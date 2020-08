Koronajäljittäjän pikakoulutuksen on saanut jo yli tuhat ihmistä – isoin osa verkkokurssin suorittajista on terveysalan ammattilaisia

Koronajäljittäjän pikakoulutuksen on käynyt jo lähes 1 100 ihmistä. Toukokuussa Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n yhteistyönä julkaistiin verkkokurssi, joka on laajuudeltaan noin kolmekymmentä tuntia.

Kurssin suorittaneiden taustoja ei vielä ole tarkasti analysoitu, mutta kurssista vastaava epidemiologian professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta arvioi, että oikea kohderyhmä on löytänyt koulutuksen.

– Näyttäisi siltä, että valtaosa henkilöistä on todellakin terveydenhuollon työntekijöitä ja sehän on ollutkin tämän kurssin pääasiallinen kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat. Kurssin suorittajissa on myös sellaisia henkilöitä, jotka tällä hetkelläkin toimivat tartunnanjäljityksessä.

Nuorti sanoo, että kurssin kautta THL on saanut jäljittäjäreserviinsä useita satoja uusia nimiä.

Kaikille avoimen kurssin voi edelleen suorittaa. Koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin, vaikka töiden ohessa.

– Kurssi on edelleen auki, näillä näkymin ainakin tämän vuoden loppuun. Tämän vuoden jälkeen meillä ei ole varmaa jatkosuunnitelmaa, mutta pyritään jatkamaan, jos tarvetta on.

Kurssin verkkosivut löytyvät tämän linkin takaa (siirryt toiseen palveluun).

Verkkokoulutuksella halutaan varmistaa, että kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on tarpeeksi tartuntojen jäljittämiseen koulutettua henkilöstöä. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä jäljittäjiä on kevään ja kesän aikana riittänyt, koska tautitilanne on ollut rauhallinen.

Jäljittäminen on keskeinen osa Suomen valitsemaa testaa-jäljitä-eristä-hoida-hybridistrategiaa. COVID-19-tartuntojen lisääntyminen kasvattaa myös jäljittäjien tarvetta.

