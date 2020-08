Bukarestista saapuneet lentomatkustajat ohjattiin Helsinki-Vantaalla massatestiin heti koneen ulkopuolella – Näin pakkotestaus voitaisiin hoitaa jatkossakin

Bukarestin lento saapui Helsinki-Vantaalle tiistaina yhdentoista maissa aamupäivällä. Lennolla ollut romanialainen matkustaja Daniel Mihailescu kertoo tulleensa juuri koronatestistä.

– Kaikki menivät testiin. Se vei vain muutaman minuutin, Mihailescu sanoo.

Daniel Mihailescu tuli Suomeen töihin Romaniasta. Hän kävi koronatestissä heti laskeuduttuaan. Jari Kovalainen / Yle

Bukarestin lennolta matkustajat ohjattiin tänään tiistaina niin sanottuun massatestaukseen, joka toteutetaan päivittäisestä muusta testauksesta erillään. Testit tehtiin jo ennen rajatarkastusta. Massatestauspisteitä oli käytössä tänään viisi samaan aikaan.

– THL:n riskimaista tulleita olemme nyt massatestanneet. Tänään Bukarestin lentokoneessa oli vähän yli 100 henkilöä, ja melkein kaikki kävivät testissä. Se testi ei ollut pakkotesti vaan vapaaehtoinen testi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo.

Mihailescu tuli Romaniasta Suomeen töihin. Romania on määritelty riskimaaksi ja sieltä saapuville on suositeltu omaehtoista karanteenia.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti maanantaina pyrkivänsä siihen, että riskimaista tulevat matkustajat määrättäisiin pakkokaranteeniin niin pian kuin mahdollista. Tällöin karanteenin rikkomisesta voisi saada jopa sakkorangaistuksen. Myös pakkotestaukset voivat tulla mahdollisiksi.

Michailescun mukaan nyt testipisteellä sanottiin, että kotona kannattaisi pysyä 14 päivää, vaikka testi olisi negatiivinen.

– Lento oli ihan okei. Kaikilla oli maskit, myös lapsilla. Tilanne on hyvä, kun kaikki menevät testiin. Lääkäri kehotti olemaan 14 päivää karanteenissa. En tiedä, haluaisin mennä töihin, mutta minun pitää keskustella siitä esimieheni kanssa, kolme vuotta Suomessa työskennellyt Michailescu kertoo.

Kööpenhaminasta juuri saapuneen Nicolai Nordin mielestä kaikki lentomatkustajat olisi hyvä testata. Jari Kovalainen / Yle

Kööpenhaminasta Helsinkiin saapunut Nicolai Nord puolestaan kertoo saaneensa koneen laskeuduttua kaksi eri ohjelappusta. Häntä ei ollut kehotettu menemään testeihin. Vaikka Tanskaa ei ole tällä hetkellä luokiteltu riskimaaksi eikä sieltä saapuvia ohjeisteta omaehtoiseen karanteeniin, Nordista kaikki matkustajat voitaisiin silti testata.

– Olisi hyvä tietää, kuinka iso riski todella on. Se ei vaatisi kovin paljon vaivaa ottaa testejä, Tanskasta Tampereelle ja Helsinkiin lomailemaan tullut Nord sanoo.

Finavia on kertonut jakavansa saapuville matkustajille kentällä koronavirusta koskevaa neuvontamateriaalia eli käytännössä oirekyselyä. Sen täytettyään matkustajan odotetaan hakeutuvan itsenäisesti terveysneuvontaan ja sieltä testiin, jos aihetta on.

Helsinki-Vantaan vapaaehtoisella testiasemalla satakunta kävijää päivässä

Helsinki-Vantaalla on ollut reilun viikon käytössä myös vapaaehtoinen koronaviruksen testauspiste. Siellä on pääasiassa testattu koronavirusoireisia ja henkilöitä, jotka ovat epäilleet altistuneensa virukselle lähtömaassa tai matkalla.

Aronkytö kertoo, että toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin. Testauksen lisäksi pisteessä tarjotaan myös terveysneuvontaa.

Matkustajat ovat Aronkydön mukaan olleet yhteistyöhaluisia. Päivittäin Helsinki–Vantaalla on testattu joitain satoja henkilöitä. Testausmäärät nousevat kuitenkin jatkuvasti ja tulevat syksyn aikana mahdollisesti jopa kaksin- tai kolminkertaistumaan.

Vantaan sote-toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydön mukaan testausmäärät nousevat jatkuvasti. Jari Kovalainen / Yle

Aronkydön mukaan Suomessa on hyvä tilanne, ja Huslab on saanut rekrytoitua asiantuntijoita lentokentälle.

– Jos testaustoimintoja laajennetaan, joudutaan rekrytoimaan lisää hoitajia ja laboratorionhoitajia. Toistaiseksi henkilöstö on ollut kiinnostunutta tänne tulemaan, Aronkytö sanoo.

Pakkotesteihin varaudutaan jo, tarvittaessa apua pyydetään poliisilta

Eilisessä Sosiaali ja -terveysministeriön tiedotustilaisuudessa julkistettuja tiukennettuja ohjeistuksia ruvetaan laittamaan nyt lentokentällä toimeen. Vaikka tänään massatestaus oli vielä vapaaehtoinen, lähes kaikki kävivät testissä.

– Kun aluehallintovirasto tekee sen päätöksen, että tietyistä maista tulevat matkustajat joutuvat testiin, silloin määräys on pitävä ja matkustajan on pakko mennä testiin. Se on vähän sama kuin jos poliisi puhalluttaa; ihmisen on puhallettava, vaikka ei olisi mitään nautiskellut. Tänään saadaan varmasti lisäohjeita ministeriöstä, Aronkytö sanoo.

Kasvomaskit ja koronainfopisteet hallitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman nykyilmettä. Jari Kovalainen / Yle

Aronkydön mukaan matkustajat ovat harvoin kieltäytyneet testeistä muuallakaan maailmassa. Tarvittaessa virka-apua voidaan pyytää poliisilta.

Matkustajat siirtyvät nyt pääasiassa suoraan omiin koteihinsa ja oleskelupaikkoihinsa karanteenihotellien sijaan. Pakkokaranteenin tullessa voimaan lentokentän tartuntatautilääkäri toteaa tarpeen ja kirjoittaa matkustajalle määräyksen, jossa on tarkat ohjeet karanteenin noudattamiseen.

Lentokentälle on suunnitteilla myös laitteita, joilla testituloksen saisi jopa puolessa tunnissa. Aronkytö muistuttaa, että myös negatiivisen testituloksen jälkeen tulisi pitää omaehtoinen karanteeni, sillä osa tartunnoista jää löytämättä.

– Ennaltaehkäisevää viestintää pitää tehdä myös lähtömaissa. Jos halutaan, että kaikki testataan, myös testejä pitäisi tehdä lähtömaissa, Aronkytö toteaa.

Lisäksi on suunnitteilla koirien käyttämistä koronaviruksen kantajien havaitsemisessa.

– Tästä on jo tieteellistä näyttöä. Suomessa on kolme koronakoiraa, joita treenataan parhaillaan lentokenttäkäyttöön, Timo Aronkytö kertoo.

