Toimittajalta: Rooma, rappio ja Raggi – Viiden tähden liikkeen pormestari ei lunastanut odotuksia, mutta hakee silti jatkokautta

Viiden tähden liikkeen Virginia Raggi on ilmoittanut hakevansa jatkokautta Rooman pormestarina.

Muistan hyvin Raggin valtaannousun vuonna 2016, sillä asuin silloin Roomassa ja seurasin läheltä hänen vaalikampanjaansa.

Raggin vaalityöntekijöiden ja kampanjan ympärillä pyöri valtava pöhinä, ja häneltä odotettiin suuria tekoja.

Raggi ei kuitenkaan ole valtakaudellaan onnistunut vastaamaan niihin valtaviin odotuksiin, joiden siivittämänä hän nousi valtaan.

Viiden tähden liikkeelle, joka markkinoi itseään politiikanvastaisena liikkeenä, Raggista on tullut riippakivi.

Odotukset Raggia kohtaan olivat lähes messiaaniset

Raggi nousi valtaan neljä vuotta sitten vaikeassa tilanteessa.

Kaupunkia oli juuri ravistellut mafia capitale -korruptioskandaali.

Italian mafianvastaisen poliisin tutkimuksissa paljastui, että usealla kaupunginhallituksen jäsenellä oli yhteys mafiaan. Niiden kautta järjestäytynyt rikollisuus pääsi käsiksi julkisiin hankintoihin ja niille korvamerkittyihin varoihin.

Kaupunki täyttyi roskista, kadut haisivat ja julkinen liikenne takkuili.

Virginia Raggi vaalikampanjatilaisuudessa vuonna 2016. EPA/ALESSANDRO DI MEO

Tämän lisäksi Rooman talous oli täysin kuralla. Kaupungin julkinen velka oli valtava ja sen budjetti oli vahvasti alijäämäinen.

Viiden tähden liikkeen kannatus oli huipussaan. Puolue ei ollut vielä päässyt näyttämään kynsiään Italian politiikan huipulla. Se oli voittanut vuoden 2013 parlamenttivaalit, mutta hallitusneuvotteluissa puolue jätettiin syrjään. Oli siis näytön paikka.

Raggi lupasi paljon.

Hänen vaalisloganinsa oli é ora di cambiare Roma – On aika muuttaa Rooma.

Julkinen liikenne saadaan jälleen toimimaan, rakennetaan lisää pyöräkaistoja, jokaiseen kaupunginosaan perustetaan kierrätyspisteitä ja jätehuoltoa parannetaan. Myös viheralueita lisätään ja hallinnosta tehdään läpinäkyvää.

Roomalaiset pettyivät Raggiin

Kun käyn Roomassa ja keskustelen kaupungin tilasta paikallisten ystävieni kanssa, on ilmassa syvää pettymystä Raggiin.

Entisen kuvaajani mielestä mikään ei ole muuttunut, ja asiat ovat oikeastaan vaan pahentuneet. Toimittajaystäväni on sitä mieltä, että Raggin aikeet olivat hyvät, mutta hän törmäsi niin suuriin byrokratian valtakeskuksiin, ettei hän voinut voittaa.

Pettymys Raggiin on niin suurta, että se kanavoituu aika ajoin suuriksi mielenosoituksiksi häntä vastaan.

Italian lehdistö on tarkastellut Raggin saavutuksia suurennuslasilla.

Rooman yleisilmeeseen väsähtäneet kaupunkilaiset marssivat kaduille vaatimaan muutoksia vuonna 2018. Samantha Zucchi / AOP

Johtavan talouslehden Il Sole 24 Oren viime vuonna julkaistun laajan reportaasin (siirryt toiseen palveluun) mukaan julkisen liikenteen tila on heikentynyt Raggin kaudella. Raggi on saanut Rooman julkista liikennettä hoitavan Atacin talouden tasapainoon karsimalla kuluja, mutta tällä on ollut vaikutusta palvelun laatuun.

