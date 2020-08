Rajavartiolaitos lievensi koronarajoituksia: Venäjältä pääsee nyt rajan yli, jos Suomessa odottaa seurustelukumppani

Rajavartiolaitos on lieventänyt Suomeen saapuvien venäläisten maahantulorajoituksia. Eilen maanantaina 10.8.2020 voimaan tullut ohjeistus sallii Suomeen saapumisen, mikäli Suomen puolella odottaa matkustajan seurustelukumppani.

Tähän mennessä matkustajaliikenne on Suomen ja Venäjän välillä ollut viime maaliskuusta alkaen käytännössä keskeytynyt koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten takia.

Seurustelusuhteeksi Rajavartiolaitos määritelee avioliitossa tai avoliitossa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta.

Lisäksi seurustelusuhteeksi katsotaan myös esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, etäsuhteet ja muut vakiintuneet yhdessäolon muodot.

Uusi ohje koskee Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU- tai Schengen-kansalaisten sekä heidän perheenjäseniensä seuruskelukumppaneita. Myös oleskeluluvalla Suomessa olevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille sallitaan jatkossa Suomeen tulo.

Muutos koskee Venäjältä tulevien lisäksi myös muun muassa Kanadasta, Yhdysvalloista, Australiasta ja Turkista tulevia matkustajia.

Päätökset tapauskohtaisesti

Rajatarkastuksessa rajavartijat luottavat lähtökohtaisesti matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, mutta yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja.

– Seurustelusuhdetta on hyvin vaikea todistaa millään dokumentilla. Tässä tapauksessa pätevät tavalliset maahantuloselvitykset, sanoo apulaiskomentaja, everstiluutnantti Juha Kivelä Kaakkois-Suomen rajavartiostostosta.

Kyseessä on Suomen tekemä lievennys eli sama ohjeistus ei koske matkustusta Venäjälle. Venäjän viranomaiset kielsivät maaliskuussa koronaepidemian seurauksesta suomalaisten maahantulon Venäjälle.

– On huomioitava se, miten Venäjän viranomaiset toimivat rajatarkastuksissa omien kansalaistensa osalta. Ohjeistus koskee ainoastaan Suomen rajoituksia, Kivelä kertoo.

Vielä viime maaliskuussa rajaliikenne Lappenrannan Nuijamaalla oli vilkasta. Petri Kivimäki / Yle

Suomen ja Venäjän välisen rajan ylitys vaatii maahantulon edellytykset. Apulaiskomentaja Juha Kivelä haluaa huomauttaa, että päätös jokaisesta rajalle saapuvan pääsystä Suomeen tehdään tapauskohtaisesti. Maahantuloedellytykset tarkistetaan aina, kun henkilö saapuu rajatarkastukseen.

– Lopullinen päätös tehdään rajanylityspaikalla ja siellä olevan henkilöstön toimesta. Lievennykset eivät ole varma lupaus siitä, että pääsee rajan yli, Kivelä sanoo.

Aiemmin vain pakottavasta syystä

Venäjällä asuu useita ihmisiä, joiden perheenjäsenet tai seurustelukumppanit asuvat rajan takana Suomessa. Maahantulorajoitusten lieventäminen merkitsee siis erityisen paljon juuri heille.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Juha Kivelän mukaan on vielä vaikea arvioida lisäävätkö lievennykset matkustusliikennettä rajalla.

– Hyvin moni henkilö, jolla on oleskelulupa tai Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus, on varmasti matkustanut jo rajan yli ja hyvin paljon heidänkin joukossaan on varmasti henkilöitä, joilla on seurustelusuhde. Eli suurin osa seurustelusuhteen perusteella tehdyistä rajanylityksistä on voinut jo tapahtua, koska henkilöt ovat kuuluneet muihin, rajoituksista vapaisiin ryhmiin.

Lappeenrannan Nuijamaalla passintarkastuksessa on nyt hiljaista, kun turisti on käytännössä loppunut. Petri Kivimäki Yle

Aiemmin Venäjän ja Suomen välisen rajan on saanut ylittää esimerkiksi niin sanottujen pakottavien henkilökohtaisten syiden takia. Tällaisiksi on tulkittu muun muassa henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä.

Seurustelusuhteen lisäksi Venäjältä pääsee Suomeen myös muiden välttämättömien syiden perusteella. Niitä ovat esimerkiksi rahtiliikenne sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.

Rajavartiolaitoksen uusimman ohejistuksen voit lukea tarkemmin Rajavartiolaitoksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

