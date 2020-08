Koronariskimaana pidetystä Pohjois-Makedoniasta Suomeen tulevan lentoliikenteen kasvu on hurjaa verrattuna viime kesään: 400 prosenttia

Koronan myötä matkustaminen Suomeen ja Suomesta on vähentynyt merkittävästi, mutta kokonaan liikkuminen ei kuitenkaan ole tyrehtynyt. Matkustusrajoitusten lieventämisen myötä liikenne osaan korkean koronariskin maista on ollut jopa ennakoitua vilkkaampaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että riskimaihin matkustaminen on osoittautunut suositeltua laajemmaksi (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta Rajavartiolaitoksen mukaan esimerkiksi Venäjän rajalla liikenne on nyt matkustajaliikenteen sijaan hyvin tavaraliikennepainotteista. Viime viikolla Venäjälle matkusti tai Venäjältä Suomeen saapui noin 12 700 matkustajaa, mistä saapuvien osuus on noin puolet.

Koronaan liittyvistä matkustusrajoituksista vapautettujen Viron ja Norjan liikenteen osalta Rajavartiolaitoksella itsellään ei ole tarkkoja tietoja rajanylitysten määristä. Sen sijaan rajatarkastusten piiriin kuuluvasta Ruotsin liikenteestä merkittävimpien liikennevirtojen tiedetään kulkevan Tornion kautta.

– Meidän on pitänyt siirtää henkilöstöä Ruotsin rajalle ja tätä ennen myös Norjan rajalle. Sen sijaan itärajalla ja Helsinki-Vantaalla tarkastusmäärät ovat pudonneet huomattavasti, sanoo yksikön päällikkö Marko Saareks Rajavartiolaitokselta.

Suomen vilkkaimpia lentokenttiä ylläpitävän Finavian tilastot puolestaan kertovat, että esimerkiksi heinäkuussa ilmateitse vilkkain matkustussuunta oli Saksa.

Samuli Huttunen / Yle

Myös muun Euroopan osalta matkustusmäärien kehitys on ollut pääosin laskevaa. Yksittäinen, mutta huolestuttava hypähdys näyttää kuitenkin olevan Makedonian liikenteen kasvu. Sitä selittää muun muassa Skopjeen avautunut yhteys. (siirryt toiseen palveluun) Koronan suhteen lennot ovatkin osoittautuneet ongelmallisiksi.

THL:n listauksessa Pohjois-Makedonia on riskialuetta.

Samuli Huttunen / Yle

Tilastoissa näkyy myös kaukomatkustuksen laskeneen vuodentakaisesta. Liikematkustuksen vähenemisen taustalla ovat todennäköisesti muun muassa yritysten tiukentuneet ohjeistukset sekä taloustilanteen yleinen heikentyminen.

Myöskään Thaimaa ei lomakohteena välttämättä houkuttele enää entiseen malliin.

Samuli Huttunen / Yle

Helsinki-Vantaan kentän osuus lentomatkustuksesta on Rajavartiolaitoksen mukaan noin 90 prosenttia. Mutta miten on, kuinka moni tulija on maahantuloluvan sijaan saanut käännytyspäätöksen?

– Tilastojemme mukaan Suomen ulkorajoilla on korona-aikana 19.3. – 9.8. käännytetty yhteensä 187 henkilöä perusteella yleisen järjestyksen turvaaminen, sisäinen turvallisuus ja kansanterveys. Näissä on mukana kaikki tapaukset, joissa maahantulon edellytykset eivät täyty koronatilanteen vuoksi. Varsinaisesti koronaepäilyn takia ei ole käännytetty ketään, kertoo Saareks.

Pakettimatkat lähes loppuun myytyjä – jotkut ovat peruneet tai siirtäneet matkansa

Suomesta matkustetaan myös pakettilomalle etelän lomakohteisiin, kun tuhannet suomalaiset haluavat varmistaa kesäloman onnistumisen lämpimässä. Tarjonta on tosin pientä normaaliin verrattuna.

Koronan lisääntyneet tartuntatapaukset ovat saaneet kuitenkin esimerkiksi Finnairin omistaman matkatoimiston Aurinkomatkat perumaan elokuun matkat Espanjan, Kroatian ja Turkin lomakohteisiin.

Tällä hetkellä Aurinkomatkat lentää elokuussa Kreetalle, Haniaan ja Iraklioniin sekä Rodokselle. Ne sijaitsevat kaikki Kreikassa. Samat kohteet jatkavat myös syyskuussa.

Aurinkomatkat harkitsee turvallisena matkakohteena pidetyn Kreikan lentojen lisäämistä syyskuulle.

– Kreikan kohteidemme kysyntä tällä hetkellä on hyvä ja harkitsemme lentojen lisäämistä syyskuulle, mikäli pandemiatilanne sen mahdollistaa, kertoo viestintäkonsultti Laura Varja Aurinkomatkojen ja Finnairin viestinnästä.

Aurinkomatkat perui syyskuun pakettimatkat Portugalin Madeiralle ja Turkin Alanyaan. Näiden kohteiden aloitus siirtyi lokakuulle.

