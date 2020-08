26 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijää karanteenissa – potilaan oireita ei tunnistettu ajoissa koronaksi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei kerro, missä yksiköissä altistumisia on ollut.

Yhtymän mukaan hoitohenkilöstö ei ollut suojautunut riittävästi, koska potilaan oireet eivät antaneet siihen aihetta. Myös kuusi muuta potilasta on altistunut.

26 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijää on määrätty karanteeniin korona-altistumisen vuoksi. Yhtymän useissa yksiköissä on hoidettu potilasta, jolla todettiin maanantaina COVID19-tauti. Myös kuusi muuta potilasta on altistunut.

Yhtymän pandemiatyöryhmän puheenjohtajan Tuomo Niemisen mukaan potilaan oireet eivät ole olleet infektio-oireita, minkä vuoksi hänen kanssaan tekemisissä olleet työntekijät eivät ole suojautuneet yhtä tehokkaasti kuin koronavirusta vastaan pitäisi.

Nieminen ei ota kantaa siihen, missä yksiköissä altistumisia on ollut. Karanteeniin asetettuja työntekijöitä ei ole testattu koronaviruksen varalta, koska he ovat oireettomia. Niemisen mukaan oireettomien testaaminen ei kannata, koska testitulos saattaisi olla ennen sairastumista negatiivinen, vaikka potilaalla olisi virus.

Yhtymässä on keväällä ollut muitakin tilanteita, joissa henkilöstöä on määrätty karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia. Niemisen mukaan heistä juuri kukaan ei ole lopulta sairastunut COVID19:ään.

Viime viikolla Päijät-Hämeessä todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa, maanantain tapaus oli kuluvan viikon ensimmäinen.

Uudesta koronatapauksesta ja yhtymän henkilöstön karanteenimääräyksestä kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Uutista on muokattu 11.8.2020 kello 9.42: Lisätty tieto altistuneista potilaista.

