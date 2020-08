Sata päivää ja nolla koronatartuntaa – Uusi-Seelanti on pystynyt palaamaan normaaliin arkielämään

Uusi-Seelanti saavutti sunnuntaina merkittävän rajapaalun koronaviruksen vastaisessa taistelussa: Maassa ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa sataan päivään.

Uudessa-Seelannissa on edelleen 23 aktiivista koronatartuntaa, mutta ne kaikki on havaittu maahan pyrkivillä ihmisillä. Nämä potilaat on toimitettu raja-asemilta hoitoloihin eristykseen.

– Sata päivää ilman maan sisäisiä tartuntoja on merkittävä rajapaalu, mutta meillä ei ole varaa ryhtyä omahyväisiksi, maan terveysministeriön johtaja Ashley Bloomfield kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Olemme nähneet ulkomailla, miten nopeasti virus voi nousta uudelleen esiin ja levitä alueille, missä tilanne oli aikaisemmin hallinnassa. Meidän täytyy olla valmiita kitkemään nopeasti pois mahdolliset tapaukset Uudesta-Seelannista, Bloomfield jatkoi.

WHO nosti malliesimerkiksi

Viiden miljoonan asukkaan Uutta-Seelantia on kiitelty maailmalla laajasti sen onnistuneesta koronavirusstrategiasta. Maa sulki rajansa maaliskuussa ja aloitti tiukan kampanjan viruksen tukahduttamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO onkin nostanut Uuden-Seelannin malliesimerkiksi valtiosta, joka on onnistunut estämään koronaviruksen leviämisen maan sisällä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Koko pandemian aikana Uudessa-Seelannissa on todettu yhteensä 1 219 koronavirustapausta. Viimeisin maan sisäinen tartunta raportoitiin toukokuun alussa.

Onnistuneen koronastrategian tuloksena Uuden-Seelannin asukkaat pystyvät nyt nauttimaan lähestulkoon samanlaisesta arkielämästä kuin ennen pandemiaa. Maassa ei tarvitse noudattaa turvavälejä ja ihmiset voivat vapaasti täyttää urheilu- ja kulttuuritapahtumien lehterit.

Ainoastaan rajat ylittävää liikkumista rajoitetaan. Kaikki Uuteen-Seelantiin saapuvat joutuvat viettämään 14 päivää karanteenissa.

Maan hallitus myös edelleen kannustaa kaikkia kotitalouksia varautumaan koronaviruksen toiseen aaltoon. Kotoa tulisi löytyä hätäpaketti, joka pitää sisällään esimerkiksi kuivamuonaa, vettä ja suojamaskeja.

Lue lisää:

Asiantuntijat Uuden-Seelannin nollan tuntumassa olevista koronatartunnoista: Pelkkä lyhyen tähtäimen voitto vai osoitus Suomea hallitummasta linjasta?

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Lähteet: AFP