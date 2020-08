Tuomitun seksuaalirikollisen epäillään käyttäneen lapsia uudelleen hyväkseen jo vankilassa – psykologi: Lääkehoidon edut on tuotava esiin

Seksuaalirikollisten mielen liikkeet ovat tuttuja Riihimäen vankilan psykologille Mikko Ylipekalle. Riihimäen vankilassa sijaitsee osasto D-5, jossa jokainen vanki on tuomittu seksuaalirikoksesta.

Siellä tuomiotaan istuvat myös lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomitut. Tällä osastolla nämä rikollisten maailmassa alimpaan kastiin kuuluvat vangit ovat turvassa heihin muilla osastoilla mahdollisesti kohdistuvalta väkivallalta.

Ylipekka on vetänyt vankilassa jo yli viiden vuoden ajan seksuaalirikoksista tuomittujen vankien kuntoutusohjelmaa. Nykyisin STEP-ohjelmaksi kutsutussa kuntoutuksessa yritetään estää seksuaalirikollisia uusimasta rikoksiaan.

Rikosseuraamuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vain pieni osa, noin 10 prosenttia, seksuaalirikoksesta tuomituista tuomitaan vastaavasta rikoksesta uudestaan.

Silti osalla seksuaalirikollisista taipumus tekojen uusimiseen on voimakas. Esimerkiksi Helsingin poliisi tutkii parhaillaan rikosepäilyä, jossa jo kaksi kertaa lapsiin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista vankeudessa ollut mies on jälleen epäiltynä useista vastaavista teoista. Osan uusista rikoksista epäillään tapahtuneen jo miehen vankeuden aikana

– On poikkeuksellista, että teko uusitaan kaksi tai jopa kolme kertaa. On kyseessä hyvin huolestuttava ja vakava tapaus varsinkin, jos osa rikoksista on tehty jo vankeusaikana. Se kertoo siitä, että epäillyllä on vakavia puutteita impulssien hallinnassa eli siinä, kuinka hän voi hallita toimintaansa ja poikkeuksellisen voimakas motivaatio rikosten tekemiseen. Yleensä vankilan tuoma ulkopuolinen kontrolli riittää estämään rikosten uusimisen, Ylipekka arvioi.

Muutama minuutti kännykällä riittää rikokseen

Poliisi ei ole kommentoinut sitä, missä vankilassa rikoksista epäilty oli aloittaessaan epäillyt lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset kolmatta kertaa. Yksittäisen vangin tiedot ovat salaisia, joten vankiloiden johtajatkaan eivät voi asiasta lausua.

Tuomionsa loppuvaiheessa mies on saattanut olla avovankilassa. Ylen saamien tietojen mukaan epäilty on vapautunut vankeudesta edellisen kerran loppuvuodesta 2019. Epäillyt rikokset olivat tapahtuneet vuosina 2018–2020.

– Jossain vaiheessa vankien tuomio päättyy, ja he vapautuvat. On parempi, että vapautuminen tapahtuu asteittain avovankilan kautta kuin suoraan suljettujen muurien sisältä, Ylipekka sanoo.

Vankeusaikana tapahtuvat vankilan ulkopuolisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat harvinaisia, koska mahdollisuuksia sellaiseen ei juuri ole. Suljetusta vankilasta saa poistua vain poistumisluvalla.

Älypuhelinta tai mitään muutakaan omaa puhelinta ei suljetussa vankilassa saa käyttää lainkaan, mutta poistumisluvalla ollessaan sen voi saada mukaan. Tietokonetta saa käyttää erillisellä luvalla siten, että sillä on pääsy vain ennalta määritellyille turvallisiksi arvioiduille sivustoille. Toki myös kännyköitä salakuljetetaan vankiloihin.

Avovankilassa vangit käyvät töissä ja saavat käyttää kännykkää vapaasti.

– Seksuaalirikoksen uusiminen vankeusaikana vaatii välineet siihen. Lasten houkuttelu seksuaaliseen kanssakäymiseen voi tapahtua minuuteissa, jos älypuhelin on saatavilla ja motivaatiota siihen löytyy, Ylipekka sanoo.

Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka kuntouttaa seksuaalirikollisia, jotta he eivät uusisi rikoksiaan. Timo Leponiemi / Yle

Pedofiilin uhrit usein aiemmin tuntemattomia

Helsingin poliisin tutkimassa seksuaalirikosvyyhdissä epäillyllä miehellä on 2000-luvulla ollut yli 60 uhria, jos lasketaan uuden rikostutkinnan lisäksi kaikki hänen aiemmatkin uhrinsa mukaan. Suurin osa uhreista on alle 16-vuotiaita poikia.

Tällä perusteella voi päätellä, että mies on hyvin todennäköisesti pedofiili eli ihminen, joka tuntee seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Pedofilia on seksuaalinen kohdehäiriö (siirryt toiseen palveluun), jota kutsutaan myös lapsikohteiseksi seksuaalihäiriöksi.

