Pahentunut koronatilanne perui elokuun tapahtumia – Porvoo soi ja Jyväskylän Rock In The City siirtyvät vuodella

Rock In The City -festivaalin viranomaisvaatimukset kävivät järjestäjälle liian vaikeiksi.

Elokuun alku tuntuu olevan toisinto viime keväästä: kun koronatilanne on taas kiristynyt, tapahtumia on alettu perua.

RH-entertainment kertoi sunnuntaina, että se on perunut Jyväskylässä järjestettävän Rock In The City -festivaalin. Saman kohtalon koki yrityksen toinen tapahtuma Porvoo soi. Molempien oli tarkoitus olla ensi viikonloppuna.

RH-entertainmentin toimitusjohtajan Riki Huhtalan mukaan Rock In The City -festari kaatui Keski-Suomen viranomaisten vaatimuksiin. Festivaalialueen karsinointi olisi ollut liian vaikeaa.

– Porvoo soi -festarilla ei ollut ongelmia viranomaisasian takia. Päätimme kuitenkin perua tapahtuman, koska Uudellamaalla on ollut virusta enemmän. Koettiin myös, että alkoi tulla painetta asiakkailta, Huhtala sanoo.

Kajaanissa on puolestaan peruttu Crazy drivers stuntshow -tapahtuma (siirryt toiseen palveluun) pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko viestitti sunnuntaina Ylelle, ettei kulttuuritoimialaa ja tapahtumia koskien ole tehty uusia poliittisia linjauksia.