Linja-autojen, paikallisjunien ja metrojunien määrä on vähentynyt, kuten ovat myös niiden ajamat kilometrit.

Kymmeniä busseja syttyy tuleen joka vuosi vikojen johdosta. Asemat ovat heikossa jamassa. Uusia moderneja busseja on tilattu Turkista, mutta ne eivät ole saapuneet.

Entä sitten jätehuolto? Kierrätysaste on noussut muutamia prosenttiyksiköitä 44 prosenttiin, kun Raggi lupasi nostaa sen 70 prosenttiin. Rooman paikallislehti Il Messaggero raportoi kolme viikkoa sitten (siirryt toiseen palveluun) jätevuorista kahviloiden ja kauppojen edessä – aivan kuten ennen Raggia.

Tyhjentämättömiä roska-astioita Roomassa vuonna 2016. Petri Burtsoff / Yle

Näyttääkin siltä, että Raggi on törmännyt Rooman hallintokoneiston kankeuteen ja siihen, miten korruptoitunut se on. Lukuisia johtohenkilöitä on erotettu väärinkäytösten takia, mikä puolestaan hidastaa uudistuksia.

Kaikki tämä on rokottanut Raggin suosiota. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain joka viides roomalainen äänestäisi hänet jatkokaudelle, kun 2016 pormestarinvaaleissa hän sai yli kaksi kolmasosaa äänistä.

Puolueen jäsenet päättävät Raggin ehdokkuudesta

Viiden tähden liike ei ole koskaan menettänyt luottamustaan Raggiin. Hänen uudelleenvalintaansa tukevat niin puolueen nykyjohto kuin liikkeen perustaja Beppe Grillo.

Vaikka Viiden tähden liike julkisesti seisookin Raggin takana, pohtii se varmasti, onko epäsuositusta pormestarista sille enemmän haittaa kuin hyötyä.

Puolueen suosio perustuu pitkälti mielikuvaan siitä, että se puhdistaa Italian politiikkaa ja saa asioita aikaiseksi. Raggi ei ole onnistunut kummassakaan, eikä tämä saa puoluetta näyttämään hyvältä.

Toisaalta pääkaupungin pormestarinvirka on gallupeissa kauas huippuvuosistaan luisuneelle puolueelle tärkeä.

Vaikka Viiden tähden liike on parlamentin suurin puolue, ei sen ehdokas ole onnistunut nousemaan valtaan Rooman ja Torinon lisäksi muissa suurissa italialaiskaupungeissa.

Antiikin Rooman rauniot.

Raggi itse vastaa häntä vastaan esitettyihin syytöksiin saamattomuudesta kahdella tapaa. Ensin muistuttamalla, että hän valtaan noustessaan peri läpeensä korruptoituneen ja toimimattoman hallinnon, jonka siivoamiseen menee aikaa.

Toiseksi väittämällä, että media keskittyy aina negatiivisiin asioihin, eikä huomaa positiivisia muutoksia. Tätä varten Raggi ja hänen taustajoukkonsa perustivat Cosefatte-sivuston (siirryt toiseen palveluun) (suomeksi "tehdyt asiat"), jolla listataan Raggin saavutuksia pormestarina.

Viiden tähden liikkeen omat säännöt kieltävät Raggin asettumisen ehdolle. Viiden tähden liike ei hyväksy ehdokkaita, joilla on takanaan kaksi poliittista virkaa tai enemmän.

Raggi toimi ennen pormestariksi valintaansa Rooman kaupunginvaltuutettuna, ja on ollut sen jälkeen pormestarina vuodesta 2016.

Puolue on kuitenkin taitava kiertämään omia sääntöjään, ja vuonna 2019 puolueen silloinen johtaja Luigi di Maio ajoi läpi uudistuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka myötä kahden viran sääntö ei koske kunnanvaltuutettuja.

Raggin ehdokkuus päätetäänkin lopulta puolueen jäsenten verkkoäänestyksessä.