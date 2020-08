Karanteenimääräyksistä isot haasteet Torniossa – rajayhteistyöhön tulvii yhteydenottoja: "Ei ole pystytty nukkumaan viime yönä, kun ollaan huolissaan työpaikasta"

Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa ylityksiä on viikoittain yli 130 000.

Sosiaali- ja terveysministeriö siirtyi suosituksista tiukempiin määräyksiin koronan toisen aallon hillitsemisessä. Riskimaista saapuvat ihmiset voidaan viranomaispäätöksellä määrätä karanteeniin ja koronatestiin. Karanteenista kieltäytyminen ja karanteenisääntöjen rikkomisesta voi seurata sakkoa tai jopa vankeutta enintään kolme kuukautta.

Ministeri Kiuru: Riskimaista saapuvat määrätään pakolliseen karanteeniin rangaistuksen uhalla – myös pakkotestaus mahdollista

Lapin keskussairaalan infektioylilääkärin Markku Broaksen mielestä ministeriön päätös oli oikea tässä vaiheessa.

– Tämä tarkoittaa, että terveysturvallisuus paranee eli henkilöt, jotka saapuvat riskialueelta heidät täytyisi löytää rajoilta ja asettaa viralliseen karanteeniin.

Lapin terveydenhuollolle päätös tarkoittaa lisätöitä, joiden määrää selvitetään, kun ministeriöstä saadaan lisäohjeita toiminnasta vilkkailla maarajoilla. Broaksen mukaan karanteenimääräysten toteuttaminen on haastavaa erityisesti Torniossa, jossa rajanylityksiä tehdään viikon aikana yli 130 000.

– Yhdensuuntaista liikennettä Ruotsista Suomeen on noin 10 000 henkilöä päivässä. Suuri osa siitä on tällaista lyhyttä matkustamista Haaparannan puolelle. Nyt tulisi kaikkia suomalaisia muistuttaa siitä, että meillä on viranomaisohje, että korkean riskin alueelle matkustamista ei tule harrastaa ja turha matkustaminen jäisi pois, miettii Broas.

Kaikkia ei tulla testaamaan

Lisäresursseja, rajavartioita ja terveydenhuollon henkilökuntaa, tarvitaan työhön runsaasti. Kaikkia rajan ylittäviä ei voida Broaksen mukaan testata, vaan henkilöitä otetaan testiin satunnaisotannalla ja riskimääritysten mukaisesti.

– Testaus on varmasti pistokohtaista, ei jokaiselle rajan ylittäjälle. Yksittäinen testaus ei kerro, että yksittäinen henkilö ei voisi tartuttaa testauksen jälkeen.

Broas muistuttaa, että taudin itämisaika on 14 vuorokauteen saakka ja yksittäinen testaus ei sulje pois, etteikö henkilö voisi tartuttaa. Rajan yli saapuvien osalta on keskeistä karanteenikäytäntö.

Aikataulu, jolloin maarajoilla ryhdytään toteuttamaan viranomaispäätöksen ja tartuntalain mukaista testaamista ja karanteenikäytäntöä, on vielä avoin. Ohjeita voi olla tulossa pikaisestikin.

– Ministeri toi eilen esille sen, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on se, missä nämä otettaisiin käyttöön ensimmäisenä. Tämän viikon aikana kuullaan konkreettisia päätöksiä. Sitten ovat vuorossa satamat ja maaraja-asiat. Tornion osalta tässä on paljon vielä pohdittavaa ja mietittävää, Broas sanoo.

Rajayhteistyön tekijöille tulvii yhteydenottoja

Rajayhteistyötä edistävän Tornionlaakson neuvoston puheenjohtaja Tuula Ajanki on seurannut uusia koronasäädöksiä huolestuneena.

Karanteenitiukennus on vaikea erityisesti ihmisille, jotka käyvät työssä Ruotsissa ja palaavat kotiin Suomeen. Sosiaalisessa mediassa STM:n eilinen päätös on aiheuttanut runsaasti keskustelua.

– Kyllähän se tarkoittaa meille tosi isoa muutosta meille, jotka kuljemme töissä, opiskelemme ja on lapsia kielikoulussa. Se mitä toivotaan on, että otetaan huomioon alueelliset ratkaisut ja tämän hetkinen tautitilanne rajakunnissa, Ajanki sanoo.

Ajanki on itse töissä Haaparannalla ja koti on Torniossa. Silti oma tilanne on parempi kuin useilla muilla, sillä hän voi olla etätöissä kotona. Ihmiset ovat Ajankin mukaan huolestuneita ja hän ehdottaa, että työssäkäynti Ruotsissa pitäisi erottaa näistä päätöksistä.

– Minuun on heti aamusta otettu yhteyttä. Esimerkiksi Lappian puolelta, että mitä tapahtuu opiskelijoille. Heillä on paljon opiskelijoita Ruotsin puolella. Mitä tapahtuu sille asialle?

– Toinen henkilö sanoi, että ei ole pystynyt nukkumaan viime yönä, kun hän on huolissaan työpaikasta. Hän asuu Suomen puolella ja käy Ruotsin puolella töissä. Todella paljon on huolestuneita kommentteja tullut.

Tuula Ajanki nostaa valokeilaan myös lapset, joiden toinen vanhempi asuu Ruotsissa ja toinen Suomessa.

Kansanedustaja Mustajärvi: Lappi on aivan eri kuin lentoasemat

Lapin kansanedustajat näkevät Suomen ja Ruotsin rajan hankalana paikkana toteuttaa ministeriön päätöstä, jolla tiukennetaan karanteeni- ja testauskäytäntöä. Markus Mustajärven (vas.) mukaan tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Onhan se aivan eri asia kuin täällä Lapissa, missä on totuttu vuosisatojen ajan kulkemaan länsirajan yli töissä ja sukulaisissa. Jos vanhemmat ovat kumpikin Ruotsissa töissä, niin kuka vie lapset päivähoitoon, jos vanhemmat eivät saa poistua kotoa, Mustajärvi kysyy.

Markus Lohi (kesk.) ei vielä ota kantaa, vaan haluaa odottaa tarkennuksia. Samoilla linjoilla on myös Johanna Ojala-Niemelä (sdp), mutta pitää Haaparannan ja Tornion rajaa erityisenä alueena. Kaisa Juuson (ps) mielestä tiukentuneet testi- ja karanteenisäännöt ovat hyvä asia.

– Riskimaista tulevien pakkotestaus on ihan hyvä asia tässä vaiheessa, kun odotamme toista aaltoa. Pakkotestaus ei tietenkään tarkoita, että kaikkia testataan. En usko, että kovin laajassa mittakaavassa tätä tullaan tekemään Torniossa, vaan varmaan perustuu enemmän vapaaehtoisuuteen, Juuso toteaa.

