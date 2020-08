Monella alkaa ensi viikolla arki, jossa korona on taas osa elämää – Osaisitko sinä ehkäistä toista aaltoa näissä tilanteissa? Katso ylilääkärin neuvot

Suomessa lomat alkavat olla lopuillaan, ja koululaiset palaavat kouluihin ensi viikosta lähtien.

Arkeen paluuseen tuo lisähaasteensa koronaviruksen mahdollinen toinen aalto, joka on esimerkiksi HUS:n toimitusjohtajan mukaan Suomessa jo meneillään. Moni arkinen tilanne vaatii pähkäilyä: miten minä voisin toimia niin, että koronavirus ei pääsisi leviämään?

Yle listasi kuusi erilaista tilannetta, joiden varalle neuvot antaa HUS:n infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen.

Huomioithan, että suosituksia päivitetään jatkuvasti. Tämä artikkeli on tehty sunnuntaina 9. elokuuta voimassa olleiden suositusten mukaan.

1. Ah, olipa rentouttava lomamatka ulkomailla! Huomenna paluu töihin. Pitääköhän minun jäädä karanteeniin? Muistin kuitenkin reissullani pestä käsiäni, ja olin melkein koko ajan ulkona.

Muista karanteenisääntö ja vältä turhia kontakteja reissun jälkeen

Jos tulee maasta, joka kuuluu omaehtoisiin karanteenimaihin, 14 vuorokauden karanteenia tulee noudattaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiukensi eilen suositustaan, sillä ihmiset ovat viitanneet kintaalla omaehtoiselle karanteenille. Nyt matkustusrajoitusmaista palattaessa on pysyttävä kotona ja keskusteltava työnantajan kanssa tilanteesta. Kouluun, esiopetukseen tai päiväkotiin ei pidä mennä.

Ylilääkäri Asko Järvinen suosittaa välttämään ihmiskontakteja matkan jälkeen, olipa matka suuntautunut mihin tahansa.

– Monin paikoin tautia on enemmän kuin meillä ja matkalla tapaa enemmän ihmisiä erilaisissa olosuhteissa. Käsien pesua, etäisyyksiä, ja turhien kontaktien minimoimista, neuvoo Järvinen.

Voit katsoa tämän jutun lopusta, mistä maista voit palata Suomeen ilman omaehtoista karanteenia. Huomaa kuitenkin, että tilanne maissa saattaa muuttua jatkuvasti.

Suomeen saapuvia matkaajia Helsinki-Vantaan lentokentällä 6. elokuuta. Kuvituskuva. Arttu Timonen / Yle

2. Nenä on vähän tukossa, kurkkuakin kiristää. Mutta nuhaahan tämä vain on! Eihän minun minnekään testiin tarvitse mennä?

Tarvitsee kyllä.

Koronaviruksen oireet vaihtelevat lievistä vakaviin, eikä oireiden perusteella pystytä määrittelemään taudin aiheuttajaa.

– Kaikissa infektioissa pitää hakeutua testiin, Järvinen sanoo.

Myös Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila painotti tällä viikolla, että vähäisilläkin oireilla on mentävä testiin.

Suomen koronavirusstrategia perustuu testaa, jäljitä, eristä ja hoida -ajatteluun. Virusepäilyjä testataan laajasti, jotta tartuntaketjut saadaan selville ja taudin eteneminen hidastuu. STM on linjannut, että päivittäisiä testimääriä pitää kasvattaa nykyisestä 13 000–15 000:sta jopa 25 000:een.

3. Testi oli negatiivinen. Nyt voikin hyvillä mielin lähteä juhlistamaan tuloksia terassille!

Väärin.

Koronatestin tuloksia pitää odottaa ihmiskontakteja vältellen. Vaikka testitulos olisi negatiivinen ja kyseessä olisi "tavallinen flunssa", kipeänä ei silti pidä lähteä tartuttamaan muita.

– Sitten ne muut ihmiset, jotka saavat sen flunssan, ovat samassa tilanteessa ja joutuvat testeihin. Kaikkien infektio-oireisten pitää pysyä erossa muista ihmisistä, Järvinen sanoo.

