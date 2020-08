Kaikkia koronan takia peruttuja tapahtumia ei ole vieläkään saatu hyvitettyä asiakkaille – tuhansia korvauksia vielä maksamatta

Tomi Jokela / All Over Press

Sannin Trippi Tour -kiertue peruttiin päivää ennen kuin sen oli määrä alkaa. Tomi Jokela / All Over Press

Koronakriisin hillitsemiseksi määrätyt rajoitustoimet estivät lähes kaikkien kevään ja kesän tapahtumien järjestämisen. Niihin oli ennen perumista tai siirtämistä ostettu tuhansia lippuja, eikä kaikkia rahoja niistä ole vieläkään saatu palautettua asiakkaille, kertovat lipunvälitysyritykset Lippu ja Tiketti.

Viivettä selittävät peruttujen tapahtumien ja tilattujen lippujen suuri määrä sekä lipunvälitysyritysten omat talousvaikeudet.

Lippu.fi:n toimitusjohtaja Ari Palhamo kertoo, että koronan takia peruttuihin tai siirrettyihin tapahtumiin on tehty Lippu.fi:n kautta tähän mennessä noin 100 000 tilausta. Niistä noin 10 000 on vielä käsittelemättä.

Palhamo puhuu tilauksista eikä lipuista, koska yhdessä tilauksessa saattaa olla useita lippuja.

Tiketti.fi:n kautta tehtyjä tilauksia peruttiin noin 40 000 kappaletta, kertoo toimitusjohtaja Mirva Merimaa. Määrä vastaa noin 100 000 lippua. Merimaan mukaan jono saatiin pääosin purettua toukokuussa, ja enää palauttamatta on joitakin kymmeniä tilauksia.

Niiden joukossa on esimerkiksi tilauksia, joissa asiakas on ilmoittanut väärän tilinumeron, eikä palautusta ole siksi saatu tehtyä.

JVG:n areenakiertueen huhtikuun keikat peruttiin maaliskuussa, mutta vappuna Jare ja VilleGalle esiintyivät virtuaalisesti Senaatintorin vappujuhlassa. Kuvakaappaus

Käsittelyajat venyneet kahteen kuukauteen

Lipunvälittäjien kiire alkoi maaliskuussa, kun tapahtumia alettiin siirtää tai perua koronan takia. Noin tuhat tapahtumaa jouduttiin perumaan tai siirtämään.

Palhamon ja Merimaan mukaan isoin piikki koettiin maalis-huhtikuun vaihteessa.

Peruutusten iso määrä on näkynyt palautusten tavallista pidempinä käsittelyaikoina.

Lippu.fi:llä tapahtumien palautukset hoidetaan normaaliolosuhteissa "viimeistä lippua myöten" seitsemässä päivässä. Tiketti lupaa palauttaa rahat asiakkaalle viidessä arkipäivässä. Nyt käsittelyajat ovat sekä Tiketillä että Lipulla venyneet jopa 60 päivään.

– Ei ole koskaan aikaisemmin ollut tilannetta, jossa lähes 100 000 tilausta peruttaisiin, Palhamo sanoo. Merimaa puolestaan kertoo, että tavallisena vuonna noin prosentti tapahtumista perutaan.

Bad Bunny esiintyi viime kesänä Ruisrockissa maski kaulalla. Nelli Kenttä, YleX

Viiveeseen ovat vaikuttaneet myös yritysten omat talousvaikeudet.

Lippu.fi:n liikevaihto putosi koronan takia Palhamon mukaan noin 90 prosenttia, ja Tiketin myynti tippui Merimaan mukaan 91 prosenttia. Se on johtanut yrityksissä YT-neuvotteluihin. Ketään ei ole toistaiseksi irtisanottu, mutta osa henkilöstöstä on lomautettu. Poikkeuksellisen suurta työmäärää on hoidettu tavallista pienemmällä henkilöstöllä.

Palautusten arvo on Merimaan ja Palhamon mukaan miljoonia euroja. Sen tarkemmin he eivät halua arvioida.

Antti Tuiskun oli tarkoitus esiintyä Olympiastadionilla elokuussa, mutta keikat siirrettiin ensi vuoteen. Kesäkuun alussa artisti esiintyi Johanneksenkirkossa kuvatulla livestreamilla. Juuli Aschan / YleX

Peruutuksia tulee koko ajan lisää

Palhamo sanoo, ettei tilanne peruutusten osalta ole vielä ohi. Peruutuksia tulee koko ajan lisää sitä mukaa, kun kuva koronatilanteesta täsmentyy.

Asiakkailta he toivovatkin nyt ymmärrystä.

Merimaa muistuttaa, että lippujen palauttaminen on manuaalista työtä, joka ei tapahdu käden käänteessä.

Palhamo sanoo, että asiakkaat voivat luottaa kotimaisten lippuyhtiöiden kykyyn palauttaa rahat. Siinä voi kuitenkin kestää tavallista kauemmin.

Yhdysvaltalaisräppäri 50 Centin piti esiintyä tänä kesänä Tampereen Blockfesteillä. Ennio Leanza / EPA / All Over PressA

Lue myös:

Avi joutui puuttumaan Seinäjoen Vauhtiajojen tungokseen – myös viulisti Pekka Kuusisto tuohtui menosta: "Tapahtuma-ala ampuu itseään jalkaan"

Pahentunut koronatilanne perui elokuun tapahtumia – Porvoo soi ja Jyväskylän Rock In The City siirtyvät vuodella

Kesän ensimmäisillä festareilla vastuu turvaväleistä jää järjestäjille ja yleisölle – HUS-johtajan mielestä rajoituksia puretaan liian varhain

Simerock peruuntuu tältä kesältä – järjestäjä ihmettelee koronasääntöjen erilaisia tulkintoja

Blockfest-festivaali siirtyy ensi kesään – anniskelumääräysten tiukkuus ratkaisi