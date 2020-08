Herätys: Rakennustyöt edenneet koronasta huolimatta, flunssakausi ja korona huolestuttavat, poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Valko-Venäjällä

Rakennustyöt ovat edistyneet koronasta huolimatta

Viruksen torjunta on hidastanut työmaita vain hieman. Keväällä rakennusyhtiö SRV:n työmaalle tulossa olleet asentajat eivät päässeet Suomeen, mutta nyt ulkomaalaisten osuus rakennustyöntekijöistä on saman verran kuin tavallisesti, noin viidenneksen. Ilman heitä työmaat eivät pyörisi, sanoo Rakennusteollisuus.

Flunssakausi ja korona aiheuttavat huolta, mutta toimintaohjeet ovat selkeät

Arkistokuvassa on koronaviruksen drive in -testauspiste Vantaalla 12. toukokuuta. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Monissa kodeissa mietitään, kuka jää kotiin ja milloin alkaa karanteeni, jos lähipiirissä ilmenee koronaepäily. Rovaniemeläinen Kuuselan perhe on joutunut koronatestiin kahdesti. Kesäkuussa koko perhe joutui karanteeniin, mutta nyt vain testattu henkilö. Ristiriitaiset ohjeet hämmentävät perheen äitiä. Katso tästä arkipäivän koronaohjeita.

Tutkimus: Työelämässä menestyminen on nuorille tärkeää

Alanvalinnassa tärkeimmiksi kriteereiksi nuorilla nousevat hyvä palkkaus ja kiinnostavat työtehtävät. Malin Valtonen / Yle

Nuorista lähes 80 prosenttia pitää työelämässä menestymistä tärkeänä, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Suurin osa yläkoululaisista haluaisi, että työelämästä kerrottaisiin koulussa enemmän. Alavalinnassa tärkeimmiksi kriteereiksi nuorilla nousevat hyvä palkkaus ja kiinnostavat työtehtävät. Miehille tärkeämpää on hyvä palkkaus, kun taas naiset arvostavat enemmän mahdollisuutta tehdä itselle tärkeiksi koettuja asioita.

Valko-Venäjällä puhkesi mielenosoituksia äänestyksen jälkeen

Mielenosoittajat kantoivat loukkaantunutta miestä ambulanssiin myöhään sunnuntai-iltana Minskissä. EPA / Tatyana Zenkovich

Valko-Venäjällä poliisi on hajottanut yöllä kovin ottein presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavia mielenosoituksia. Pääkaupunki Minskissä mielenosoittajia oli koolla arvioiden mukaan tuhansia. Ihmisoikeuskeskus Vjasnan mukaan pidätettyjä ja loukkaantuneita olisi satoja. Mielenosoitukset alkoivat illalla, kun presidentinvaalien ovensuukysely julkistettiin: sen mukaan 80 prosenttia olisi äänestänyt Lukašenkaa.

Turismin puuttuminen näkyy konkurssiaaltona Barcelonan keskustassa

Guadalupe Campos ja hänen miehensä olivat Barcelonan El Bornen alueella sijaitsevan ravintolan ainoat asiakkaat. Tomás Montes

Barcelonalainen eläkeläinen Aurelio Diaz ei ole koskaan nähnyt kotikaupunkiaan yhtä hiljaisena. "Täällä ei ole ketään eikä mitään", hän valittaa. Koronapandemian aiheuttama talouskriisi on EU-maista kurittanut eniten Espanjaa ja tartunnat kääntyivät uuteen nousuun jälleen heinäkuussa. Barcelona on yksi kriisikaupungeista. Sen keskustan yrittäjät sanovat suoraan, että ilman EU:n tukea he eivät selviäisi.

Voit lukea täältä uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Viikko alkaa monin paikoin lämpimänä

Yle

Suomeen asettuu viikon aluksi korkeapaine. Pohjoisesta virtaa viileämpää ilmaa, pilvisyys vaihtelee ja sateet ovat vähäisiä. Erityisesti maan etelä- ja länsiosissa on aurinkoista ja lämmintä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.