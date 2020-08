Koronatestipisteiden lähellä asuvat ovat huolissaan turvallisuudestaan – johtajalääkäri vakuuttaa, ettei testipaikka lisää riskiä saada tartunta

Koronatestipaikat herättävä huolta lähialueen asukkaissa. Helsingissä koronavirusnäytteenottopaikkojen naapurustossa asuvat ovat kertoneet olevansa huolissaan pisteiden turvallisuudesta.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että yhteydenottoja on tullut erityisesti sairaala-alueiden ulkopuolella sijaitsevien näytteenottopisteiden lähellä asuvilta ihmisiltä.

– Tiedän, että joka pisteessä on ollut omat haasteensa, erityisesti Itäkeskuksessa ja Kannelmäessä on tullut palautetta siitä, miten testipaikka vaikuttaa siinä ympärillä oleviin ihmisiin.

Ihmisten huolien aiheita Lukkarinen ei tarkemmin erittele, mutta sanoo, että vastaukset ovat rauhoittaneet yleensä tilanteen.

– Ylipäätään on huolta siitä, mistä on kyse ja onhan nämä asiat huomioitu. Kun kysymyksiin on vastattu, se on monesti riittänyt.

Johtajalääkäri Lukkarisen mukaan huolestuneilta asukkailta on tullut myös rakentavia korjausehdotuksia toiminnan parantamiseksi.

– Jos osoittautuu, että haittaamme toiminnallamme, teemme jotain väärin tai muuten kuin on sovittu, tai havaitaan puute, niin totta kai se korjataan. On ollut hyviäkin huomautuksia epäkohdista, jotka on sitten saatu korjattua.

Johtajalääkäri: Riski on porukassa, joka ei hakeudu testiin, mutta oireilee

Uusista mahdollisista näytteenottopaikoista kaupunki aikoo jatkossa pyrkiä kertomaan itse ensimmäisenä alueen asukkaille ja yrityksille.

– Tässä on opittu jo se, että pyritään järjestämään kaikki näytteenottopisteet meidän omissa tiloissamme, mutta myös se, että pyritään oikean informaation jakamiseen ja lähestymään asukaskuntaa sekä yrittäjiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Toimintatapaan on syynä Lukkarisen mukaan se, että useimmiten ihmisten huolet ovat sellaisia, joita terveyspalveluissa on jo etukäteen mietitty, ja ne osoittautuvat aiheettomiksi.

Vaikka testauspaikat sijaitsevat Kannelmäessä ja Itäkeskuksessa keskeisellä paikalla, johtajalääkäri Lukkarinen katsoo, ettei pisteiden toiminta aiheuta lähellä asuville ihmisille riskiä.

– Se pitää muistaa, että ihmiset saavat suu-nenä-suojukset ja heitä ohjeistetaan toimimaan oikein. Ihmiset, jotka hakeutuvat testiin ovat vastuullisia. Näkisin, että riski on enemmän siinä porukassa, joka ei hakeudu testiin, mutta silti oireilevat.

