun valmius on luotu, on aika ryhtyä myös järeämpiin toimiin. Tämä siis poikkeaa täysin siitä, miten on aiemmin toimittu, Tulokas kertoo.

Juuri tämä lennon matkustajat valikoituivat Tulokkaan mukaan kohteeksi, kun yhdessä THL:n kanssa katsotiin, mistä tautia on erityisesti tullut Suomeen. Balkanilta on tullut Suomeen tartuntoja viime aikoina suhteellisen paljon.

– Tämä ei jää lentokentällä ainutkertaiseksi testeihin ohjaamiseksi. Tilanteita katsotaan tapauskohtaisesti ja arvioon aikuttaa maan tautitilanne, hän sanoo.

Tulokkaalla ei ole tietoa moniko lennolla on ulkomaalainen, mahdollinen koneen vaihtaja ja moniko suomalainen. Testin oton jälkeen, matkustajat saavat toimintaohjeet. Testitulos ei vielä kentällä selviä.