Myös syys- ja lokakuun matkat Espanjan Malagaan, Mallorcalle ja Kroatian Dubrovnikiin on peruttu. Varjan mukaan kysyntää näihin kohteisiin oli edelleen, tosin matkustusrajoitukset vaikuttavat kysyntään sekä myös suomalaisten lomakauden päättyminen syyskuussa.

– Tällä hetkellä tarkastelemme lyhyellä syklillä kysyntää, yleistä pandemiatilannetta sekä viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, ja näiden perusteella teemme kokonaisarviota matkojen toteutumisesta, matkakohteiden lisäämisestä tai vähentämisestä. Kaikista muutoksista pyrimme kertomaan asiakkaillemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, hän kertoo sähköpostilla.

Perumiset kuuluvat eri syistä ovat luontainen osa matkustamista, mutta eri maiden matkustusrajoitukset loiventavat matkojen kysyntää Varja kertoo.

Kreeta ja Rodos erittäin varattuja

Kansainvälisen TUI-konsernin omistama TUI Finland myy lomia tällä hetkellä Kreikkaan Kreetalle ja Rodokselle, kertoo TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Kaupunkikohteisiin TUI ei vielä lennä. Lomalennot tehdään omilla charterlennoilla rantakohteisiin. Peruutusten sumasta ei Aaltosen mukaan voi puhua, koska rantakohteita on vain kaksi ja muut kohteet TUI on perunut itse.

– Syyskuussa aloitamme Kyprokselle. Seuraamme tarkasti Suomen ja kohdemaiden viranomaisten suosituksia, Laura Aaltonen sanoo sähköpostitse.

Aaltonen kertoo, että tällä hetkellä asiakas voi muutosturvalla muuttaa loman ajankohtaa vaikka vuodella, jos lomalle lähtö alkaa mietityttää.

– Jonkin verran asiakkaat ovat siirtäneet lomia eteenpäin, mutta Kreetan ja Rodoksen matkat ovat kyllä loppuun varattuja, hän sanoo.

TUI noudattaa hotelleissaan tarkkoja hygieniatoimenpiteitä ja Kreikan viranomaisten suosituksia ja huolenaiheita ei ole ollut, matkatoimistosta kerrotaan.

Tjäreborgilta kerrotaan, että pakettimatkoja lennetään niin ikään Rhodokselle ja Kreetalle. Elokuun lopussa alkavat lomalennot Kyprokselle.

– Syyskuulle on ohjelmistossa vielä lomalentoja Turkkiin, mutta seuraamme tilannetta pystytäänkö Turkkiin matkustamaan, kertoo tuotepäällikkö Jessica Virtanen sähköpostitse matkatoimisto Tjäreborgilta.

Riika on kiinnostanut kaupunkilomailijoita – Aurinkomatkat aikoo lisätä kaupunkitarjontaa tuntuvasti syksyllä

Matkapaketteja reittilennoilla myydään kohteisiin, joihin viranomaisten ohjeiden mukaan voi matkustaa ilman rajoituksia. Näitä ovat esimerkiksi Latvia, Liettua, Unkari, Norja ja Tanska, Tjäreborgin Virtanen kertoo.

– Varsinkin Riika on ollut kesällä suosittu kohde, hän sanoo.

Joitakin peruutuksia sekä muutoksia pakettimatkoihin on tehty. Osa asiakkaista on siirtänyt matkansa myöhäisempään ajankohtaan esimerkiksi talveksi tai ensi kevääksi.

Tjäreborgin korviin ei ole kantautunut koronan takia aiheutuneita ongelmia matkakohteista.

Aurinkomatkojen ja Finnair Holidaysin kaupunkilomakohteista ovat myynnissä tällä hetkellä Berliini, Budapest, Dublin, Milano, Reykjavik, Riika, Rooma ja Vilna.

Aurinkomatkat aikoo lisätä kaupunkikohteita syys- ja lokakuun alussa, jolloin edellä mainittujen lisäksi mukana olisivat muun muassa Lontoo, Pariisi, Praha, Kööpenhamina, Lissabon, Madrid, Malaga, Barcelona, Nizza sekä Bryssel ja Amsterdam. Yhdysvaltojen New Yorkiin on valmius aloittaa lennot marraskuun alussa.

Aurinkomatkat huomauttaa, että valmius muuttaa matkakohteita on koko ajan olemassa.

– Reagoimme tarvittaessa suuntaan tai toiseen hyvin nopeasti, painottaa Laura Varja Finnairin ja Aurinkomatkojen viestinnästä.

Riskimaiksi luokitellaan tällä hetkellä muun muassa esimerkiksi Britannia, Espanja, Ruotsi ja Portugali. Näihin on tällä hetkellä voimassa omaehtoinen karanteeni, mutta se on muuttumassa pakolliseksi. Tarkempaa ajankohtaa ei vielä tiedetä.

Lue myös:

Parikymmentä maata täyttää Suomen koronakriteerit – katso kartalta, mistä Euroopan maista Suomeen voi nyt tulla ilman karanteenia

Aurinkomatkat peruu elokuun matkat Espanjan, Kroatian ja Turkin kohteisiin – myös Apollomatkat peruu Kroatian lomat