Pedofilian ajatellaan nykyisin olevan ihmisen ominaisuus, johon hän ei voi itse vaikuttaa. Ihminen vastaa kuitenkin teoistaan. Kaikki pedofiilit eivät ole seksuaalirikollisia eivätkä kaikki lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tekevät ihmiset ole pedofiilejä.

Pedofiilien uhrit ovat todennäköisemmin tekijälle aiemmin tuntemattomia. Jokainen seksuaalirikostapaus on yksilöllinen. Ylipekan mukaan lapsia riistävien pedofiilien ajatusmaailmassa on impulsiivisuuden ja rajattomuuden rinnalla usein tunnetason samaistumista lapsiin ja erilaisia uskomuksia rikosten hyväksyttävyydestä ja haitattomuudesta.

– Osa pedofiileistä ei kiinny uhreihinsa lainkaan. Ei ole väliä sillä kuka kohde on, kunhan tekijä saa toteuttaa omia mielihalujaan. Toisaalta osa pedofiileista kokee voimakasta kiintymystä uhreihinsa, joten kohteella todella on väliä, Ylipekka toteaa.

Ajatusvääristymät leviävät netissä

Lasta voi seksuaalisesti riistää myös ihminen, jonka seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu pääsääntöisesti aikuisiin. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on vain poikkeus tällaisen ihmisen seksuaalisessa käsikirjoituksessa. Ylipekan mukaan näissä tapauksissa uhri on tavallisesti tekijälle tuttu.

– Esimerkiksi suuri stressi voi aiheuttaa ihmisen henkistä taantumista. Tällaisessa tilanteessa tunneyhteys lähipiirin lapseen saattaa muuttua aikuissuhteita vahvemmaksi ja lopulta muuttua seksuaaliseksi, Ylipekka kertoo.

Osa lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia tehneistä ihmisistä tietää kyllä, että heidän tekonsa ovat väärin. Siksi heitä vaivaa suuri sisäinen ristiriita seksuaalisesta halusta, joka ajaa heidät rikkomaan lakia ja vahingoittamaan toista ihmistä.

Kyseenalaista tukea tähän ristiriitaan haetaan nykyisin usein netin keskustelupalstoilta.

– Pimeän verkon puolelta löytyy neuvoja lasten seksuaaliseen riistoon ja sitä oikeuttavia näkemyksiä. Osa seksuaalirikollisista hakee valikoidusti tietoa netistä, jossa erilaisilla ajatusvääristymillä perustellaan rikollisia tekoja, Ylipekka sanoo.

Pedofiliasta puhuttava kiihkottomasti

Seksuaalirikoksista tuomittujen miesten kuntoutuksen parissa jo vuosia työskennellyt Ylipekka nostaa esiin viisi keinoa, joilla lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta voitaisiin vähentää.

1. Seksuaalikasvatus pitää aloittaa varhaisessa vaiheessa jo kotona

– Vanhemmille voisi kertoa, kuinka lapselle välitetään, että hän on hyvä ja toivottu. Seksuaalisuudesta pitäisi puhua kotona luonnollisena asiana. Jos kotona seksuaalisuus on tabu tai siihen liittyy jännitteitä, se voi olla haavoittava tekijä.

2. Pedofiliasta on puhuttava rakentavasti

– Näyttää kiistattomalta, että ihminen ei valitse seksuaalista kiinnostusta lapseen. Jos ihminen elää tuomitsevassa ilmapiirissä, hän ajautuu helposti marginaaliin. Se saattaa ajaa ihmisen tekemään rikoksia. Siksi jo koulujen seksuaalikasvatuksessa pitäisi puhua nuorille pedofiliasta, että tällainen taipumus on olemassa, mutta se ei tee kenestäkään huonoa ihmistä. Hienotunteisesti voisi kertoa, että jos kokee seksuaalista kiinnostusta lapsiin, niin apua on saatavilla.

3. Ennaltaehkäisevää hoitoa pitää saada lisää

– Erilaista terapeuttista hoitoa pitäisi saada lisää valtakunnallisesti, ja se pitäisi markkinoida paremmin. Ei ole häpeä hakea apua ammattilaiselta seksuaaliseen kohdehäiriöön.

4. Ehdonalaiseen vapauteen pääseviä vankeja on tuettava enemmän

– Pitäisi olla ihmisiä auttamassa heitä sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan. Syrjäytyminen lisää riskiä rikoksiin syyllistymiseen.

5. Lääkehoidon edut on tuotava esiin

– Muutaman vuoden ajan on ollut mahdollista saada lääkehoitoa vaikeasti hallittavaan seksuaaliviettiin. Sitä käytetään vielä hyvin vähän, koska haittavaikutuksia pelätään. Se on kuitenkin erinomainen vaihtoehto psykososiaalisen hoidon ohessa.

