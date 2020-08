Korona varjostaa kuntavaaliehdokkaiden hakua, vaikka viime vaalien rytmissä ollaan pysytty – mahdolliset rajoitustoimet vaalien alla huolettavat

Kuntavaalit järjestettiin viimeksi vuoden 2017 lokakuussa. Yleensä kuntavaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Kevään kuntavaalien ehdokashankinnassa ja kampanjoinnissa on varauduttava, että kasvokkaiset tilaisuudet saattavat jäädä vähiin.

Koronakevät heijastelee puolueiden valmistautumiseen ensi kevään kuntavaaleihin.

Torikohtaamisia ja yleisötapahtumia on voitu järjestää tavallista vähemmän ja vaihtoehtoisia tapoja ihmisten lähestymiseen on täytynyt etsiä.

Ehdokkaita on kuitenkin löydettävä. Kuntavaaleissa ehdokasmäärillä on suuri vaikutus puolueen menestykseen.

Perussuomalaiset etsivät ehdokkaita laajalla tv-mainoskampanjalla. Puolue tavoittelee valtuutettujen määrän merkittävää lisäystä ensi kevään kuntavaaleissa.

– Keväällä tapahtumat peruttiin, emmekä pystyneet tekemään niin paljon kuin olisimme halunneet. Television kautta haluamme aktivoida ja muistuttaa ihmisiä siitä, että vaalit tulevat, kertoo perussuomalaisten puoluesihteeri Simon Grönroos.

Ehdokashankinta on kovassa käynnissä kaikilla eduskuntapuolueilla, vaikka muilta suurempia mainoskampanjoita ei ole vielä ollut näkyvissä.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simon Grönroos kertoo, että puolue on etsinyt ehdokkaita kesän aikana esimerkiksi erilaisissa toritapahtumissa. Pekka Tynell / Yle

Ehdokashankinta tavallisessa tahdissa

Koronakeväästä huolimatta ainakin neljä suurinta eduskuntapuoluetta on Ylen puoluesihteereille tekemän kyselyn mukaan pystynyt hankkimaan ehdokassitoumuksia lähes normaaliin tahtiin.

Puolueiden tässä vaiheessa kertomat ehdokasmäärät eivät ole välttämättä täysin kattavia.

Suurimpien eduskuntapuolueiden kuntavaaliehdokkaiksi lupautuneet elokuun alkuun mennessä. Tommi Pylkkö / Yle

RKP kertoo, että heillä oli ennen kesää noin 400 ehdokasta. Kristillisdemokraattien mukaan heillä on "satoja" ehdokkaita.

Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät pystyneet antamaan tarkkaa tietoa tämän hetken ehdokasmäärästä. Nyt-liikkeen ehdokashaku avautuu elokuun aikana.

RKP:n asettelu alkanut vauhdilla – SDP hieman jäljessä

Ylen kyselyn mukaan osa puolueista on onnistunut hankkimaan tähän mennessä ehdokkaita jopa vauhdikkaammin kuin aiempina vuosina.

RKP viestittää ehdokasasettelunsa olleen vilkasta jo alkukesästä.

– Kesäkuussa meillä oli noin tuplasti ehdokkaita verrattuna tilanteeseen neljä vuotta aikaisemmin, kertoo RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff vastauksessaan Ylen kyselyyn.

Myös kokoomuksesta ja perussuomalaisista kerrotaan, että ehdokashankinnassa ollaan keskimääräisestä aikataulusta edellä.

SDP:n ennätykselliset kannatuslukemat eivät ole näkyneet toistaiseksi puolueen kuntavaaliehdokashankinnassa, kertoo puoluesihteeri Antton Rönnholm. Pekka Tynell / Yle

SDP:n ehdokashankinta taas laahaa hieman neljän vuoden takaisesta.

– Määrä vaikuttaa oletetulta. Nyt olemme ehkä kymmenisen prosenttia siitä jäljessä, mitä samoihin aikoihin viime vaalien edellä. Mutta sitä varmasti selittää tämä kevät, jolloin ei ole päästy ihmisiä fyysisesti kohtaamaan, pohtii SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Pääministeripuolue SDP:n tavoitteena on ehdokaslista lähes Suomen kaikissa kunnissa ja että ehdokkaita olisi noin 6 000, kuten viime vaaleissakin.

