Seiskan tuore päätoimittaja on muun muassa vakoillut Sauli Niinistöä: "Mielestäni viihdejournalismi on jopa kovempaa työtä kuin politiikan journalismi"

– Juorukesä on ollut hyvä, jos katsotaan Seiskan myyntilukuja. Olemme tehneet kaikenlaisia ennätyksiä niin irtonumeroissa, tilaajakannassa ja verkon puolella, kertoo vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki. Arttu Timonen / Yle

Seiska tavoittaa viikoittain lähes 750 000 ihmistä ja korona-aikana lukijamäärä on kasvanut entisestään.

Seiskan vastaavalla päätoimittajalla Jari Peltomäellä on syytä hymyyn. Neljän viikon lomalla on saanut ladattua akkuja kesäpaikassa Salon seudulla koronakevään jälkeen. Loma huipentui Peltomäen 50-vuotisjuhliin.

Ennen kaikkea Peltomäki on tyytyväinen lehden menekkiin korona-aikana. Ihmiset ovat olleet erityisen kiinnostuneita julkkisjuoruista, minkä takia Seiska on rikkonut ennätyksiään irtonumeromyynnissä, tilaajakannassa ja verkkolukijoissa.

– Tällaisena poikkeuksellisena aikana kaikissa medioissa on näkynyt ihmisten tiedontarve. Seiskan tapauksessa viihdetarve on kyllä kasvanut. Kansa haluaa paeta arkea ja entistä enemmän janotaan muuta.

Kesän aikana Seiskan lukijoita on kiinnostanut esimerkiksi Martina Aitolehden, Sofia Belórfin ja Stefan Thermanin kolmiodraama. Arttu Timonen / Yle

Samoin kävi, kun Seiska perustettiin vuonna 1992 syvimmän laman aikaan. Media-alalla moni ihmetteli uudenlaisen viihdelehden perustamista, eikä uskonut sen menestymismahdollisuuksiin.

– Seiska nousi tosi nopeasti Suomen suurimmaksi lehdeksi. Korona-aikana on huomattu, että viihteelle on kysyntää aina.

Rakkaus viihteen tekemiseen

Jari Peltomäestä tuli keväällä Seiskan vastaava päätoimittaja. Hän on työskennellyt lehteä kustantavalla Aller Medialla yli 20 vuoden ajan. Sen lisäksi hän on toiminut muun muassa freelance-toimittajana, juontajana ja tapahtumajärjestäjänä.

– Jostain syystä sydän vaan sykkii Seiskalle ja viihteelle. Tykkään tavata ihmisiä ja olen aika sosiaalinen luonne. Tämä on kauhean kivaa ja jännää joka päivä.

Peltomäki muistelee, että hän kirjoitti ensimmäisen juttunsa Seiskalle vuonna 1995, kun opiskeli viestintää Turussa. Hän haastatteli tuolloin vihreiden kansanedustajana ollutta Janina Anderssonia, joka oli aiheuttanut kohun imettämällä lastaan eduskunnassa.

– Minulla on ollut sellainen motto, että ketään kumartelematta, mutta ilon kautta ja tolkulla. Se on sellainen joka kantaa kyllä pitkälle, Seiskan vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki sanoo. Arttu Timonen / Yle

Toimittajauran varrella Peltomäki on tehnyt useita paljastusjuttuja. Yksi mieleen jääneistä on Tanja Karpelan ja Sauli Niinistön suhteen paljastaminen vuosituhannen alussa.

– Seurustelusta oli tullut vinkki ja Sauli oli nähty ajamassa nurmikkoa Tanjan pihalla Lohjalla. Päätoimittaja sanoi, että eihän tuo voi pitää paikkaansa. Kävin sitten parina päivänä siellä kuikuilemassa, että näkyykö Niinistöä. Ei näkynyt, mutta jostain me saatiin sitten varmistus ja romanssipaljastus oli kannessa.

"Seiskan valttina aitous ja rehellisyys"

Harva myöntää lukevansa Seiskaa, mutta silti lehti tavoittaa viikoittain 750 000 ihmistä. Vastaavan päätoimittajan mukaan suosion yhtenä salaisuutena on lehden ainutlaatuisuus.

– Eihän tällaista vastaavaa julkkiksiin, viihteeseen ja tv:seen keskittyvää toista mediaa Suomessa ole.

Jari Peltomäki pitää Seiskan valttina myös aitoutta ja rehellisyyttä.

