Jyväskylän rokkifestari kaatui tiukkoihin määräyksiin, vaikka Joensuussa musiikki raikasi – kunta saa päättää, millaisin rajoituksin juhlitaan

Vaikka katumainoksessa hehkutetaan kaupunkisi tulevaa festivaalia, se ei välttämättä toteudukaan.

Koko ajan muuttuva koronatilanne ja suomalainen byrokratia ovat laittaneet elokuun jo sovitut isot yleisötapahtumat vaakalaudalle.

Elokuun alussa rajoituksia purettiin, niin, että yli 500 hengen tapahtumia saa järjestää. Kaupunkien terveysviranomaiset voivat kuitenkin tehdä itsenäisiä päätöksiä pohjautuen paikkakunnan koronatilanteeseen.

Esimerkiksi Jyväskylään suunniteltu ensi viikonlopun Rock in The City -festivaali peruttiin viime tingassa. Kummastusta on herättänyt se, että sama festivaali järjestettiin viime viikonloppuna Joensuussa.

Saman festivaalikiertueen Porin tapahtuma on sovittu ensi viikolle, mutta sen lupaprosessi on kesken ja paikkakunnan koronatilannetta seurataan. Lopullisia päätöksiä ei ole tehty.

Kaupunki päättää alueensa tapahtumista

Aluehallintovirastot ovat laatineet ohjeet, miten suuria yleisötapahtumia pitää tällä hetkellä järjestää. Aluehallintovirastot tekevät kuitenkin päätökset vain, kun ne koskevat useamman kunnan alueita.

Näin kunnille ja kaupungeille jää iso päätösvalta esimerkiksi yksittäisistä festivaaleista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen sanoo ymmärtävänsä tapahtumajärjestäjien tuskaa tällä hetkellä, mutta marssijärjestys on selkeä.

– Kunnat toimivat tartuntatautilain mahdollistamin valtuuksin ja tekevät itsenäisiä päätöksiä yksittäisistä tapahtumista, toteaa Mäkinen.

Jyväskylässä kaupungin tartuntatautien vastaava lääkäri vaati niin tiukat yleisön eriyttämisjärjestelyt, että tapahtuman järjestäjä ei kokenut voivansa niitä toteuttaa vaaditussa ajassa.

Järjestäjä jäi vaille tarkkoja ohjeita

Festivaalia järjestävän RH-Entertainment -yhtiön toimitusjohtaja Riki Huhtalan mukaan yleisö olisi pitänyt karsinoida ja jokaiseen karsinaan olisi pitänyt järjestää oma henkilökunta ja palvelut asiakkaille. Aika ja resurssit eivät mahdollistaneet niiden järjestämistä.

Huhtala myös kritisoi viranomaisten antamia epämääräisiä ohjeita. Järjestäjälle ei hänen mukaansa kerrottu täsmällisesti kuinka monta sisäänkäyntiä alueelle pitää järjestää ja montako vessaa ja käsidesipistettä pitää olla tuhatta juhlijaa kohden.

Huhtalan mukaan epämääräisten ohjeiden takia tapahtumajärjestäjä jää nykyohjeilla yksin ja vastuu vyörytetään hänelle. Sitä riskiä ihmisten terveydellä moni ei halua ottaa.

Järjestelyjen loppuvaiheessa olleen Jyväskylän festivaalin peruuntuminen aiheutti tapahtumayhtiölle kymmenien tuhansien eurojen tappiot.