Keskusta on pysynyt ehdokashankinnoissaan edellisvaalien tahdissa. Puolueen tavoitteena on lisätä ehdokasmäärää näissä vaaleissa.

Ehdokaslistat puolueille hyvin tärkeitä

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen arvioi, että koronakevät on saattanut vaikuttaa ihmisten arvojärjestykseen ja sitä kautta ehdokashankintoihin yli puoluerajojen.

– Ehdokashankinta on ylipäätään jatkuvasti hankaloitunut. Ihmiset ovat varsin tarkkoja, mihin vapaa-aikaansa käyttävät. Viime kevät on saattanut muuttaa myös ihmisten prioriteettijärjestystä, Pirkkalainen sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo, että koronavirustilanteen vuoksi puolueessa huolettavat myös gallupien alhaiset kannatusluvut. Jouni Immonen / Yle

Kunnanvaltuutettuja on Suomessa lähes 9 000. Vaalit ovat puolueille tärkeät, mutta myös työläät.

On puolueiden menestyksen kannalta merkityksellistä, että ehdokaslistat ovat kaikissa kunnissa vetäviä.

– Vaikka valtakunnallinen kannatus on suuri, niin ellei joka kuntaan tehdä käsityönä ehdokaslistaa, se ei realisoidu valtuustopaikkoihin. Kuntavaalit ovat todella työläät puoluekoneistoille, toteaa perussuomalaisten Grönroos.

Perussuomalaiset on toiseksi suurin eduskuntapuolue, mutta viime kuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun) puolue sai viidenneksi eniten ääniä. Paikkoja puolueella on tällä hetkellä kunnanvaltuustoissa neljänneksi eniten.

Eniten paikkoja vuoden 2017 kuntavaaleissa sai kolmanneksi eniten ääniä saanut keskusta. Keskustalla oli vaaleissa myös eniten ehdokkaita (siirryt toiseen palveluun), hieman yli 7 400.

Toinen aalto otettava huomioon

Koronaviruksen mahdollinen toinen aalto Suomessa on otettava huomioon vaaleihin valmistautuessa.

Vaikka kesällä tartuntatilanne on ollut rauhallinen ja ihmisiä on päästy tapaamaan kasvotustenkin, on syksyä kohden varauduttava turvautumaan etävälineiden käyttämiseen ehdokashankinnassa ja kampanjoinnissa.

Virtuaalisia vaihtoehtoja kampanjoinnille on pohdittu ja kehitelty. Myös sosiaalisen median rooli saattaa nousta tärkeään rooliin ihmisten tavoittamisessa.

Ehdokkaita kampanjoimassa Turussa kuntavaalien alla vuonna 2017. Nora Engström / Yle

Keskustan Pirkkalainen muistuttaa, että vaalikampanjointi on perinteisestikin myös paljon muuta kuin ihmisten kanssa keskustelua.

– Printtilehtimainonta, digikanavien hyödyntäminen ja sosiaalinen media ovat vaalikampanjoinnissa perinteisten tilaisuuksien rinnalla tärkeänä osana ja jos kiivaimman kuntavaalikampanjan päällä ensi keväänä on rajoitustoimia, ennakoin että nämä keinot lisääntyisivät, hän toteaa.

Kasvokkaisen kanssakäymisen korvaaminen voi olla kuitenkin vaikeaa.

– Kyllä minulla on pieni huoli siitä, että kuinka kuntavaaleja paikallistasolla pystytään ensi kevään käsittelemään, jos oltaisiin tilanteessa että esimerkiksi kahdenkeskinen keskustelu olisi rajoitetumpaa, toteaa SDP:n Rönnholm.

SDP:n Rönnholm, keskustan Pirkkalainen ja perussuomalaisten Grönroos uskovat, että vaalien siirtäminen huhtikuulta 2021 olisi äärimmäinen keino.

– On maita, joissa vielä hankalimmissakin tilanteissa on vaaleja järjestetty, Rönnholm toteaa.

