Herätys: Opettajat varoittavat kiireestä oppivelvollisuuden pidentämisessä, Turun kiistelty toriparkki aukeaa, alkoholin riskiraja menee monelta ohi

Opetuksen järjestäjien aika on kulunut viime keväänä ja tänä kesänä koronajärjestelyihin. Silja Viitala / Yle

Opettajat lykkäisivät oppivelvollisuuden pidentämistä

Hallitus haluaa pidentää oppivelvollisuutta ensi vuoden elokuusta alkaen, vaikka kunnat ja koulut kipuilevat parhaillaan koronan kanssa. Kunnilla on rahat loppu, ja opetuksen järjestäjien aika kuluu koronajärjestelyihin.

Turun toriparkkiin avautuu – suora lähetys kello 10 alkaen

Turun ydinkeskustasta on ollut viime vuodet suuren työmaan takia isojen muutosten kourissa. Minna Rosvall / Yle

Turun toriparkkihanke on ollut kiistelty puheenaihe vuosia ja on sitä taatusti vielä pitkään valmistumisensa jälkeenkin. Pysäköintiluolaan päästetään lauantaina ensimmäiset 250 ennakkoilmoittautunutta. Yle välittää tunnelmat ydinkeskustasta, joka on ollut viime vuodet suuren työmaan takia isojen muutosten kourissa.

Pari vuotta sitten tullut alkoholin riskiraja meni monelta ohi

Selvästi alempi kohtuukäytön raja on monelle käsitteenä melko uusi ja tuntematon. Henrietta Hassinen / Yle

Moni suomalainen pitää suurkulutuksen rajan alle jäävää alkoholin juomista turvallisena. Se ei pidä paikkaansa. Selvästi alempi kohtuukäytön raja on käsitteenä melko uusi ja tuntematon, mutta asiantuntijoiden mukaan se pitäisi saada iskostettua ihmisten mieliin, jotta terveyshaittoja saataisiin torjuttua.

Yhdysvaltain ydinaseet olisivat tuhonneet myös Suomen kylmän sodan aikana

Ydinräjähdyksen pilvi Hiroshiman yllä 6. elokuuta 1945. Granger / AOP

89-vuotias Daniel Ellsberg teki uransa Rand-tutkimuslaitoksessa tutkien ydinaseiden komento- ja valvontaketjua. Hänen mukaansa vuosien varrella on ollut vääriä hälytyksiä ja kriisejä, joiden vuoksi maailma on ollut hyvin lähellä ydinsotaa. Ellsbergin mukaan amerikkalaiset suunnitelmat ydinsodan kohteista ja uhreista olivat kylmääviä. Suomen kohtaloksi olisi koitunut Leningradin alueen sukellusvenesuojat, joiden tuhoaminen olisi tuonut tappavan ydinlaskeuman Suomeen. Ellsberg muistuttaa, että ydintuhon uhka ei ole hävinnyt kylman sodan päättymisen myötä.

Vielä on kesää jäljellä

Ilmatieteen laitos

Mittari kohoaa tänään hellelukemiin lähes koko maassa. Ilma voi tuntua jopa tukalalta. Paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia varsinkin maan pohjoisosassa.

