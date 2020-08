Avi joutui puuttumaan Seinäjoen Vauhtiajojen tungokseen – myös viulisti Pekka Kuusisto tuohtui menosta: "Tapahtuma-ala ampuu itseään jalkaan"

Viulisti Pekka Kuusisto julkaisi Facebookissa tänään tuohtuneen päivityksen viime viikonlopun festivaaleista. Päivityksen kuva on Seinäjoen Vauhtiajoista lauantailta. Täpötäysi yleisö on pakkautunut kuuntelemaan Popedan keikkaa.

– Saatan olla tänään vähän kiihtyneessä tilassa, mutta siitä huolimatta sanoisin että tapahtuma-ala ampuu itseään jalkaan osallistumalla tällaiseen hengenvaaralliseen tunarointiin. Enkä tarkoita kuvassa esiintyvää Popedaa, joka on mahtava rockbändi, Kuusisto kirjoittaa julkisessa päivityksessä.

Päivitystä on jaettu vilkkaasti ja kommenteissa moni hämmästelee menoa. Kuusisto ihmettelee, miten kukaan artisti tai teknikko suostuu laittamaan keikan käyntiin, kun turvavälejä ei noudateta, ja arvioi, että tätä menoa pitää palata kovempiin rajoitustoimiin.

– Sitten tulee lisää kuolemia, lisää konkursseja ja kaikkea muuta paskaa joka säteilee ympärilleen. Hävettää aivan saatanasti olla samalla alalla kuin kuvan tilanteesta vastuussa olevat tyypit, Kuusisto kirjoittaa.

Ruutukaappaus Pekka Kuusiston Facebookista

Lauantai loppuunmyyty

Seinäjoen Vauhtiajot keräsi järjestäjien mukaan kolmen päivän aikana liki 14 000 kävijää, ja lauantai oli loppuunmyyty. Samaan aikaan järjestettiin muitakin festivaaleja, muun muassa Vaasa Festival, joka keräsi kolmen päivän aikana reilut 14 000 kävijää ja oli niin ikään lauantaina loppuunmyyty.

Sen sijaan ensi viikonlopuksi suunniteltuja festivaaleja on jo päätetty perua pahentuneen koronatilanteen vuoksi. RH-entertainment kertoi sunnuntaina, että se on perunut Jyväskylässä järjestettävän Rock In The City -festivaalin. Saman kohtalon koki yrityksen toinen tapahtuma Porvoo soi.

Avi joutui puuttumaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta korostetaan tapahtumajärjestäjän vastuuta siitä, että toiminta täyttää lain vaatimukset.

– Omavalvonnalla järjestäjien pitää suoriutua, toteaa yksikön päällikkö, lakimies Kristian Dahl aluehallintovirastosta.

Myös avi valvoo festarijärjestäjien toimintaa, mutta Dahl painottaa, että viranomaisvalvonta voi olla vain toissijaista valvontaa. Viranomainen voi kuitenkin ohjeistaa ja antaa määräyksiä ja viimeisenä keinona keskeyttää tapahtuman, jos tilanne sitä vaatii.

Seinäjoen Vauhtiajoissakin on ollut Länsi- ja Sisä-Suomen avin tarkastaja paikalla. Tarkastajan tehtävänä on ollut muun muassa kiinnittää huomiota turvaväleihin ja mahdolliseen tungokseen.

Paikalla alkoholi- ja tartuntatautilain mukaista valvontaa suorittamassa ollut ylitarkastaja Esa Pihlajamäki kertoo heidän puuttuneen turvaväleihin.

– Valtuuksiemme puitteissa annettiin määräys, että toiminnanharjoittajan täytyy kiinnittää enemmän huomiota yleisön ja asiakkaiden turvaväleihin tapahtumassa. Toiminnanharjoittaja kuitenkin ilmeisesti puuttui näihin.

Ongelmallisiksi kohdiksi Pihlajamäki toteaa anniskelun ja lavan edustan.

Kahden viikon päästä itämisaika on ohi. Sitten näemme, miten kaikki sujui. Esa Pihlajamäki

Tapahtumassa ihmiset kerääntyivät isommiksi ryppäiksi. Pihlajamäen mukaan yleisöllä olisi ollut riittävästi tilaa noudattaa turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia. Ulkoiset puitteet olivat siis kunnossa.

– Jos kuitenkaan asiakkaat eivät itse sisäistä, miten pitäisi toimia, niin toiminnanharjoittajan on aika vaikea saada kaikki täysin kuosiin. Kahden viikon päästä itämisaika on ohi. Sitten näemme, miten kaikki sujui. Pihlajamäki toteaa.

Tartuntatautilain pykälät olisivat antaneet viranomaisille mahdollisuuden lopettaa tapahtuma kesken. Siihen Pihlajamäen mukaan ei haluttu ryhtyä.

– Sittenhän siellä vasta olisi ollut tungosta, kun ihmiset olisivat poistuneet samalla kertaa anniskelualueilta. Silloin ainakaan turvavälejä ei olisi noudatettu. Vaikea ja hankala tilanne.

Järjestäjät puolustavat toimintaa

Vauhtiajojen vastaava tuottaja Toni Ruohonen puolustaa festivaalien järjestelyjä. Ruohosen mukaan alueella toteutettiin kaikki järjestelyt aluehallintoviraston määräysten mukaisesti. Pöytiä ja penkkejä oli kaikille ja järjestyksenvalvojat ohjeistettu. Kaikille kävijöille jaettiin maskit ja myös henkilökunta piti maskeja tai visiirejä kriittisillä paikoilla sekä oman harkintansa mukaan muuallakin.

Aiemmista tämän kesän festivaaleista oli Ruohosen mukaan todettu, että jos pöytärivit viedään aivan lavan eteen, tulee muita turvallisuusongelmia. Siksi lavan eteen jätettiin tyhjää tilaa.

– Tällä perusteella tein päätöksen että lavan eteen ei laiteta pöytiä, vaan jätetään väljyyttä.

Järjestyksenvalvojat myös hajottivat ja purkivat massoja. Paikalla olleen avin tarkastajan ohjeistuksen perusteella lisättiin valvontaa.

– Silloin jos oli akuuttia tungosta, järjestyksenvalvonta on puuttunut. Ihan ohjeistamalla, että pitäkää turvavälejä ja myöskin hajottamalla karkeasti sitä massaa, Ruohonen kertoo.

Kuusisto kokenut koronan itse

Viulisti Pekka Kuusisto sairasti itse koronaviruksen aiheuttaman taudin keväällä. Tuolloin hän arvioi Ylelle, että moni musiikkialan organisaatio ja loistavaa työtä tekevä ihminen joutuu epidemian vuoksi vaikeuksiin. Hän toivoi, että poikkeustilan jälkeen tarpeeksi suuri osa ihmisistä näkisi ihmisjoukkona olemisen jotenkin eri tavoin kuin aiemmin.

– Kun koronaepidemian jälkeinen musiikkielämä pääsee kokoamaan itseään, toivon sen tapahtuvan osittain uudenlaisilla arvoilla, kriisin jälkeisen vapauden tunteen kannattelemana, Kuusisto kertoi haastattelussa maaliskuussa.