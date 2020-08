Varustamojohtaja: Ammattikuljettajien tilanne on vielä ratkaisematta koronan pakkokaranteenissa

Vaasan satamassa koronan pakkotestit pystytään tilojen puolesta ottamaan käyttöön nopeastikin.

Varustamolle testien tekeminen ei teetä ylimääräistä työtä, sillä varustamon rooli on ainoastaan informoida matkustajiaan. Varsinaisen testauksen tekevät terveysviranomaiset.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlbergin mukaan Vaasan satamassa on testaukseen sopivia tiloja jo valmiiksi.

– Meillä on se vanha tullialue. Esimerkiksi jalkamatkustajilla on raja vastassa jo heti, ja siinä on tiskit valmiina. Automatkustajille on myös vanha tullialue, missä pystytään suorittamaan testejä, kertoo Ståhlberg.

Karanteenilla vaikutusta matkustamäärään

Toimitusjohtaja Peter Ståhlberg uskoo, että pakkokaranteenilla on vaikutuksensa jo ennestään vähäiseen Ruotsin liikenteeseen.

– Matkustajaennätys on tältä kesältä noin 130 henkeä ja se tuli heinäkuussa. Tällä hetkellä tulee 50–60 henkilöä ja se on ollut vakiomaksimi.

Kahden viikon pakollinen karanteeni ja vielä rangaistuksen uhalla, pistää monen miettimään varmasti, arvelee Ståhlberg.

Ammattikuljettajien tilanne pohdittava

Ståhlbergia mietityttää pakkokanteenin kohdalla, miten se kohdentuu ammattikuljettajiin.

– Kuljettajiahan ei voi laittaa kahdeksi viikoksi karanteeniin joka kerta kun he tulevat Suomeen. Silloinhan kuljettajat loppuisivat alta aikayksikön. Tämä on asia, mikä pitää miettiä tarkoin.

Ståhlberg muistuttaa, että koko koronan aikana ei ole tullut ilmi yhtäkään ulkomaanliikenteessä työskentelevän kuljettajan koronatartuntaa.

Pelkona on, että kuljettajien loppuessa, myös rahtiliikenteen kulku lamaantuu.

Laivan miehistö ei joudu karanteeniin, sillä miehistö on laivassa eikä poistu maihin.