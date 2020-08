Kanadan viimeinen ehjä jäähylly romahti lämpenemisen takia, nyt lähes Manhattanin kokoinen jäävuori ja pienemmät kaverit ajelehtivat merelle

Tänä kesänä Kanadan arktisella alueella on ollut poikkeuksellisen lämmintä. Professorin mukaan jäähyllyn romahduksen syy on ilmastonmuutos.

Lähes puolet Kanadan arktisella alueella sijaitsevasta maan viimeisestä ehjästä jäähyllystä rikkoutui heinäkuun lopussa suuriksi jäävuoriksi.

Tutkijoiden mukaan 4 000 vuotta vanha Milnen jäähylly hajosi kuuman kesän ja ilmaston lämpenemisen seurauksena.

Jäähylly on meressä kelluva suuri ja paksu lauttamainen jäämassa, joka on kiinni rannikossa tai maanpäällisessä jäätikössä.

Milnen jäähylly sijaitsee Ellesmeren saaren luoteisreunalla Nunavutin alueella maan pohjoisosassa.

Romahdus tapahtui parin päivän aikana

Kanadan jääpalvelun analyytikko Adrienne White huomasi heinäkuun lopussa satelliittikuvista, että noin 43 prosenttia jäähyllystä oli irronnut. Hän arvioi, että romahdus tapahtui 30.–31. heinäkuuta.

Ehjänä Milnen jäähylly oli 187 neliökilometrin kokoinen. Nyt siitä on jäljellä enää 106 neliökilometrin kokoinen pala.

Romahduksen yhteydessä syntyi kaksi valtavaa jäävuorta sekä joukko pienempiä jäävuoria.

Heinäkuun 30. päivän ja elokuun 4. päivän välillä otetuista satellittikuvissa näkyy, kuinka Milnen jäähyllystä on irronnut valtavia jäälohkareita. Reuters

Whiten mukaan suurin jäävuorista on noin 11,5 kilometrin pituinen ja pinta-alaltaan noin 55 neliökilometriä. Käytännössä se on lähes New Yorkissa sijaitsevan Manhattanin saaren kokoinen.

Irronneiden palojen paksuus on 70–80 metriä. Whiten mukaan jäävuoret ovat alkaneet jo ajelehtia merelle.

– Jos jokin niistä kulkeutuu kohti öljynporauslauttaa, niin silloin ei voi tehdä muuta kuin siirtää öljynporauslauttaa, White sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin

Tänä kesänä Kanadan arktisen alueen lämpötila on ollut 5 celsiusastetta korkeampi kuin vuosien 1980–2010 keskilämpötila vastaavaan aikaan, kertoo glasiologian professori Luke Copland.

Ottawan yliopistossa työskentelevä Copland kuuluu Milnen jäähyllyä tutkivaan ryhmään.

– Milne oli erityinen. Se on hämmästyttävän kaunis kohde, Copland luonnehti AP:n mukaan.

Tutkijaryhmän leiri laitteineen tuhoutui, kun jäähylly romahti. Tutkijoiden onneksi kukaan heistä ei ollut paikalla romahduksen aikaan.

Coplandin mukaan jäähyllyn hajoamisessa oli epäilemättä kyse ilmastonmuutoksesta. Hän sanoo, että jäähylly sulaa yläpuolelta lämpimän ilman ansiosta ja alapuolelta sitä sulattaa tavallista lämpimämpi merivesi.

Jääanalyytikko Adrienne Whiten mukaan Ellesmeren saaren pohjoisella rannikolla oli ennen valtava yhtenäinen jäähylly, mutta viime vuosikymmenten aikana se on murtunut ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen takia.

