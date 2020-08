Putken pätkällä Joensuussa rajusti naista pahoinpidellyt mies on edelleen kateissa

Joensuun Kanervalassa koiraa ulkoiluttaneen naisen kimppuun lauantaina putken pätkän kanssa hyökännyt mies on edelleen kateissa.

Poliisin esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että pahoinpitelijä oli valinnut uhrinsa täysin sattumanvaraisesti. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, etteikö vastaava teko voisi tapahtua uudestaan samalla alueella.

Tämän vuoksi poliisi kehottaa Kanervalassa ulkoilevia ihmisiä valppauteen.

Epäilty tekijä on normaalivartaloinen, noin 20–30-vuotias mies. Hänellä oli yllään musta lippalakki ja tumma huppari.

Poliisi on saanut useita vihjeitä, joiden mukaan epäillyn tekijän tuntomerkkeihin sopiva mies on nähty viimeisten viikkojen aikana hakkaamassa puiden runkoja putken pätkällä. Kanervalan ulkoilualueen puihin on myös kaiverrettu erilaisia merkkejä ja symboleja.

Poliisin mukaan pahoinpidelty nainen ja rikoksesta epäilty eivät kommunikoineet millään tavalla ennen pahoinpitelyä.

Rikoksesta epäilty ei ole poliisin tiedossa. Poliisilla ei ole yhtään silminnäkijähavaintoa itse rikoksesta. Törkeän pahoinpitelyn tapahtumapaikka on Kuopiontien ja Vanamokadun välisellä alueella Kanervalassa.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja mahdollisesta tekijästä ja hänen liikkeistään.

Kaikki havainnot ja tiedot voi ilmoittaa joko sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun), rikostutkijalle numeroon 029 545 6318 tai virka-aikana päivystykseen numeroon 0295 415 455.

