Tämän tiedämme pakkokaranteenista ja -testauksesta nyt: Jokainen matkustaja saa oman päätöksen, negatiivinen testitulos ei vapauta karanteenista

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi maanantai-iltana, että ulkomailta riskimaista saapuvat matkustajat määrätään Suomessa pakolliseen kahden viikon karanteeniin. Myös pakkotestaus on mahdollista.

Kysyimme sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulaiselta avoimeksi jääneitä kysymyksiä. Aiemmin hallitus suositteli riskimaista tuleville vapaaehtoista kahden viikon karanteenia, mutta kaikki eivät ole sitä noudattaneet.

Tällä hetkellä vain parikymmentä maata on vapautettu matkustusrajoituksista. Hallitus päivittää turvallisten maiden listaa kahden viikon välein koronatilanteen mukaan.

Miten riskimaista tulevien matkustajien pakkokaranteeni toteutetaan lento-asemilla ja satamissa?

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen päätös, kun he saapuvat maahan. Kunnan tartuntautilääkäri allekirjoittaa lomakkeen, jossa on heidän nimensä ja yhteystietonsa. Se ei siis ole massapäätös, joka jaetaan koko koneelliselle ihmisiä nimettömänä.

Miten korkean riskin maat valikoidaan?

Suurin osa Euroopan maista ja muusta maailmasta kuuluu nyt riskimaihin. Kaikkia matkustajia ei pystytä tarkastamaan. Toimenpiteet kohdennetaan aluksi korkeiden tartuntalukujen maista saapuviin matkustajiin.

Yhdessä matkustusrajoituksen piiriin kuuluvassa maassa koronan ilmaantuvuusluku voi olla 15, toisessa 150. Esimerkiksi monissa Balkanin maissa tautitilanne on nyt vaikea. Tätä maiden riskiluokittelua valmistellaan parhaillaan, ja tiedot siihen tulevat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta.

Mihin karanteenipäätös perustuu? Pitääkö matkustajalla olla koronatartunta tai -altistuminen.

Ei tarvitse olla tartuntaa. Riittää että on epäily tai riski, että virus tulee matkustajan mukana. Pohjois-Makedonian Skopjen lennon 150:stä matkustajasta 26 oli sairaita. Tällaisilla ilmaantuvuusluvuilla koko kone voidaan pannaan karanteeniin. Sairastuneet on eristetty tartuntatautilain mukaisesti.

Karanteeni on tehokkain tapa pitää tartunnan leviäminen aisoissa, koska sitä noudattavalla ihmisellä ei ole kontakteja moneen viikkoon muiden kanssa. Jos karanteenin aikana sairastuu koronaan, ei levitä sitä eteenpäin.

Milloin uudet määräykset pakkokaranteenista astuvat voimaan lentokentillä, satamissa ja maarajoilla?

Tämä kestää hetken, koska maiden riskiluokittelu on vielä kesken. Lentokentät ovat helpompi hoitaa kuin laivaliikenne. Esimerkiksi Virosta tulee laivalla ihmisiä niin kutsutuista turvallisista maista Baltiasta ja riskimaista, kuten Valko-Venäjältä. Ei meillä ole vielä valmista käytäntöä heidän erotteluunsa.

Hallitus neuvottelee terveys- ja turvallisuusasioista laajemmin keskiviikkona ja torstaina. Muun muassa maskisuosituksesta odotetaan linjauksia.

Testataanko kaikki näistä riskimaista Suomeen tulijat rajalla?

Riskilennot testataan kuten nytkin on tehty. Maan tautitilannetta katsotaan etukäteen, ja valitaan sen mukaan testikohteet. Pohjois-Makedonian Skopjesta on tulossa tänään lento Turkuun, ja kaikki lennolla olevat testataan.

Muille matkustajille tehdään pistokokeita. Laajemmin emme pysty tällä hetkellä testaamaan, koska se söisi muutenkin jo ruuhkautuneen testikapasiteetin.

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Markku Pitkänen / Yle

Voiko testiin pakottaa? Kolmasosa Romanian Bukarestin lennolla perjantaina tulleista kieltäytyi testistä.

