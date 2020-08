Metsänvartijahaun suosio yllätti Luonnonperintösäätiön positiivisesti – haku ei ole enää käynnissä

Hollollan Luhtarannan suojelualue on yksi Luonnonperintösäätiön suojelukohteista.

Anneli Jussila

Luonnonperintösäätiön mukaan metsänvartijahakemuksia saapui lyhyessä ajassa niin paljon, että säätiö ei voi toistaiseksi ottaa enempää hakemuksia vastaan. Jos joillekin suojelualueille tarvitaan jatkossa metsänvartjoita, niin tästä tiedotetaan myöhemmin.

Luonnonperintösäätiö ottaa yhteyttä metsänvartijatoimintaan valittuihin henkilöihin, kunhan hakemukset on ehditty käsitellä.

Hämeenlinnassa pääpaikkaansa pitävä Luonnonperintösäätiö julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa etsittiin metsänvartioita säätiön suojelualueille.

Luonnonperintösäätiöllä on omistuksessaan yli sata luonnonsuojelualuetta, joista osalla on suojeluprosessi käynnissä. Alueita on eri puolilla Suomea.