Miten matkustan maskin kanssa? Kankainen vai kertakäyttöinen? Keräsimme vastaukset monia mietityttäneisiin maskikysymyksiin

Maskin teho riippuu siitä, mistä materiaalista se on valmistettu, ja kuinka hyvin se istuu kantajansa kasvoilla.

Maskin teho riippuu siitä, mistä materiaalista se on valmistettu, ja kuinka hyvin se istuu kantajansa kasvoilla. Hilma Toivonen / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi sunnuntaina 2.8., että Suomessa tullaan antamaan maskisuositus julkisiin tiloihin ja julkiseen liikenteeseen. Maskisuosituksella pyritään ehkäisemään koronan leviäminen.

Tieto suosituksesta on herättänyt monenlaisia ajatuksia. Tähän juttuun on kerätty vastauksia lukijoiden Ylelle lähettämiin kysymyksiin.

Mistä voi olla varma, että maski on toimiva? Millaiset merkinnät paketissa pitää olla?

Kuluttajakäyttöön markkinoitavissa muissa kasvomaskeissa kuin varsinaisissa hengityksensuojaimissa ei saa olla minkäänlaisia merkintöjä suojaavuudesta. Terveydenhuollon käyttöön tarkoitetuissa suu-nenäsuojaimissa on oltava merkinnät.

Kuluttajille suunnatut maskit ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä, vaan ennen kaikkea muita ihmisiä. Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä korostaa, että tästä syystä onkin tärkeää, että suojia käyttäisi suositusten mukaan mahdollisimman moni, jolloin saavutettaisiin kollektiivinen suoja.

Jos haluaa käyttäjäänsä suojaavan maskin, on käytettävä varsinaisia hengityksensuojaimia. Niissä on merkintänä FFP1, FFP2 tai FFP3 ja lisäksi CE-merkintä, jonka jälkeen tulee nelinumeroinen sarjaluku. Näitä suojaimia myös kuluttajat voivat ostaa.

Lue myös: Maskisuositusta odotetaan – Katso, millaisia kasvosuojia on saatavilla ja kuinka käytät niitä oikein

Millainen on riittävä itsetehty kangasmaski?

Mäkelän mukaan maskin paksuus ei ole tärkeintä. Maskin läpi on kyettävä hengittämään helposti. Materiaalin kuitenkin tulisi olla riittävän tiivistä. Lisäksi maskin tulee istua kasvoilla hyvin.

Itse tehty kangasmaski ei ole huono vaihtoehto, jos se on sopiva ja rakenteeltaan hyvä. Lisäksi se on edullinen vaihtoehto. Maskin on kuitenkin kestettävä pesu vähintään 60 asteessa.

Itse tehdyn maskin ensisijainen tarkoitus on suojata muita ihmisiä eikä itse käyttäjää.

Kasvomaskin pystyy valmistamaan myös itse. Tiina Jutila / Yle

Suojaako kankainen maski?

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Martti Humppila kommentoi Ylelle elokuun alussa, että kankaisen maskin tulisi estää käyttäjän hengitystie-eritteitä leviäminen ympäristöön.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kommentoi 7.8. Ylen aamussa, että Suomi on kangasmaskien villi pohjola, koska maassa ei ole luokitusjärjestelmiä tai standardeja kangasmaskeille.

Maskin teho riippuu siitä, mistä materiaalista se on valmistettu, ja kuinka hyvin se istuu kantajansa kasvoilla. Tärkeintä on kankaan pestävyys, jonka vuoksi esimerkiksi puuvillaiset maskit ovat hyviä, sillä maski tulee pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Maskin läpi on myös kyettävä hengittämään kunnolla.

– Tavallisen kuluttajan on hyvin vaikea arvioida mikä on maskin oikea suodatuskyky. Onko saumojen takia esimerkiksi vuotokohtia, Harlin kommentoi.

Kankainen maski on pestävä koneessa vähintään kuudenkymmenen asteen pesuohjelmalla. Maskin voi pestä myös keittämällä sitä viisi minuuttia vedessä, jossa on mukana pesuainetta. Keiton jälkeen maski huuhdotaan puhtaalla vedellä ja kuivataan. Maskia ei kannata laittaa täyteen pyykkitelineeseen kuivumaan, vaan viedä se esimerkiksi ulos.

Mäkelä muistuttaa myös, että pesukoneen oltava puhdas.

