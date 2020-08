Koulut alkavat ensi viikolla, mutta lasten koronatapauksista ei vieläkään tiedetä paljoa – lapsilla myös vatsavaivat kielivät tartunnasta

Koululaisten osalta tärkeintä on muistaa, että lievissäkin hengitystieoireissa on jäätävä kotiin. 8-vuotiasta Annabella Koskea ei koronatilanne huoleta.

Koulut alkavat ensi viikolla, ja kouluilla pohditaan parhaillaan suojatoimia koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet viime viikkoina erityisesti Uudellamaalla.

Toisen luokan aloittava Annabella Koski odottaa koulun alkua hyvällä mielellä.

– Ihan hyvällä mielellä, jos koulut alkaa normaalisti eikä ole mitään sellaista, että menkää tuonne kaikki luokat.

Annabella tietää, miten koulussa parhaiten voi suojautua: käsiä pesemällä ja riittävää etäisyyttä pitämällä. Virustartunnat eivät häntä huoleta.

– Ei huoleta, jos tämä ei kasva enempää.

Suomessa lapset ovat säästyneet vakavilta koronavirustartunnoilta. Tartuntatautirekisterin mukaan positiivisia tartuntalöydöksiä on tehty noin 500 lapselta. Tarkka tietoa ei ole ovatko lapset viruksen aiheuttamaan tautiin.

Tartuntojen kokonaismäärää on vaikea arvioida, sillä keväällä testattiin vain vakavammin virukseen sairastuneet. Lapsilla tauti on useimmiten lievä tai oireeton, siksi heitä ei myöskään ole testattu tähän saakka niin paljon kuin aikuisia.

Erikoissairaanhoitoon on päätynyt kymmenkunta lapsipotilasta ja heistäkin suurin osa on päässyt kotiin päivystyskäynnin jälkeen, kertoo HUS:n Laura Puhakka.

– Tällä hetkellä on vallalla käsitys, että lapset saavat hyvin harvoin reilua tautia ja lasten sairaalahoidon määrä on hyvin pientä. Yhtäkään lasta ei ole Suomessa kuollut koronaan, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

Mutta mitä lasten koronataudista tiedetään nyt? Vielä hyvin vähän, mutta tässä muutamia asioita.

Lapset tartuttavat – mutta kuinka paljon?

Viimeisimmät tutkimustulokset osoittavat, että myös lapset pystyvät levittämään koronainfektiota, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL:n omassa vielä julkaisemattomassa perhetutkimuksessa selvisi, että keväällä tartunnat olivat kulkeutuneet koteihin pääosin aikuisen kautta. Lapsen rooli tartuttajana on vähäinen, mutta silti lapsetkin voivat tartuttaa, Nohynek toteaa.

– Mutta kuinka pitkään, missä määrin ja kuinka paljon? Nämä ovat kysymyksiä, joihin me emme toistaiseksi tiedä vastauksia.

Silti Nohynek näkee, että jos varotoimia on mahdollista lasten keskuudessa tehdä, niitä kannattaa noudattaa.

Maailmalla lapset ovat altistaneet viruksella kokonaisia koululuokkia, mutta tilanne Suomessa on kuitenkin hieman erilainen.

– Suomen ulkopuolelta otettua tietoa ei voi täysin Suomen oloihin soveltaa, koska asiassa on niin monta muuttujaa. Esimerkiksi ilmastointi voi yhtenä vaikuttaa leviämiseen, Nohynek sanoo.

Muita muuttujia voivat olla luokkahuoneiden ahtaus, oppilaiden määrä, koulubussissa kuljetun matkan pituus ja muiden turvatoimien vaikutus sekä epidemian vaikeusaste.

Kipeää lasta ei viedä kouluun, vaan koronatestiin

Asiantuntijoiden mukaan nyt on erityisen tärkeää, ettei minkäänlaisista infektio-oireista kärsiviä lapsia viedä kouluun tai päiväkotiin.

Myös oireiset lapset olisi ylilääkäri Nohynekin mukaan testattava koronatartunnalta matalalla kynnyksellä.

Laajempaa epidemiologista tutkimusta lasten tartuntaketjuista ja lapsista tartuttajina ei Suomessa ole vielä tehty. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Lapsilla hengitystieoireiden lisäksi vatsaoireet saattavat kieliä koronatartunnasta, sanoo Laura Puhakka HUS:sta.

– Voi olla ripulia, vatsakipua, oksentelua. Vatsaoireiden tunnistaminen on todella tärkeää, jotta nämä tartuntatapaukset löydetään riittävän ajoissa.

Maskista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä

THL viimeistelee parhaillaan kasvomaskisuositusta. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan suositukseen tulee jonkinlaiset ikärajoitukset.

Lasten kohdalla maskin suojavaikutus ei ole yksiselitteinen. Varsinkin päiväkoti-ikäisillä lapsilla maskista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sanoo HUS:in Laura Puhakka.

– Jos maskia vaihdetaan kaverin kanssa ja maskia näpelöidään, on varsinkin päiväkoti-ikäisillä maskista enemmän haittaa kuin hyötyä. Kouluikäisillä hyöty menee iän ja kehitystason mukaan, mutta harva lapsi käyttää maskia niin, että siitä on leviämisen kannalta todellista hyötyä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek pitää testiin pääsyä tällä hetkellä suurena ongelmakohtana. Testiin joutuu tällä hetkellä jonottamaan ja myös tuloksen saamiseen menee aikaa. Kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Keväällä testauskapasiteettia oli Suomessa Nohynekin mukaan vähemmän, ja nyt syksyn mittaan myös vähäoireisempia lapsia on mahdollista tarvittaessa testata. Tämä tulee todennäköisesti antamaan lisää tietoa siitä, mikä on lasten rooli tartuntaketjuissa ja taudin levittämisessä.

– Toivomme, että voisimme jatkaa myös epidemiologisia tutkimuksia, joissa tartuntaketjuja seurataan aktiivisesti ja otetaan vasta-ainetestit ja soluja, joilla voidaan osoittaa, kuinka moni on kohdannut viruksen ja minkälainen immuniteetti on syntynyt, Nohynek kertoo.

Ensi viikolla käynnistyvään syyslukukauteen lasten infektiolääkärillä Laura Puhakalla on selkeät ohjeet: tarkkailkaa oireita.

– Kouluun on turvallista mennä. Tartuntatilanne on hyvin rauhallinen, mutta täytyy olla korvat höröllään sen suhteen, että jos on mitään hengitystieoireita tai vatsaoireita tai ripulia, niin täytyy sitten jäädä kotiin ja harkita testiin menoa.

