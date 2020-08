Ensiferumista Ruoskaan: SaariHelvetti on yksi tämän kesän harvoista metallifestivaaleista: katso tästä reteät kuvat

SaariHelvetin promottori Rowan Raffertyn mukaan korona on aiheuttanut festivaalialueella runsaasti järjestelyjä: – Meillä oli aiemmin tanssilava sisällä, se on siirretty nyt ulos, jotta yleisölle saataisiin riittävästi väljyyttä. Säännöksien mukaan jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus istua pöydän äärellä. Kaikille on jaettu käsidesipullo jo laivaan saapuessa, sekä halutessaan oma kasvomaski. Meillä on tiimi, joka desinfioi alueen pintoja jatkuvasti. Lisäksi videoscreenillä jaetaan tietoa koronasta, ja myös juontaja informoi asiasta jatkuvasti. Rafferty haluaa SaariHelvetin profiloituvan vaihtoehtometallifestivaalina: – Meillä on täällä musiikkia, jota ei välttämättä valtavirran metallitapahtumissa kuule. Panostamme myös nouseviin, uusiin artisteihin. Jussi Mankkinen / Yle