Koronatestien ruuhka loi vaikean tilanteen Kymenlaaksossa – työhön yritetään kaivaa lisää käsipareja, mutta henkilöstöä ei ole

Koronatestaustarpeen kasvun taustalla on Kymsoten mukaan useita syitä. Liikkeellä on koronaviruksen lisäksi tavanomaisia hengitystieinfektioita, ja moni hakeutuu testiin ennen töihin paluuta. Lisäksi testimäärissä on voinut näkyä Kotkan Amarillon asiakkaalla todettu tartunta, josta ravintola tiedotti pari viikkoa sitten. Arkistokuva. Antro Valo / Yle