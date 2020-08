Elli Luukkainen, 23, aikoo syksyllä Belgradiin opiskelijavaihtoon: "En ole lähdössä sokeasti leijonan kitaan" – osa korkeakouluista sallii vaihdot, osa ei

Eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja opiskeleva Elli Luukkainen on lähdössä syksyllä Belgradiin vaihtoon. Serbia on pian kandiksi valmistuvalle Luukkaiselle tuttu kohde: hän on vieraillut maassa useasti.

Eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja opiskeleva Elli Luukkainen on lähdössä syksyllä Belgradiin vaihtoon. Serbia on pian kandiksi valmistuvalle Luukkaiselle tuttu kohde: hän on vieraillut maassa useasti. Elli Luukkainen

Oma asunto Helsingissä on jo alivuokrattu, ja seuraavaksi 23-vuotias Elli Luukkainen aikoo astella Serbian suurlähetystöön, jossa hän voi laittaa viisumihakemuksen maahan vireille.

Helsingin yliopistossa eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja opiskeleva Luukkainen on lähdössä Erasmus-vaihtoon Serbian pääkaupunkiin Belgradiin.

Tarkoitus on viettää maassa kokonainen lukuvuosi eli yhdeksän kuukautta.

Lentoja Luukkainen ei ole vielä uskaltanut varata. On yhä mahdollista, että yliopisto Belgradissa peruu vaihdot jatkuvasti muuttuvan koronavirustilanteen takia.

– Toivon todella, että pääsen lähtemään. Olen matkaillut Serbiassa paljon. Belgradista, kuten myös maan kielestä ja kulttuurista, on tullut minulle tosi rakkaita, ja tämä vaihto on erityisen odotettu.

Toisaalta Luukkainen sanoo ymmärtävänsä, jos vaihto ei onnistukaan.

Tautitilanne Serbiassa on vaikea. Vaikka Luukkainen odottaakin vaihtoaan innolla, koronatartunnan saaminen maassa huolettaa.

– Serbian sairaalajärjestelmä on tosi kuormittunut. Se on oikeastaan ainoa asia, joka itseäni vaihdossa jännittää.

Helsingin yliopisto sallii vaihdot, mutta esimerkiksi Tampere ei

Helsingin yliopisto, jossa Luukkainenkin opiskelee, ei ole perunut opiskelijoidensa vaihtoja tulevalta syksyltä. Yliopisto on jättänyt lopullisen päätöksen lähdöstä opiskelijoille.

– Linjamme on, ettemme kategorisesti kiellä ketään lähtemästä tai saapumasta vaihtoon. Toki noudatamme viranomaisten ohjeistusta eikä ketään lähetetä vaihtoon väkisin, vaan tilanne katsotaan tapauskohtaisesti opiskelijan kanssa, kertoo liikkuvuuspalveluiden päällikkö Minna Koutaniemi Helsingin yliopistosta.

Koutaniemen mukaan vaihtojaksoaan on voinut myös siirtää ensi keväälle, jos opiskelija ja yhteistyöyliopisto ovat olleet tähän halukkaita.

– Olen sitä mieltä, että koska opiskelijat pääsääntöisesti rahoittavat vaihtonsa itse, täytyy myös päätökset tehdä heidän kanssaan yhteistyössä.

Lisäksi Koutaniemi muistuttaa, että esimerkiksi kielten opiskelijoille vaihtojakso on pakollinen. Kun turvalliseksi laskettavia maitakin on yhä useita, opintojen etenemiseksi vaihtoon lähtöä ei ole haluttu yliopiston puolesta jarruttaa.

Helsingin yliopiston kanssa saman linjan on ottanut Aalto-yliopisto.

Aalto-yliopistosta on lähdössä vaihtoon päälle sata opiskelijaa. Oppimispalveluiden johtajan Eija Zittingin mukaan tässä vaiheessa ei kuitenkaan voi sanoa, paljonko määrä poikkeaa normaalista.

– Tilanne elää edelleen, ja jotkut opiskelijat harkitsevat vielä lähtöään. Lisäksi joissakin korkeakouluissa on isoa vaihtelua vuosittain ja hakukierroksittain siinä, onko syys- vai kevätlukukausi suositumpi ajankohta lähteä vaihtoon, Zitting toteaa.

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston valitsema linja ei kuitenkaan ole koko Suomen korkeakoulujen linja.

Esimerkiksi Tampereen, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot ovat peruneet vaihdot ja harjoittelut tältä syksyltä kokonaan.

Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Lalu kertoo, että Tampereella päätös perustui kokonaisarvioon opiskelijoiden turvallisuudesta.

– Epidemioiden puhjetessa ja pahetessa tuli ilmi myös eri maiden ja yliopistojen valmiudet sopeuttaa toimintaansa ja tukea ulkomaalaisia opiskelijoita uudessa tilanteessa, Lalu toteaa.

