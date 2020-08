Karpolla on taas asiaa, Maija Poppanen lentää apuun ja sisällissodan raunioilla savuaa – tässä teatterisyksyn kuumimmat tärpit

Oulussa mielikuvittelee Kaboom

Oulun teatterin tuore taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio tekee suuren näyttämön ohjausdebyyttinsä esityksellä, jossa on paljon hassuja nimiä: Kaboom, Shäbäm ja Mänmän. Kyseessä on koko perheen seikkailu. Sen keskiössä on itsenäiseksi kasvava lapsi ja kuvittelun voima. Lavalla on talon oma ensemble ja vierailevia sirkustaiteilijoita. Ohjaajan taustan tuntien esityksessä nähdään nykysirkuksen lisäksi tanssia. Visuaalisuudesta vastaavat teatterin omat velhot lavastaja Kalle Nurminen ja pukusuunnittelija Pasi Räbinä.

Kaboom ja kuvittelun voima Oulun teatterissa. Ensi-ilta 21.11.2020. (siirryt toiseen palveluun)