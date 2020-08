Yle seuraa: Beirutissa mielenosoittajat valtasivat Libanonin ulkoministeriön rakennuksen ja julistivat sen "vallankumouksen päämajaksi" – katso suoraa lähetystä

Beirutin keskustassa on käynnissä suuri mielenosoitus

Beirutin keskustassa on kuulunut laukauksia alueelta, jossa on käynnissä suuri mielenosoitus. Yli sadan ihmisen kerrotaan haavoittuneen.

Beirutissa joukko mielenosoittajia on vallannut maan ulkoministeriön rakennuksen. Libanonin armeijan entiset upseerit johtavat ryhmää, joka on julistanut vallatun rakennuksen "vallankumouksen päämajaksi".

Rakennuksessa mielenosoittajat polttivat Libanonin presidenttiä Michel Aounia esittävän muotokuvan sekä joitakin asiakirjoja. Protestoijat vaativat maan hallituksen eroa.

– Me pysymme täällä. Kehotamme Libanonin kansaa valtaamaan kaikki ministeriöt, yksi mielenosoittaja huusi megafoniin uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Pyydämme arabiliittolaisiamme ja muita liittolaismaita sekä Arabiliittoa ja Yhdistyneitä kansakuntia pitämään vallankumoustamme Libanonin kansan oikeina edustajina, sanoi entinen upseeri Sami Rammah uutistoimisto AFP:n mukaan.

Rammah puhui megafoniin ministeriön etuportailta. Hän kehotti kansainvälistä yhteisöä boikotoimaan Libanonin nykyistä hallitusta.

Ministeriön valtaaminen näkyi suorassa televisiolähetyksessä. Valtauksen aikana maan turvallisuusjoukkojen huomio oli kiinnittynyt suureen mielenosoitukseen muutaman sadan metrin päässä rakennuksesta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoituksessa on mukana tuhansia ihmisiä.

Laukauksia ja kyynelkaasua

Mielenosoituksen alueelta on kuulunut laukauksia. Libanonin poliisi on vahvistanut uutistoimisto Reutersille, että luoteja on ammuttu.

Reutersin mukaan paikallisten televisiokanavien suorissa lähetyksissä näkyi useita verisiä ihmisiä, jotka olivat saaneet vammoja kumiluodeista.

Libanonin Punaisen ristin mukaan ainakin 110 ihmistä on haavoittunut mielenosoituksessa ja ainakin 32 ihmistä on viety sairaalahoitoon.

Kiviä heittelevät protestoijat ottivat yhteen turvallisuusjoukkojen kanssa. Turvallisuusjoukot ampuivat kyynelkaasua mielenosoittajien päälle, jotka yrittivät murtautua esteen läpi päästäkseen maan parlamenttirakennukseen.

Mielenosoituksen järjestäneet aktivistit ripustivat poliitikoille tarkoitettuja symbolisia hirttosilmukoita Beirutin Marttyyrien aukiolle.

Mielenosoittajat syyttävät poliitikkoja korruptiosta ja laiminlyönneistä, jotka johtivat tiistaina tapahtuneeseen valtavaan räjähdykseen.

Suurta tuhoa aiheuttaneessa räjähdyksessä kuoli ainakin lähes 160 ihmistä ja noin 6 000 ihmistä loukkaantui. Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa räjähdyksen jäljiltä.

Lähteet: AFP, AP, Reuters