Lalun mukaan Tampereen yliopistossa kaikille opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta siirtää vaihtojakso myöhempään ajankohtaan. Valtaosalle siirto keväälle tai seuraavaan lukuvuoteen onnistui.

Ainakin nämä korkeakoulut ovat peruneet vaihdot syksyltä 2020 Yliopistot: Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen Yliopisto Ammattikorkeakoulut: Diakonia-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Lähde: Opetushallitus (tiedot perustuvat heinäkuun alun tilanteeseen)

Vaihtelevia linjauksia ja epävarmuutta viimeiseen asti

Ammattikorkeakouluista peruutuspäätöksen ovat tehneet muun muassa pääkaupunkiseudun koulut Diakonia ja Laurea sekä muualta Suomesta esimerkiksi Savonia, Karelia ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toisenlaista linjaa edustaa puolestaan Turun ammattikorkeakoulu, joka sallii opiskelijoidensa vaihdot ja harjoittelut ulkomailla myös nyt syksyllä.

– Koronavirustilanne ja siihen liittyvät matkustusrajoitukset vaihtelevat eri maiden ja maanosien välillä, minkä vuoksi opiskelijavaihtoja ei syyslukukaudella 2020 ole kategorisesti kielletty, perustelee kansainvälisten asioiden päällikkö Anu Härkönen Turun ammattikorkeakoulusta.

Myös esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa ja pääkaupunkiseudulla toimivassa Haaga-Heliassa päätös vaihtoon lähdöstä on jätetty opiskelijoille.

Sekä Turun ammattikorkeakoulussa, Xamkissa että Haaga-Heliassa vaihtojaksoaan on voinut myös halutessaan siirtää.

Kuinka moni suomalaisopiskelija lopulta lähtee ulkomaille vaihtoon tänä syksynä? Kokonaismäärää ja muutosta viime vuoteen on tässä vaiheessa lähes mahdotonta arvioida, toteaa opetusneuvos Maija Airas Opetushallituksesta.

Opetushallituksen heinäkuun alussa keräämien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kolmannes suomalaisista korkeakouluista on perunut opiskelijavaihdot syksyltä 2020.

Lähtöpäätökseen vaikuttavat myös kohdemaan ja -yliopiston linjaukset. Vaikka oma korkeakoulu sallisikin vaihdon, punaista valoa saatetaan näyttää vaihtokohteesta.

"Olen tehnyt selväksi, etten ole lähdössä sokeasti leijonan kitaan"

Jos Serbiasta ei tulevina viikkoina kuulu huonoja uutisia, lentää Elli Luukkainen Helsingistä Belgradiin syyskuun lopussa.

Luukkainen on tyytyväinen siihen, ettei Helsingin yliopisto tehnyt päätöstä vaihtoon lähtemisestä opiskelijoiden puolesta, vaan jokainen sai valita itse.

– Tästä olen henkilökohtaisesti kiitollinen. Muutenkin on tuntunut siltä, että meillä yliopistolla tilanne on otettu vakavasti ja päätöksiä on tehty harkiten ja kärsivällisesti.

Luukkaisen mukaan kukaan ystävistä tai perheestä ei ole yrittänyt kääntää hänen päätään lähdön suhteen. Huolissaan he kyllä ovat olleet.

– Erityisesti perhe on ilmaissut huolensa harva se päivä. Mutta he tietävät, miten tärkeää tämä on minulle ja olen tehnyt selväksi, etten ole lähdössä sokeasti leijonan kitaan, vaan arvioin tilannetta jatkuvasti.

Luukkainen puhuu ja ymmärtää serbian kieltä, joten hän on pystynyt seuraamaan paikallista mediaa ja tiedotusta.

– Se on auttanut henkiseen valmistautumiseen täällä päässä.

Luukkainen tietääkin, että vaikka lähtö Serbiaan onnistuisi, elämä kaupungissa tulee olemaan rajoitettua ja kaukana normaalista.

– Luultavasti tiedossa on paljon etäopiskelua eikä etenkään alussa voi juurikaan tavata ihmisiä tai opiskelukavereita. Tämä voi tehdä sopeutumisesta hankalaa.

Toisaalta yhdeksän kuukauden vaihtojaksoon mahtuu paljon, ja tässä ajassa koronatilannekin ehtii muuttua. Tämä painoikin Luukkaisen vaakakupissa, kun hän teki päätöksen lähteä.

– Se on sitten sellaista elämää kuin on: kokemus tulee olemaan mieleenpainuva joka tapauksessa, Luukkainen toteaa.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 14.8. kello 23:een saakka.

Aiheesta lisää:

26-vuotias Sanni Santanen jännittää, pääseekö syksyllä vaihtoon – koronakriisin jäljiltä samassa jamassa on jopa 10 000 suomalaista

Eurooppalaisten yliopistojen virtuaaliopinnot avautuvat suomalaisille – vaihto-opiskelunkin voi tehdä verkossa

Pääseekö nuori vaihtoon ensi syksynä? Monella lähtö viivästyy, myös kohdemaa vaihtuu