Herätys: Koronavirus todistaa Suomen tehohoidon kyvyt, lukion uudelle opetussuunnitelmalle risuja ja ruusuja, yksi kuollut Valko-Venäjän protesteissa

Suomen tehohoito on maailman huippuluokkaa. Sen on näyttänyt myös koronakriisi. Kuvassa HUSin tornisairaala Meilahdessa. Tiina Jutila / Yle

Koronapotilas kuolee Suomen tehohoidossa harvemmin kuin muualla

Tehohoito on Suomessa maailman huippuluokkaa. Kun muualla maailmassa jopa 40 prosenttia tehohoitoon joutuneista koronapotilaista on menehtynyt, Suomessa kuolleita on ollut vain 15 prosenttia. Kysyimme kolmelta tehohoitolääkäriltä, miksi koronapotilaat kuolevat tehohoidossa Suomessa muita maita harvemmin, miten koronaviruksen toiseen aaltoon on tehohoidossa varauduttu ja mitä viime keväästä on opittu.

Valtiovarainministeriö viimeistelee budjettiehdotustaan koronakriisin varjossa

Valtiovarainministeriön johto kokoontuu tänään Säätytalolle valmistelemaan omaa ehdotustaan valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Kaksi päivää kestävät neuvottelut aloitetaan katsauksella syksyn ja ensi vuoden sumuisiin talousnäkymiin. Koko hallitus käsittelee talousarvioesityksen poliittisesti kiperimmät kohdat syyskuun puolivälin budjettiriihessään. Ylen kyselyssä hallituspuolueet ovat valmiita lisävelkaan koronakriisin hoitamiseksi, mutta osa oppositiosta torjuu lisävelan.

Ennen flunssaisuus työpaikalla oli arkea, kunnes yskimisestäkin tuli pelottavaa

Suomessa töihin on tultu perinteisesti niin pienessä kuin suuremmassakin flunssassa. Tutkimusten mukaan kipeänä työskentelyyn vaikuttavat muun muassa huono omatunto sekä pelko työyhteisön jättämisestä pulaan. Muuttaako pandemia suhtautumistamme sairaana työskentelemiseen?

Lukion uudelle opetussuunnitelmalle risuja ja ruusuja

Syksyllä lukion aloittavat opiskelijat ovat viimeisiä vanhan lukion käyviä. Ensi vuonna voimaan tuleva uusi lukion opetussuunnitelma kerää myönteistä palautetta, mutta jaksaminen sekä alueelliset erot korkeakouluyhteistyön järjestämisessä mietityttävät. Lukion opetussuunnitelma uudistettiin viimeksi vajaat viisi vuotta sitten. Uudella opetussuunnitelmalla halutaan madaltaa kynnystä jatko-opintoihin.

Vaalitulosta vastustavat protestit jatkuivat Valko-Venäjällä

Valko-Venäjällä ainakin yksi ihminen kuoli maanantai-iltana mielenosoittajien ja poliisin yhteenotoissa. Tuhannet ihmiset olivat toista iltaa pääkaupunki Minskin kadulla protestoimassa sunnuntaisten presidentinvaalien tulosta. Mellakkapoliisit ampuivat kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia kohti. Jotkut protestoijat heittivät polttopulloja. Virallisten tulosten mukaan vaalit voittanut istuva presidentti Aljaksandr Lukašenka sai 80 prosenttia äänistä. Maan oppositio ja useat länsimaat epäilevät, että vaalit olivat vilpilliset.

Syyrialainen kalligrafi jatkaa maanpaossakin kaunokirjoitustaiteen luomista

Mohammed Imad Mahhouk on syyrialainen kalligrafi, maansa tunnetuimpia. Sisällissota ajoi hänet pakosalle kotikaupungistaan Alepposta, nyt hän tekee häkellyttävän kauniita kirjoitusteoksiaan Istanbulissa. Islamin uskonto suhtautuu kielteisesti elävien hahmojen kuvaamiseen, joten koristeelliset kirjaimet ja ornamentit ovat keskeisessä asemassa. Perinteiset kaisloista tehdyt kynät, muste, hamppupaperi ja damaskoslainen silkkinauha ovat Mahhoukin tärkeitä työvälineitä.

Tiistai alkaa aurinkoisena

Tiistaiaamu on monin paikoin maata aurinkoinen, mutta päivän edetessä sää pilvistyy. Aurinkoisinta ja lämpimintä on länsirannikolla ja sen tuntumassa, noin 20 astetta.

