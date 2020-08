Säveltäjä Outi Tarkiaisen teos ehdolla arvostetun kansainvälisen musiikkipalkinnon saajaksi

Fondation Prince Pierre de Monacon 75 000 euron arvoisen musiikkipalkinnon saajaksi on ehdolla 18 säveltäjää eri puolilta maailmaa.

Suomalaissäveltäjä Outi Tarkiainen on ehdolla arvostetun Fondation Prince Pierre de Monacon (siirryt toiseen palveluun) musiikkipalkinnon saajaksi. Kolmen vuoden välein jaettava palkinto on arvoltaan 75 000 euroa ja tarkoitettu tukemaan uuden teoksen luomista.

Ensi vuonna jaettavan palkinnon ehdokkuus annettiin Tarkiaisen teokselle Yön auringon variaatiot (2019). Vuonna 1960 perustettu luovan säveltaiteen palkinto jaetaan elossa olevan säveltäjän viimeaikaiselle teokselle.

Tarkiainen on tämän hetken tunnetuimpia suomalaissäveltäjiä, jonka teoksia on esittänyt muun muassa BBC Philharmonic -sinfoniaorkesteri. Tarkiainen on säveltänyt orkesteri-, vokaali-, kamari- ja soolosoitinmusiikkia, teoksia orkesterille ja solistille sekä musiikkia jazzorkestereille.

Tarkiaisen ehdolla olevan orkesteriteoksen tilasivat BBC Philharmonic ja Kanadan The National Arts Centre Orchestra. Se sai maailman kantaesityksensä John Storgårdsin johtaman BBC Philharmonicin soittamana BBC Proms –festivaalilla Lontoossa elokuussa 2019. Yhdysvaltojen ensiesitykset kuultiin keväällä 2020 Houstonissa ja Detroitissa Storgårdsin johdolla.

Ensi vuoden palkinnon saajaksi on ehdolla teoksia yhteensä 18 säveltäjältä ympäri maailman. Palkintoehdokkuuden myönsi tunnetuista säveltäjistä koostuva kansainvälinen raati. Musiikkipalkinnon voittaja julkistetaan syksyllä 2021.