Paraatipaikka keskellä Helsinkiä muuttuu täysin: arkkitehtuurikilpailussa etsitään ehdotuksia useista uusista rakennuksista Elielinaukiolle

Helsingin päärautatieaseman ja Postitalon välissä sijaitsevasta Elielinaukiosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu lokakuussa.

Kilpailutöillä etsitään ehdotuksia useiden uusien rakennusten sijoittamisesta nykyisen bussiterminaalin kohdalle.

– Halutaan siitä nykyistä viihtyisämpi ja toimivampi ja työpaikkoja Suomen paraatipaikalle, kertoo Helsingin kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen.

Rakennuksiin voisi tulla Aaltosen mukaan esimerkiksi toimistoja ja hotelli. Lisärakentamisen määrästä ja koosta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta pilvenpiirtäjiä ei ole keskustaan näillä näkymin tulossa.

– Rakentamisen määrä hahmottuu suunnittelun kautta. Sitä ei osata etukäteen arvata, kuinka paljon siihen pystyy rakentamaan.

Rakennuspaikka on teknisesti erittäin vaikea

Arkkitehtuurikilpailun toteuttavat alueesta suunnitteluvarauksen kaupungilta saaneet yritykset kutsukilpailuna. Siihen pyydetään ehdotukset neljältä arkkitehtitoimistolta.

– Siinä on kaupunkikuvallisia reunaehtoja. Paikka on herkkä historiallisestikin ja sitten toiminnallisuus: joukkoliikenne, kävely ja pyöräily. Muutoksia saattaa tulla katujärjestelyihinkin.

Alueen ympärillä sijaitsevat merkkirakennukset Rautatieasema, Sanomatalo ja Postitalo asettavat lisärakentamiselle poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia, mutta niihin eivät suunnittelun ja rakentamisen haasteet lopu, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Aaltonen.

– Se on teknisestikin erittäin haastava. Metro kulkee alla ja on tunneleita ja Elielin pysäköintilaitos. Se on teknisestikin hankala rakentaa sen lisäksi, että on kaupunkikuvallisia arvoja merkittävästi.

Kiinteistökehityspäällikkö Aaltosen mukaan kaupungin tavoitteena on, että alueesta olisi rakentamisen mahdollista asemakaava voimassa jo vuonna 2023.

Lue seuraavaksi:

Posti lähtee, nimi jää – Posti sulkee ovensa lopullisesti ikonisessa osoitteessa Helsingin ydinkeskustassa

Uskaltaisitko pyöräillä näillä kaduilla? Kaupunkilaiset listasivat vihaamansa pyöräreitit Helsingissä, ja tältä osa niistä näyttää