– Koneen pesuohjelma tulisi ajaa tyhjänä, ja kone tulee pestä käyttäen siihen soveltuvaa pyykinpesukoneen pesuainetta. Ohjeet pyykinpesukoneen pesuun ovat pesuainepaketin ja pesukoneen käyttöohjeessa.

Miten maskin kanssa toimitaan julkisissa kulkuvälineissä, jos kesken matkan haluaa esimerkiksi syödä?

Joka kerta, kun maski riisutaan, on se vaihdettava uuteen, myös siis ruokailun yhteydessä.

Mäkelän mukaan maskin kanssa on myös erittäin tärkeää huolehtia riittävästä nesteytyksessä, koska maski lämmittää. Myös juomakertojen yhteydessä maski on aina vaihdettava uuteen.

Miten kestomaskeja olisi hyvä säilyttää ennen ja jälkeen käytön?

Likaisille ja puhtaille maskeille on varattava mukaan omat muovipussinsa.

Käytetty maski on pakattava sille tarkoitettuun muovipussiin. Likainen kertakäyttömaski on heitettävä sekajätteeseen. Mäkelän mukaan on tärkeää huomioida, että maskia ei heitetä liian täyteen roskakoriin. Roskakorin täyttöasteen tulisi olla kaksi kolmasosaa.

Voiko maski hankaloittaa hengittämistä?

Maskia ostaessa on hyvä tarkastella sen rakennetta. Liian paksun maskin kanssa hengittäminen voi olla vaikeaa.

Luokittelemattomissa maskeissa on hyvä itse arvioida ensin maskin rakennetta.

– Kuluttajille myytävissä kasvomaskeissa ei tästä asiasta muita vaatimuksia kuin se, etteivät markkinoitavat tuotteet saa aiheuttaa käyttäjälle haittaa. Sen sijaan suu-nenäsuojaimissa ja hengityksensuojaimissa vaatimukset hengitysvastukselle on annettu, Mäkelä kertoo.

Millaista maskia esimerkiksi astmaatikon kannattaa pitää?

Jos astma on hyvässä hoitotasapainossa, maskin ei tulisi aiheuttaa ongelmia astmaatikolle. Astman olleessa oireinen voi olla, että maskia ei pysty käyttämään.

Jos astma johtuu esimerkiksi ympäristön pölystä, hengityssuojain voi auttaa sen hallinnassa. Hengityksensuojaimessa oleva venttiili saattaa myös helpottaa astmaatikkoa.

– Venttiilillinen ja venttiilitön hengityksensuojain suojaavat käyttäjäänsä. Venttiilillinen malli ei suojaa muita kuin käyttäjää aerosoleilta. Pisaratartunnoilta sekin suojaa sekä käyttäjää että muita. Kangasmaskit ja suu-nenäsuojaimetkin suojaavat lähinnä pisaroilta , ei aerosoleilta, Mäkelä toteaa.

On myös paljon muita sairauksia, joista johtuen maskia ei välttämättä pysty pitämään. Käyttö voi olla hankalaa henkilöille, joilla on esimerkiksi sydänsairaus tai keuhkoahtauma. Hengityksensuojaimia ei ole lapsille. Kasvomaskien käyttö heilläkin voi olla hankalaa ja sylilapsille vaarallista tukehtumisriskin vuoksi.

– Tästä syystä maskipakko ei olisi mielestäni toimiva, vaan pitäisi ihmisiltä pitäisi löytyä velvollisuudentuntoa maskin käyttöön suosituksen perusteella Mäkelä summaa.

Koronapandemian alussa maskien saatavuus oli huono. Voiko käydä niin, että pandemiatilanteen huonontuessa maskeja ei olekaan saatavilla?

Mäkelä ei usko, että maskeista tulee pulaa. Hänen mukaansa koko Suomeen ei todennäköisesti tule suositusta yhtä aikaa.

– Maskeja ei tarvitse laskea koko väestölle, vaan suunnatusti. Tällä hetkellä Suomessa on kangasmaskien sekä kertakäyttömaskien valmistusta. Erilaisia vaihtoehtoja on paljon. Marketit täydentävät varastojaan koko ajan. Myös tehtaat ovat kasvattaneet kapasiteettiaan ja uusia on perustettu.

Elokuun alussa Yle uutisoi, että maskien kysynnän kasvuun on myös kaupoissa varauduttu.

