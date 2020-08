Venäjä julisti koronarokotteensa valmiiksi – "Sputnikin" nopea kehitystyö herättänyt epäilyksiä turvallisuudesta

Presidentti Putinin mukaan hänen tyttärensä on jo rokotettu.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan maan viranomaiset ovat hyväksyneet käyttöön “maailman ensimmäisen koronavirusrokotteen”.

Putin sanoi toivovansa, että rokote saadaan pian massatuotantoon. Hänen mukaansa rokotuksen ottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta kaikilla tulee olla mahdollisuus saada rokotus.

Rokotehanketta koordinoiva Venäjän kansallinen sijoitusrahasto RDIF kertoi tiistaina, että rokotteelle on annettu nimeksi "Sputnik" neuvostoaikaisen avaruusohjelman mukaan.

Sputnik oli nimeltään myös ensimmäinen satelliitti, joka laukaistiin Maata kiertävälle radalle. Neuvostoliiton onnistunut startti laukaisi kilpajuoksun avaruuteen Yhdysvaltojen kanssa.

RDIF:n mukaan rokotetta on jo tilattu noin miljardi annosta 20 maahan.

Putin: Tyttärenikin sai rokotuksen

Putinin mukaan valtiollisessa Gamaleja-instituutissa kehitetty rokote on käynyt läpi tarpeelliset testit ja suojaa tehokkaasti ja pitkään koronavirukselta.

Venäjän terveysministeri Mihail Muraško vakuutti myös rokotteen turvallisuutta. Terveysministeriön mukaan kahtena annoksena annettava rokote voisi suojata koronavirukselta jopa kaksi vuotta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti videokokousta hallituksen ministerien kanssa maaseutuasunnollaan Novo-Ogarjovossa Moskovan länsipuolella tiistaina. Aleksei Nikolski / Venäjän presidentinhallinto / AOP

Putin kertoi tiistaina myös, että hänen oma tyttärensä olisi jo saanut rokotteen. Putinilla on kaksi kolmikymppistä tytärtä, joita ei ole juurikaan nähty julkisuudessa eikä Putin kertonut kumpi oli rokotekokeissa mukana. Toinen on asunut tiettävästi Hollannissa.

Viranomaishyväksyntä tuli normaalia aiemmin

Uutistoimisto AP:n mukaan sekä venäläiset että ulkomaiset asiantuntijat ovat olleet huolissaan siitä, että rokotetta ollaan kiirehtimässä käyttöön ennen kuin normaalisti kuukausia vievät testit on saatu päätökseen.

Lue myös 17.7.2020: Venäjä väläyttää koronarokotetta elokuulle – sijoitusrahaston johtaja kiistää vakoilun ja sanoo, että maalla on jo sopimus brittirokotteesta

Nopealla tahdilla kehitetty rokote on herättänyt huolta sen turvallisuudesta. Maanantaina venäläinen uutissivusto Meduza kertoi, että lääketutkimusalan järjestö oli pyytänyt Venäjän terveysministeriötä lykkäämään rokotteen hyväksyntää.

Järjestön mukaan rokotetta on testattu liian pienellä joukolla, ja testit ovat vielä kesken.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että venäläisrokotteella on vielä edessään niinsanotut kolmannen vaiheen laajamittaiset kokeet, joissa rokotetta testataan tuhansilla ihmisillä. Viranomaishyväksyntä rokotteille annetaan yleensä vasta kolmannen vaiheen jälkeen.

Tutkimus laajenee Filippiineille?

Ihmiskokeet rokotteella aloitettiin kesäkuun puolivälissä vajaan 80 ihmisen ryhmässä, ja jo sitä ennen Gamaleja-instituutin johtaja kertoi tutkijoiden testanneen rokotetta itseensä.

Venäläisviranomaisten mukaan ensin aiotaan rokottaa sairaalahenkilökunta ja opettajat, ja lääkäreitä saatettaisiin alkaa rokottaa jo tässä kuussa. Laajemmin rokotukset on kaavailtu aloitettavaksi lokakuussa.

Tassin mukaan rokotehanketta koordinoiva Venäjän kansallinen sijoitusrahasto RDIF aikoo teettää rokotteella kliinisiä kokeita Filippiineillä vielä tässä kuussa.

Sairaalahenkilöstö kuljetti ruumista sairaalan pihalle pystytettyjen eristystelttojen välissä Filippiinien pääkaupungissa Manilassa tiistaina. Francis R. Malasig / EPA

Maan presidentti Rodrigo Duterte on ilmoittautunut ensimmäiseksi koehenkilöksi. Maat ovat keskustelleet myös rokotteen valmistamisesta Filippiineillä.

Filippiinit on yksi Aasian pahimmin koronaviruksesta kärsiviä maita. Siellä on todettu yhteensä lähes 140 000 koronatartuntaa, ja viime päivinä vuorokausittain on raportoitu tuhansia uusia tartuntoja.

Venäjällä on vahvistettu maailman valtioista neljänneksi eniten koronavirustartuntoja. Niiden määrä on ylittämässä pian 900 000. Koronavirukseen on kerrottu kuolleen Venäjällä runsaat 15 000 ihmistä.

Lähteet: AP, Reuters, AFP, Tass