Arvoautoja takavarikkoon, syyttäjä epäilee miljoonatulojen pimittämistä verottajalta — Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyvä laaja talousrikostutkinta levisi myös Viroon

Nuorisosäätiön entisiä johtajia ja heidän lähipiiriään koskeva poikkeuksellisen laaja rikostutkinta on laajentunut myös Viroon.

Viron syyttäjänvirasto epäilee suomalaista liikemiestä Arto Autiota ja hänen entistä puolisoaan talousrikoksista. Rikosepäily käy ilmi syyttäjän viime viikolla Tallinnassa oikeudelle toimittamista tiedoista.

Syyttäjän mukaan Autio on pimittänyt mittavia tuloja ja välttynyt tällä tavoin yli miljoonan euron verojen maksusta Viron verottajalle.

Poliisi epäilee Arto Autiota talousrikoksista myös Suomessa. Epäilyt liittyvät laajaan rikostutkintaan, jonka pääepäiltyjä ovat Nuorisosäätiön entiset johtajat Aki Haaro ja Perttu Nousiainen.

Helsingin poliisin ja Keskusrikospoliisin johtamassa tutkinnassa on yhteensä toistakymmentä rikoksesta epäiltyä henkilöä.

Useat rikostutkinnassa keskeisessä roolissa olevat taloudelliset epäselvyydet ovat tapahtuneet juuri Virossa. Arto Aution edustamat yhtiöt tekivät Nuorisosäätiön kanssa kiinteistökauppoja Tallinnassa.

Nuorisosäätiö on maksanut kiinteistökaupoissa miljoonia euroja ylihintaa tai kärsinyt muuten vakavaa taloudellista haittaa.

Yle ei tavoittanut Arto Autiota kommentoimaan rikosepäilyä.

Virosta tulleet tiedot käynnistivät rikostutkinnan Suomessa

Arto Autio on pitkään Virossa asunut liikemies, joka on tehnyt liiketoimia paitsi Nuorisosäätiön myös Viron keskustapuolueen kanssa (siirryt toiseen palveluun). Myös Nuorisosäätiö on taustaltaan lähellä keskustapuoluetta, joskin side puolueeseen on katkennut säätiön nykyisen johdon aikana.

Ylen tietojen mukaan Nuorisosäätiön ex-johtajien rikostutkinta käynnistyi, kun Suomen viranomaiset saivat tietoja Viron verottajalta.

Suomen poliisi epäilee, että Haarolle ja Nousiaiselle maksettiin vähintään useiden satojen tuhansien eurojen arvosta lahjuksia. Lahjuksiksi epäillyt rahat kiersivät virolaisten yhtiöiden kautta, joita Arto Autio on hallinnoinut. Epäilyttäviin tilisiirtoihin kiinnitti huomiota ensimmäisenä juuri Viron verottaja.

Liikemies Arto Autiota epäillään talousrikoksista Nuorisosäätiöön liittyvässä rikostutkinnassa Suomessa. Hän on nyt rikostutkinnan keskellä myös Virossa. Rauno Volmar

Arvoautoja vakuustakavarikkoon

Arto Autio on pyörittänyt yhdessä virolaisen liikekumppaninsa kanssa sijoitusyhtiötä nimeltä Brave Capital. Autio on myös tarjonnut yhtiöiden perustamis- ja hallintointipalveluita laajalle joukolle suomalaisia yrittäjiä ja liikemiehiä.

Yksi Autiolta palveluita ostaneista henkilöistä on yrittäjä ja kokoomuksen entinen kansanedustaja Eero Lehti.

Tallinnassa oikeudessa viime viikolla pidetyssä istunnossa Aution ja hänen ex-vaimonsa omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon. Pakkotoimenpiteen kohteena oli muun muassa taidetta, kaksi Mercedes-Benz-autoa sekä italialainen Maserati-merkkinen arvoauto.

Vakuustakavarikolla pyritään varmistamaan, että mikäli rikoksesta epäillyt joutuvat korvausvelvollisiksi, he eivät voi hävittää omaisuuttaan.

Suomessa käräjäoikeus on määrännyt Nuorisosäätiön ex-johtajien ja heidän lähipiirinsä sekä liikekumppaniensa omaisuutta vakuustakavarikkoon yli kymmenen miljoonan euron arvosta.

Kyseessä on mahdollisesti Suomen ennätys yhden rikostutkinnan yhdeydessä tehtyjen vakuustakavarikkojen määrässä.

Poliisi epäilee Nuorisosäätiön entisiä johtajia useista talousrikoksista kuten lahjusten ottamisesta. Lahjuksiksi epäillyt rahat kierrätettiin virolaisten yhtiöiden kautta, joiden hallinnoimisesta vastasi Virossa pitkään asunut suomalainen liikemies Arto Autio. Camilla Arjasmaa / Yle

Autio haastoi Viron yleisradion toimittajat oikeuteen

Yle sai tiedon rikosepäilystä virolaisen Eesti Ekspress -lehden toimittajalta Tarmo Vahterilta. Myös Viron media on seurannut Arto Autioon ja Nuorisosäätiöön liittyvää rikostutkintaa ja sen vaiheita tarkasti.

Loppuvuodesta 2018 Arto Autio nosti kanteen kahta Viron yleisradioyhtiön ERR:n toimittajaa sekä yleisradioyhtiötä vastaan. Viron yleisradioyhtiön tutkivan journalismin ohjelma Pealtnägija kertoi Aution ja Nuorisosäätiön liiketoimista laajassa jutussaan.

Kanteessa Autio syyttää ERR:n toimittajia virheellisen tiedon levittämisestä. Valtaosa Pealtnägijan jutussa olleista tiedoista oli kerrottu jo aiemmin Ylen ja Suomen Kuvalehden jutuissa.

Asian käsittely on edelleen kesken Viron oikeudessa, kertoo Pealtnägijan vastaava toimittaja Mihkel Kärmas.