Silloin katsottiin onnistuuko testaus vapaaehtoisesti. Kun tämä ei onnistunut, Turun Pohjois-Makedonian lennolla lauantaina testattiin jo kaikki velvoittavasti. Kun koko koneellinen halutaan testata, jatkossa noudatetaan velvoittavaa mallia. Kun vapaaehtoisuus ei toiminut, mentiin kovemmalle reitille.

Tartuntatautilääkäri voi määrätä testiin. Toinen vaihtoehto on laittaa merkittävältä tartuntariskialueelta tuleva matkustaja kahden viikon pakolliseen karanteeniin.

Jos matkustajan testitulos on negatiivinen, vapautuuko hän kahden viikon karanteenista?

Ei vapaudu. Jos matkustajan testi on tänään negatiivinen, se voi olla positiivinen jo huomenna. Testi kertoa vain sen, että et ole sairas juuri sillä hetkellä, mutta ylihuomenna voit sairastua, jos olet altistunut taudille. Jos olet siinä vaiheessa vapailla markkinoilla, voit levittää tautia.

Miten pakkokaranteeni toteutetaan laivaliikenteessä? Yhdessä laivassa voi olla tuhansia matkustajia.

Riskimaista tulevien matkustajien erotteleminen heidän joukostaan vaatii vielä valmistelua. Miten saamme heidän taustatietonsa, ketä autossa on ja ovatko kaikki autossa olevat tulleet samasta maasta? Lentomatkustajista, myös transit-matkustajista on helpompi saada tietoja lentoyhtiöiden kautta.

Miten uutta määräystä toteutetaan Ruotsin rajalla pohjoisessa? Siellä on vilkas työmatkaliikenne ja tiiviit naapurisuhteet rajan yli.

Tämä on vielä valmistelussa. Siellä on kaksi ryhmää – ne jotka käyvät töissä rajan yli sekä kaupassa kävijät ja nuuskan hakijat. Jälkimmäinen ei ole niin tarpeellista kuin työssä käyminen. Yksi vaihtoehto on katsoa pohjoisen tautitilannetta, sinne voi tulla esimerkiksi alueellisia määräyksiä.

Miten ammattiliikenteen kuljettajien karanteeni ratkaistaan? Tavaroiden pitää kulkea rajojen yli.

Tavaraliikenteessä joudutaan arvioimaan, minkä maiden kautta on tultu, ja miten kauan on oltu matkalla. Jos on lähtenyt monta päivää aikaisemmin eikä ole sairastunut, riski pienenee, jos on tullut turvallisten maiden kautta.

Miten kahdeksi viikoksi pakkokaranteeniin määrätty tulee taloudellisesti toimeen?

Virallisessa karanteenissa on oikeus ansionmenetystä korvaavaan Kelan tartuntatautipäivärahaan. Omaehtoisesta karanteenistahan ei saa vastaavaa korvausta.

Kuka hoitaa ja maksaa ulkomaalaisen matkustajan karanteenin?

Henkilö joutuu varautumaan ja maksamaan karanteenin aikaisen majoituksen itse. Käytännössä se on esimerkiksi hotellihuone. Sama menettely on muuallakin maailmassa.

Miten kahden viikon pakollisen karanteenin noudattamista valvotaan?

Tartuntatautiviranomaisella on mahdollisuus puuttua asiaan, mutta Suomessa ei ole mitään poliisisysteemiä. Luotamme ensisijaisesti, että ihmiset noudattavat ohjeita. Jos tulee ilmiantoja tai tehdään pistokokeita, karanteenin rikkomiseen voidaan tarttua tiukemmin.

Määräysten rikkomisesta voi saada sakkoa tai kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Sanktiot eivät ole tärkeitä vaan ymmärryksen luominen, että tässä on tosi kyseessä. Baariin ei mennä, kun tullaan riskialueelta.

Kuinka monen matkustajan STM arvioi joutuvan pakkokaranteeniin lähikuukausina?

Tämä riippuu riskimaaluokittelusta, jota valmistelemme. Tiedämme suurin piirtein, kuinka paljon lentoja tulee tietyistä maista ja ovatko ne riskimaiden listalla tartuntojen takia. Voimme laskea, kuinka paljon matkustajia tulee laittaa karanteeniin.

Maaliikenteen määriä on hankalampi arvioida, mutta satamat ovat se hankalin kohta. Emme voi tietää, mistä ne henkilöautot ja rekat ovat tulleet.

