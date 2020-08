Mauritius julisti hätätilan mahdollisen ympäristökatastrofin vuoksi – karille ajaneesta laivasta vuotaa tonneittain öljyä mereen

Satelliittikuvassa MV Wakashio-tankkeri, josta on valunut öljyä mereen Mauritiuksen rannikolla.

Mauritiuksella on julistettu hätätila uhkaavan ympäristökatastrofin vuoksi sen jälkeen, kun karille ajaneesta laivasta alkoi valua tonneittain öljyä mereen.

Japanilaisomisteinen Panaman lipun alla liikennöivä alus MV Wakashio ajoi karille jo pari viikkoa sitten. Hätätila julistettiin vasta, kun alus oli alkanut vuotaa öljyä mereen luonnoltaan erittäin herkkien alueiden lähettyvillä.

Satelliittikuvat näyttävät tumman öljylautan leviävän Intian valtameren turkooseissa vesissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan vuonna 2007 rakennettu alus noin 300 metriä pitkä.

Mauritiuksen mukaan aluksella on ollut lähes 4 000 tonnia polttoainetta ja sen rungossa on halkeamia. Ekologit pelkäävät aluksen rungon murtuvan, mikä voisi pahentaa vuotoa ja aiheuttaa katastrofaalista tuhoa Mauritiuksen rannikolle.

Intian valtameressä sijaitseva saarivaltio pyytänyt Ranskalta apua aluksen irrottamiseksi karilta, sillä pienellä valtiolla ei ole tarvittavaa taitoa tai asiantuntijuutta, kertoo Mauritiuksen pääministeri Pravind Jugnauth Sky Newsin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Ranskaan kuuluva Reunionin saari on Mauritiuksen lähin naapuri. Ranskan ulkoministeriö kertoo Ranskan olevan Mauritiuksen "johtava ulkomainen sijoittaja" ja yksi sen merkittävimmistä kauppakumppaneista.

Ympäröivät merialueet ovat elintärkeitä pienelle saarivaltiolle

Jugnauthin mukaan huono sää on tehnyt toimiin ryhtymisen mahdottomaksi. Hän kertoo myös olevansa huolissaan siitä, mitä tapahtuu sunnuntaina, kun säätila huononee entisestään.

Pääministeri Jugnauth on kommentoinut asiaa muun muassa Twitterissä, jossa hän on julkaissut myös kuvan karille ajaneesta aluksesta. Kuvassa näkyy myös laivasta leviävä öljyvuoto.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) 7. elokuuta 2020

Laivojen kulkua tarkkailevat nettipalvelut kertovat irtolastialuksen olleen matkalla Kiinasta Brasiliaan.

Mauritiuksen ympäristöministeri Kavy Ramano kertoi Sky Newsin mukaan torstaina toimittajille, että aluksella toiminut pelastusryhmä oli evakuoitu alukselta sen jälkeen, kun rungon halkeamat huomattiin.

Ramano on sanonut, että maassa on ympäristökriisi. Hän on kuvaillut Blue Bay Marine Parkin ja muiden vuotavan aluksen lähellä olevien alueiden olevan "erittäin herkkiä".

Mauritius hyödyntää Sky Newsin mukaan saarta ympäröiviä elintärkeitä merialueita niin matkailuun kuin kalastukseen. Mauritius on riippuvainen turismista, ja noin 1,3 miljoonan asukkaan saarivaltio on kärsinyt pahasti koronaviruspandemian seurauksena.

"Huono sää ja jatkuva moukarointi" rikkoivat rungon

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan laiva ajoi karille Pointe d'Esnyn lähettyvillä 25. heinäkuuta.

Lehden mukaan aluksen miehistö on pelastettu ja viranomaiset ovat asentaneet aluksen ympärille aitaa. Mereen on laskettu lisäksi yli 400 öljypuomia vuodon rajoittamiseksi.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen edustaja Happy Khambule kertoo, että tuhannet eliölajit ovat vaarassa läheisillä laguuneilla, kertoo New York Times.

Aluksen omistavan Nagashiki Shippingin mukaan "huono sää ja jatkuva moukarointi" olivat rikkoneet aluksen rungon. Yhtiö lupasi tiedotteessa suojella meriympäristöä ja sanoi estävänsä lisäsaastumisen. New York Timesin mukaan on kuitenkin epäselvää aikooko yhtiö maksaa siivousoperaation vai tarjota korvausta vahingoista. Yhtiön edustaja ei vastannut tuoreeltaan lehden kommenttipyyntöön.

Sky Newsin mukaan Mauritiuksella olisi kansallinen suunnitelma öljyvuotojen varalle, mutta saatavilla olevat varusteet ovat riittäviä vain alle kymmenen tonnin öljyvuotojen torjumiseen. Suurten vuotojen sattuessa maa on kaavaillut pyytävänsä apua muilta alueen mailta tai öljyvuotoihin vastaavilta järjestöiltä.

Toimia mahdollisen öljyvuodon sattuessa käsitellään hallituksen ympäristösuunnitelmassa, joka on julkistettu lähes vuosikymmen sitten.

Lähteet: AP, AFP