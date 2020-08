Valkoposkihanhien tuhot maksetaan nopeutetusti jo elo-syyskuun aikana – Pohjois-Karjalassa haettu korvauksia 1,7 miljoonan euron edestä

Viljelijöille maksettavat korvaukset on laskettu pinta-alojen ja keskisatojen mukaan.

Valkoposkihanhien keväällä aiheuttamat mittavat vahingot korvataan nopeutetusti, tiedottaa ympäristöministeriö. Korvaukset maksetaan jo elo- ja syyskuun aikana.

Korvauksia valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista on heinäkuun loppuun mennessä haettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista yhteensä 2,7 miljoonan euron edestä.

Hakemukset ovat viljelijä- ja tilakohtaisia.

– ELY-keskukset maksavat ympäristöministeriön osoittamalla määrärahalla korvaukset täysmääräisinä, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Hanne Lohilahti.

Valkoposkihanhien tuhot olivat merkittävät etenkin itäisessä Suomessa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella on haettu korvauksia eniten, yhteensä 1,7 miljoonan euron edestä.

– Maksatuspäätösten tekeminen on vielä kesken, mutta ymmärtääkseni kaikki hakemukset on hyväksytty. Korvaussummat tulevat olemaan alle sadasta eurosta jopa noin kymmeniin tuhansiin euroihin per hakija, sanoo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Saara Herajärvi.

Korvauksia on haettu myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 765 000 eurolla, Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 142 000 eurolla, Hämeen ELY-keskuksen alueella 76 000 eurolla ja Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella 18 000 eurolla.

Kaikki viljelijät eivät välttämättä ole tyytyväisiä korvauksiin

Aiempaa mittavampien tuhojen takana on kasvaneen valkoposkihanhikannan lisäksi menneen kevään sääolot. Euroopan lämmin kevät sai linnut muuttomatkalle tavallista aiemmin, mutta ne pysähtyivät pohjoisen ilmamassan kohdalla Suomeen.

Suomen kylmässä keväässä nurmien kasvu oli hidasta, eikä hanhille riittänyt niiden ensisijaista ravintoa. Sen vuoksi hanhet söivät kylvettyjä viljan ja herneen siemeniä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Saara Herajärvi arvelee, etteivät kaikki viljelijät koe korvauksia riittävinä.

Korvaukset on laskettu pinta-alojen mukaan ja ne vaihtelevat. Jos koko ensimmäinen sato on syöty, kattaa korvaus silloin koko sadon.

– Kaikkien kohdalla korvauksia ei voida maksaa hakemusten mukaisesti, koska korvaussummat maksetaan ruokaviraston määräämien maan keskisatojen mukaan, mutta eri tiloilla peltojen satomäärät vaihtelevat suurestikin, Herajärvi sanoo.

Aiheesta voi keskustella 12.8.2020 klo 23 saakka.

