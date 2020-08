Poliisi kituuttaa loppuunajetulla autokalustolla – Ylikomisario: "Puoli miljoonaa ajettu auto ei ole työturvallinen"

Lahden poliisitalon pihassa seisoo poliisin tunnuksin maalattu pakettiauto eli maija, jonka virkaura on loppusuoralla. Sen sisällä kulkee kuorma-autojen punnitukseen käytettävä painava vaakakalusto, ja sen vuoksi auton jousitus on kulunut loppuun. Autoa on myös maalattu uudelleen, mutta ruostekukkaset alkavat jo paistaa maalin alta. Auton mittarilukema on yli 280 000 kilometriä.

Se on paljon, mutta ei suinkaan vielä ennätyslukemissa. Vielä vuosituhannen alussa poliisiautolla ajettiin keskimäärin 250 000 kilometriä ennen kuin se poistettiin käytöstä. Valtio on sittemmin kiristänyt rahahanojaan, ja nykyään keskimääräinen ajomäärä on jo 350 000 kilometriä. Luvussa ovat mukana kaikki poliisin käyttämät ajoneuvot, kuten moottoripyörät.

– Enimmillään autoilla on ajettu lähes puoli miljoonaa kilometriä. On selvää, että kun autot ikääntyvät ja niillä ajetaan enemmän, niitä pitää korjata. Ja kun auto on pajalla, se ei ole työkäytössä, sanoo Hämeen poliisilaitoksen liikennesektorin johtaja, ylikomisario Jouni Takala.

Poliisin autojen keskimääräinen ajomäärä on noussut noin 350 000 kilometriin, eikä yli puoli miljoonaa ajettu maija ole Suomessa enää harvinaisuus. Mika Moksu / Yle

Kallis konttori kumipyörillä

Poliisiauton uusiminen ei ole helppoa eikä halpaa. Sisälle rakennetaan tekniikkaa tietokoneista nopeusvalvontatutkiin. Yhden poliisiauton hinta on Poliisihallituksen mukaan noin 90 000 euroa pois lukien kalliimmat erikoisajoneuvot.

Autoja on käytössä yli tuhat, mutta niiden tarkkaa määrää ei kerrota julkisuuteen, koska poliisin suorituskyvystä kertovat tiedot ovat salassapidettäviä.

Valtion säästökuurin vuoksi poliisi on joutunut nipistämään autohankinnoista jo kymmenisen vuotta. Tilannetta on herätty korjaamaan viime vuosina, ja ajoneuvoihin käytetty rahamäärä on kasvanut. Vuonna 2015 summa oli 8,5 miljoonaa, ja viime vuonna 14,5 miljoonaa. Tälle vuodelle on budjetoitu lähes 18 miljoonaa.

Mitään äkkiparannusta autojen tasoon ei silti ole tulossa. Poliisi on saanut autojen rinnalle monenlaisia uusia menopelejä, kuten vesijetit, mönkijät ja panssaroidut maasturit. Rahareikiä on muitakin.

– Meillä on kolme kokonaisuutta, joissa meillä on haasteita rahoituksen kanssa. Digitalisaation edistäminen, toimitilojen uusiminen on erittäin kipeä kohta ja ajoneuvohankinnat kolmas. Ajoneuvoissa tosin on ollut viime ja tänä vuonna taitekohta, ja olemme kuroneet vaihtovelkaa kiinni, kertoo teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta.

Tämä poliisiauto on maalattu uudelleen jo kerran, mutta alkanut jälleen ruostua. Suurimman ongelman aiheuttavat kuitenkin päälle päin näkymättömät viat, joiden korjaamisen ajan auto on pois työkäytöstä. Mika Moksu / Yle

Ekoautoja miekkatakseiksi?

Poliisilla on käytössään myös ympäristöystävällisempiä autoja, kuten ladattavia hybridiautoja. Niitä on tulossa lisää, ja sähköautojen kehitystä seurataan. Latauslaitteiden asentaminen poliisiasemille aloitettiin kuluvan vuoden aikana.

Kentällä työskenteleviä poliiseja suunnitelmat hybridiautoista huolettavat. Syitä on kaksi. Yhtäältä arveluttaa, riittääkö hybridiautoissa kantokyky, kun ne varustellaan painavalla tekniikalla.

Toinen huoli liittyy rahaan. Hybridiautot ovat usein polttomoottoriautoja kalliimpia, joten pelkona on, että rahaa ei riitä rapistuvien maijojen korvaamiseen.

Poliisihallitus rauhoittelee huolehtijoita. Hybridit eivät ainakaan vielä tule partiointikäyttöön, vaan siviiliautoiksi esimerkiksi rikospaikkatutkijoille. Tällöin autoihin ei tarvitse asentaa kallista tekniikkaa.

– Näitä yleiskäyttöisiä siviiliautoja ei lähtökohtaisesti osteta, vaan ne hankitaan huoltoleasing-sopimuksin, jolloin rahaa päinvastoin jää enemmän maijojen hankintaan ja varusteluun. Hybridiauton loppuhintaan vaikuttaa myös pienempi ajoneuvovero, sillä pienemmät päästöt alentavat hintaa, teknologiajohtaja Wasastjerna sanoo.

Mittarilukema ei kerro koko totuutta auton kunnosta. Tällä autolla on ajettu keskimääräistä maijaa vähemmän, mutta kovan käytön vuoksi se on tiensä päässä. Mika Moksu / Yle

Myös täyssähköautoja on tulossa yksiköiden käyttöön kuluvan vuoden aikana. Niiden käytöstä saadut kokemukset ovat olleet Wasastjernan mukaan myönteisiä ja rohkaisseet laajentamaan niiden käyttöä koko maahan.

Kenttä toivoo parannusta, ei kuuta taivaalta

Poliisi selvitti keväällä ajoneuvojensa määrää, jakaantumista ja käyttöastetta. Sen pohjalta poliisi on muun muassa siirtänyt vähällä käytöllä olleita ajoneuvoja yksiköihin ja paikkakunnille, jossa tarve on kovempi tai kalusto vanhempaa. Tarpeettomia ajoneuvoja on myös poistettu käytöstä.

Selvitys auttaa myös siinä, mihin uusia ajoneuvoja sijoitetaan. Tälle vuodelle poliisi sai lisämäärärahoja ajoneuvojen hankintaan sekä maan kattavan hybridiautojen latausverkon rakentamiseen.

Kentällä tieto lisämäärärahoista otetaan vastaan kiitollisena. Äkkiparannusta kalustoon ei vaadita, mutta suunta parempaan kyllä.

– Ei poliisi tarvitse joka päivä alleen uutta autoa. Puoli miljoonaa ajettu auto ei ole enää työturvallinen, ja sen käyttökustannukset kasvavat. Sen verran määrärahoja, että pysymme kohtuullisessa kalustossa, toivoo ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisista.