Maskien tuotantoa on lisätty. Matti Myller / Yle

– Ollaan varauduttu tähän ja käydään aktiivisia keskusteluja koko ajan meidän toimittajien kanssa ja olemme saamassa niitä pian lisää huomattaviakin määriä, kommentoi tuolloin S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen.

Mäkelän mukaan maskeja ei kannata kerralla ostaa mahdottomia määriä, vaan ensin testata minkä mallinen maski istuu parhaiten omille kasvoille.

Kuinka kauan kertakäyttömaski ja kangasmaski suojaavat?

Mäkelän mukaan yhtä maskia kannattaa pitää niin sanotusti tauosta taukoon. Harlinin mukaan maskia ei kannattaisi käyttää tuntia pidempään.

Kankainen maski ei esimerkiksi kostuessaan enää toimi, ja sen pintaan alkaa kertymään ympäristöstä koronaviruksen lisäksi myös muita mikrobeja ja pölyä.

Voiko kertakäyttömaskeja pestä?

Kertakäyttömaskeja ei kuluttajan keinoin, kuten lämmittämällä, desinfioimalla tai pesemällä, voi puhdistaa itse.

Mistä maskeja voi ostaa ja kuinka paljon ne maksavat?

Kasvomaskeja voi ostaa esimerkiksi päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Maskien hinnat vaihtelevat kaupoittain, mutta keskimäärin yksi maski maksaa noin euron.

Lue myös: Kuinka paljon kasvomaskien käyttö voi tulla sinulle maksamaan? Selvitä eri vaihtoehtoja Ylen laskurilla

Voiko Suomeen tulla maskipakko?

Suomeen ei voi tulla suoranaista maskipakkoa. THL on tiedottanut, että maskisuositus tullaan varmasti antamaan. Suoranaista pakkoa, joka velvoittaisi käyttämään maskia, ei kuitenkaan Suomessa ole mahdollista antaa nykyisten säädösten perusteella,

Sen sijaan esimerkiksi jotkin yritykset saattavat velvoittaa asiakkailtaan maskin käyttöä, kuten Finnair. Myös Turun kaupunki suosittelee maskien käyttämistä joukkoliikenteessä.

Miten maskin voi kierrättää?

Helsingin seudun ympäristöpalvelut neuvoo verkkosivuillaan, (siirryt toiseen palveluun) että sekä kertakäyttöiset että kuitukankaiset pestävät hengityssuojaimet lajitellaan sekajätteeseen. Sekajätteet kuljetetaan polttolaitoksille.

Sekajätteen astian täyttöastetta on seurattava, mikäli sinne heitetään kertakäyttömaskeja. Astiassa on myös käytettävä roskapussia.

– Vaikka muovin määrää halutaan vähentää, nyt pusseja on käytettävä, Mäkelä korostaa.

Mäkelän mukaan on tärkeää että maskit eivät päädy luontoon vaan likaisille maskeille varattaan mukaan oma pussi, joka viedään sekajätteisiin.

Kuinka monta kangasmaskia kannattaa hankkia, jotta niitä on aina tarpeeksi monta puhtaana?

Kannattaa miettiä milloin ja missä tilanteissa maskia tarvitsee, ja kuinka usein niitä jaksaa ja ehtii pestä. Jos työnantaja velvoittaa käyttämään maskia, on sen vastuulla tarjota se. Julkisilla töihin mennessä oma maski täytyy ottaa sekä meno- että tulomatkalle.

– Päivän joka käyttökertaa varten tarvitaan puhdas maski, 2-4 kappaletta päivässä, riippuen omasta päivästä, Mäkelä summaa.

Lue lisää:

THL on suosittamassa kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa – päätös on luvassa jo alkuviikosta

Näin käytät maskia oikein – huomioi ainakin nämä viisi asiaa

Kasvomaskit kiinnostavat nyt niin paljon, että S-ryhmällä on ostorajoituksia ja R-Collection aloitti maskituotannon uudelleen

Turun kasvomaskisuositus alkoi joukkoliikenteessä – aamubusseissa vain harvalla oli maski

Korkeakouluopiskelijat palaavat opintoihin keskellä koronasyksyä – koulut odottavat THL:n kasvomaskisuositusta

Keskiluokalle maskisuositus on pikkujuttu, mutta köyhälle se voi tarkoittaa vararikkoa