Järvinen muistuttaa myös, että testi kertoo vain, onko henkilöllä tartuntaa juuri sillä hetkellä. Jos testissä käy vaikkapa heti matkalta tultuaan, saattaa silti sairastua muutaman päivän tai vielä kahden viikon päästä.

– Tämä on ongelma lentokenttätestauksessa. Jos saa negatiivisen testituloksen, on vääränlainen turvallisuudentunne. Tartuntaketjuja syntyy enemmän, kun ihminen kuvittelee, että koronaa ei ole.

Ihmisiä ravintolan terassilla Jyväskylän kävelykadulla kesäkuussa. Kuvituskuva. Simo Pitkänen / Yle

4. Karanteeni ja flunssa ohi, elämä edessä! Hienoa, koska viikonloppuna on juhlat, joita olen odottanut.

Muista etäisyydet

Juhlallisissakin tilanteissa tulisi muistaa pitää etäisyyksiä: juhlissa tulisi istua väljemmin, eikä muita pitäisi ryhtyä halailemaan.

– Tällä hetkellä riskitaso ei ole kovin suuri. Juhlatilanteet ovat sellaisia, missä tauti saattaa kuitenkin levitä, jos joku tulee juhliin sairaana. Pois pitää jäädä, jos on vähäisiäkään oireita.

Tartuntamäärät ovat kasvaneet viime viikkoina erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella. Katso täältä oman kuntasi tilanne.

5. Nyt puolestaan avopuolison nokka vuotaa. Hän kävi testeissä, ja lääkäri määräsi jäämään kotiin odottelemaan tuloksia. Minä lähden nyt kuitenkin ryhmätanssitunnille, koska oma vointini on hyvä.

Vältä turhia kontakteja

Järvisen mukaan turhia ihmiskontakteja pitää välttää siinä tilanteessa, jos jollakin perheenjäsenellä esiintyy infektio-oireita.

Perheessä pyörivä virus voi olla sama, mutta se ei ole varmaa. Samassa taloudessa voi siis olla muitakin viruksia.

– Testiin ei tarvitse oireettomana lähteä, Järvinen sanoo.

6. Jes, ensimmäinen työpäivä viimeinkin ohi! Bussilla kohti kotia! Taitaa olla juuri pahin ruuhka-aika...

Maski naamalle? Voitko välttää ruuhkaa?

Muista pestä kätesi ja välttää kasvojen koskettelua. Lähiympäristöstä on kuitenkin mahdollista saada pisaratartunta, jos ihmiset ovat liian lähellä toisiaan.

– Ruuhkien välttäminen voi olla fiksua ja maskin käyttäminen antaa jossakin määrin suojaa, jos sitä käyttää oikein, Järvinen sanoo.

Turku antoi ensimmäisenä kaupunkina suosituksen käyttää maskia julkisissa kulkuvälineissä. Täältä löydät ohjeet, miten käytät maskia oikein.

Järvisen mukaan maskin käyttöä tulee miettiä varsinkin, jos riskitaso kasvaa.

– Todennäköisyys on tällä hetkellä pieni, mutta jos tautiketjut lähtevät etenemään, tilanne voi olla toinen.

Kasvomaskisuositus tai tieto siitä, milloin suositus astuu voimaan, annetaan ensi viikolla. Suosituksia odotettiin julkaistavaksi jo tällä viikolla, mutta kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan STM käy vielä asiaa läpi THL:n kanssa.

Ihmisiä Helsingissä 4. elokuuta. Kuvituskuva. Hilma Toivonen / Yle

Ekstra-vinkki Järviseltä: Kiinnitä huomiota turvaväleihin erityisesti tutuissa ympäristöissä

Ihmisten konktaktien määrä on lisääntynyt. Jäljitystyötä tekevät ovat kertoneet, että kontakteja on enemmän ja jäljitystyö on työläämpää, ylilääkäri Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan turvaetäisyyden pitäminen on unohtunut varsinkin tutuissa ympäristöissä.

– Työpaikalla, kahvihuoneessa, avokonttorissa. Me nähdään se sama sairaalassa, että sairaalan kansliatilat ja kahvihuoneet ovat ne vaarallisimmat paikat, joissa tauti leviää henkilökunnan keskuudessa. Tutut ympäristön ovat niitä, joissa turvavälejä on hankalinta pitää.