– Jos kerromme, että julkkis menee naimisiin, niin mielestäni on täysin rehellistä kertoa, että hän myös eroaa. Ymmärrän, että se ei aina ole julkkikselle niin kivaa. Nykyisin kun ihmiset haluavat somessa pitää omaa pintakiiltoaan yllä ja julkaisevat paljon siellä, niin Seiska kertoo myös sen toisen puolen.

Jari Peltomäen alaisuudessa Seiskassa työskentelee vajaat 30 ihmistä, joihon kuuluu toistakymmentä toimittajaa sekä muun muassa kuvaajia ja taittajia. Arttu Timonen / Yle

Seiska ammentaa tarinoitaan luottojulkkiksista. Yksi tunnetuimmista on ollut edesmennyt mäkihyppylegenda Matti Nykänen. Vastaavalla päätoimittajalla ystäviksi päätyneitä vakiohaastateltavia ovat olleet Lola Odusoga, Linda Lampenius ja Nina Mikkonen.

Peltomäen mukaan yllättävän moni julkkis haluaa kertoa Seiskalle kuulumisiaan.

– Se on sääli, että vanhemman polven artisteista aika alkaa jo jättää tai on jo jättänyt. Pitkän linjan julkkiksilla on enemmän pelisilmää ja ymmärrystä kuin nuoremman polven julkkiksilla.

"Viihdejournalismia arvostetaan liian vähän"

Ulkomailla kuten Britanniassa keltainen lehdistö tunnetaan häikäilemättömästä tavasta käsitellä julkkiksia ja paparazzit kyttäävät ahnaasti kuvien perään.

Missä menevät Seiskan rajat?

– Olemme sitouneet Julkisen sanan neuvostoon, Journalistin ohjeisiin ja lakiin. Voin rehellisesti sanoa, että Suomessa keltainen lehdistö ja viihdelehdistö on hyvin kilttiä.

Peltomäki huomauttaa, että Seiskalla on JSN:n langettavia päätöksiä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi iltapäivälehdillä.

– Kaikki tarkistetaan ja tarvittaessa käytetään juristin apua. Jos on oletettavaa, että jokin juttu herättäisi keskustelua, niin hyvin herkästi käydään juristin kanssa läpi, että mitkä ne sudenkuopat on, ja että ne pystytään etukäteen välttämään.

Seiskan vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki pyrkii kerran kuukaudessa tekemään myös itse jutun, että tuntuma toimittajan työhön säilyisi. Arttu Timonen / Yle

Vaikka Seiskalla on paljon vakituisia lukijoita, Peltomäen mukaan viihdejournalismia ei silti arvosteta.

– Mielestäni on hassua, että viihdejournalismi ei ole samalla arvoasteikoilla kuin talousjournalismi, politiikka tai paikallisuutiset, koska tämä on samanlaista työtä tai aika paljon kovempaakin työtä. Tämä vaatii toimittajalta todella hyvää pelisilmää, sosiaalista kykyä ja empatiaa.

– Tälle on helppo naureskella, koska tässä käsitellään kepeitä asioita, ihmissuhteita ja haastatellaan julkkiksia.

– Hyvä Seiskan toimittaja on utelias ja viihdenälkäinen. Ujo ei sovi olla, sillä jonkinlaista rohkeutta tarvitaan. Reippaalla ja iloisella asenteella pääsee pitkälle, sanoo vastaava päätoimittaja Jari Peltomäki. Arttu Timonen / Yle

Peltomäki kertoo, että vähän aikaa sitten hänelle soitti tunnettu suomalaisjulkkis. Hän oli sanonut hoksanneensa sen, että jos ei olisi Seiskaa, niin sitten olisi joku toinen vastaava julkaisu. Tai jos ei olisi Seiskalle työskentelevää kenties Suomen ainoaa paparazzia Panu Hörkköä, niin sitten olisi joku toinen.

– Suomen kaltaisessa demokratiassa pitää olla yksi viihdelehti, jossa myös vähän paparazzataan.

Tuore vastaava päätoimittaja sanoo kuitenkin, että Seiskalla on ollut aina suuri sydän. Hän haluaakin jatkossa tuoda esiin julkkisjuorujen lisäksi entistä enemmän tavallisten ihmisten kohtaloita.

– Tehdään enemmän lukujuttuja ja haastatteluja sekä tehdään yhdessä julkkisten kanssa hyvää sisältöä ihmisille. Luulen, että sitä lukijat kaipaavat.

Jari Peltomäki oli vieraana Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

