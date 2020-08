Parikymmentä maata täyttää Suomen koronakriteerit – katso kartalta, mistä Euroopan maista Suomeen voi nyt tulla ilman karanteenia

Suomeen voi tulla ilman koronavirukseen liittyviä maahantulorajoituksia runsaasta 20 valtiosta. Näistä maista saapuvia ei tällä hetkellä koske myöskään suositus omaehtoisesta karanteenista.

Portit ovat auki seuraavista EU:hun tai Schengen-alueeseen kuuluvista maista: Irlanti, Islanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Saksa, San Marino, Slovakia, Tanska, Unkari, Vatikaani ja Viro.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

EU:n ulkopuolelta Suomeen voi tulla ilman karanteenia myös Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguaysta ja Uudesta-Seelannista.

Muista maista saapuville on tähän asti suositeltu omaehtoista karanteenia, mutta nyt siitä on tulossa pakollinen. EU-maista tähän joukkoon kuuluvat tällä hetkellä muun muassa Ruotsi, Espanja, Portugali ja Kroatia. Riskimaiksi on listattu myös muun muassa Puola, Tšekki, Itävalta, Sveitsi, Bulgaria, Romania sekä EU:sta jo virallisesti eronnut Britannia.

Lue myös: Ministeri Kiuru: Riskimaista saapuvat määrätään pakolliseen karanteeniin rangaistuksen uhalla – myös pakkotestaus mahdollista

Suomi on vapauttanut matkustusrajoitukset niiden maiden osalta, joissa uusien koronatartuntojen määrä katsotaan riittävän alhaiseksi. Rajoituksia on tarkasteltu parin viikon välein. Esimerkiksi viime viikolla päätettiin lisätä rajoituslistalle Belgia, Hollanti ja Andorra maanantaista alkaen.

Pakollisten karanteenimaiden lista saattaa pidentyä, jos tartuntamäärät monissa Euroopan maissa jatkavat nousuaan. Toisaalta taas Ruotsi saattaa vapautua rajoituksista, jos siellä tilanne kehittyy edelleen parempaan suuntaan.

Aiheesta muualla:

Rajavartiolaitoksen usein kysytyt kysymykset rajanylityksistä (siirryt toiseen palveluun)

THL:n matkustusohjeet (siirryt toiseen palveluun)