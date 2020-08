Essotella on tehty oma alueellinen ohjeistus kasvomaskien käytöstä – se julkistetaan jos THL ei pian julkaise omaansa

Essotella on valmisteltu oman alueellisen maskisuosituksen antamista Etelä-Savon alueelle, jos Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ei pian julkaise omaansa.

Essoten suositus kasvomaskien käytöstä koskisi julkista liikennettä ja julkisia tilaisuuksia. Eli sellaisia tilaisuuksia, joissa ennestään tuntemattomat ihmiset ovat lähekkäin toisensa kanssa.

– Jos THL ei parin päivän aikana anna suositusta kasvomaskien käytöstä, me julkistamme oman alueellisen ohjeistuksen, sanoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström. Gärdströmin mukaan Essotella on ollut oma alueellinen suositus valmiina jo viikko sitten, mutta sen julkistamista on viivästetty. Turku ehti jo julkistaa oman suosituksensa kasvomaskien käytöstä.

Kouluihin on opetusministeriöstä tulossa oma ohjeistuksensa. Gärdström sanoo kuitenkin, että varsinkin alakouluikäisten lasten kohdalla maskeista on enemmän haittaa kuin hyötyjä. Lisäksi koulukuljetusten osalta on mahdolliset virusaltistukset helpompi selvittää, sillä siellä tiedetään, ketä kuljetuksen kyydissä on ollut.

Keväällä tartuntaketjujen selvittäminen oli huomattavasti helpompaa, kun ihmiset liikkuivat vähemmän.

– Nyt tartuntaketjujen selvittäminen on huomattavasti haastavampaa, kun ihmisillä on paljon enemmän kontakteja toisiin ihmisiin, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Esimerkiksi viime viikolla Essoten alueella todettujen kahden koronavirustapauksen tartuntaketjuja ei ole saatu täysin selvitettyä.