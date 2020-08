Tässä on pantillinen lounasruokarasia, joka toimii ihan kuin tavallinen pullopantti – "Kertakäyttöpakkausten aika on ohi", julistaa suomalainen kasvuyritys

Kamupak-rasioista palautuu Miettisen mukaan kiertoon 95 prosenttia. "Suurin osa käyttäjistä on ympäristötietoisia ihmisiä", Miettinen sanoo.

Kamupak-rasioista palautuu Miettisen mukaan kiertoon 95 prosenttia. "Suurin osa käyttäjistä on ympäristötietoisia ihmisiä", Miettinen sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Noutoruokarasioiden laaja panttijärjestelmä voisi tulevaisuudessa olla arkipäivää, uskoo suomalainen kasvuyritys Kamupak.

Koronakevät käänsi muovinkulutuksen kasvuun maailmanlaajuisesti, ja kevään aikana ravintoloiden ulosmyynti on Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan arvion mukaan lisääntynyt noin kymmenellä prosentilla.

Lisää noutoruokaa tarkoittaa lisää kertakäyttöpakkauksia, ja juuri tähän koloon Kamupak haluaa iskeä.

– Idea lähti henkilökohtaisesta ahdistuksesta kertakäyttöjätteen kasvuun. Jätemäärän vähentämistä ei voi laittaa yksin kuluttajien tai yritysten harteille, ja koska ratkaisua ei ollut olemassa, lähdimme sitä kehittämään, sanoo yrityksen perustaja Iida Miettinen.

Pantti-idean keksijä Iida Miettinen perusti Kamupakin yhdessä Karri Lehtosen ja Eero Heikkisen kanssa. Henrietta Hassinen / Yle

Tuttu idea uudella toteutuksella

Noutoruokapantin idea on pullonpalautusinnostaan tunnetuille suomalaisille tuttu:

Ostaessasi lounaan mukaan ravintolasta tai kaupan salaattibaarista, voit kolmen euron panttimaksulla pakata lounaasi kertakäyttörasian sijaan muoviseen kestorasiaan.

Likaisen rasian voi palauttaa mihin tahansa palautusautomaattiin tai ravintolaan, jossa järjestelmä on käytössä.

Palautuksesta saa kuitin joko paperisena tai kännykkäsovellukseen, ja kuitilla voi lunastaa joko puhtaan rasian tai panttirahan takaisin itselleen.

Mukaan tulevat ravintolat maksavat Kamupakille ensin rasioista ja myöhemmin käyttömääriin perustuvaa palvelumaksua, jolla pyöritetään järjestelmää ja tasataan rasioita eri toimipisteiden välillä.

Kamupak ei ole ensimmäinen noutoruoan panttikokeilu, vaan vastaavia on ollut muitakin. Miettisen mukaan Kamupak on kuitenkin ratkaissut yhden panttijärjestelmän keskeisen ongelman: toteutuksen isossa mittakaavassa.

– Jokainen rasia on merkitty, ja meillä on valmiina järjestelmät, jotka seuraavat niiden kulkeutumista. Voimme sitten tasata määriä ravintoloiden välillä, jos jonnekin kertyy enemmän rasioita kun heillä on otettu käyttöön, Miettinen sanoo.

Kamupak-rasiat ovat tällä hetkellä käytössä viidessä toimipisteessä pääkaupunkiseudulla, mutta Miettisen mukaan järjestelmä toimisi myös koko Suomen laajuisena.

Kamupakin ideassa rasiat palautetaan palautusautomaattiin panttipullojen tapaan. Ravintoloissa rasian voi palauttaa myös tiskille. Henrietta Hassinen / Yle

Fokuksessa lounasruokailijat

Lounasravintola Silta Helsingissä on yksi paikoista, joissa Kamupak-rasiat otettiin käyttöön kesäkuussa keskellä koronapandemiaa. Elokuisena perjantaina likaisia rasioita palautuu heti lounasajan alussa muutamia, ja pari asiakasta ottaa myös uuden rasian käyttöön. Yksi heistä on lähistöllä työskentelevä Anni Hakkarainen.

– Tämä taitaa olla kolmas kerta kun otan lounaan mukaan panttirasiaan. Minusta idea on toimiva. Olen ihan tässä vieressä töissä, joten ikävä ottaa roskaa turhaan mukaan, hän sanoo.

Ravintolapäällikkö Heidi Blomqvistin mukaan juuri Hakkaraisen kaltaiset lähistöllä työskentelevät lounastajat ovat panttirasian suurin käyttäjäkunta.

– Meillä on talossa paljon toimistotyöntekijöitä, jotka tykkäävät ottaa lounaan mukaan. He ovat ottaneet uuden palvelun hyvin vastaan. Monen mielestä kannellinen rasia on myös vaihtoehtoista styrox-rasiaa käytännöllisempi, koska sen saa tiiviimmin kiinni.

Kamupak tähtää markkinoille etenkin lounas- ja henkilöstöravintoloihin, sillä niissä noutoruoan volyymit ovat isot. Toisaalta Miettinen näkee myös kaupoissa ja digitaalisen järjestelmän kehittämisessä paljon laajentumismahdollisuuksia.

– Me haluamme tehdä pantista uuden normin ja uudelleenkäytettävyydestä helppoa ja nopeaa kuluttajille ja yrityksille. Hiljalleen aletaan ymmärtää, että kertakäyttöisyyden aika on ohi.

Ravintola Sillassa on kierrossa noin viitisenkymmentä pantillista rasiaa. Ravintoloissa likaiset rasiat tiskataan itse, mutta palautusautomaatteihin vietyjen pesemisestä vastaa Kamupak. Henrietta Hassinen / Yle

"Ympäristöystävällisyys ei lisää pakkauksen käytännöllisyyttä"

Pilotista valtavirraksi on kuitenkin vielä pitkä matka. Miettisen mukaan tällä hetkellä vajaa kolmasosa noutopakkauksen ottavista asiakkaista valitsee pantillisen kestorasian.

Avainsana uudenlaisen liiketoiminnan markkinavaltauksissa on lisäarvo, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun yrittäjyyden professori Henri Hakala.

Hän on mukana LUTin, VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen PackageHeroes-tutkimushankkeessa, jossa etsitään kertakäyttöisyyden tilalle kestävämpiä pakkausratkaisuja. Hakala tarkastelee hankkeessa erityisesti uusien ideoiden ympärille syntyvää liiketoimintaa.

– Uuden idean pitää olla jollain tavalla parempi ja tuotettava arvoa kuluttajalle. Esimerkiksi ympäristöystävällisyys sinänsä ei lisää pakkauksen käytännöllisyyttä, mutta sillä on oma statusarvonsa.

Kertakäyttöpakkauksissa merkittävä arvo on Hakalan mukaan taas helppous.

– Kertakäyttöpakkauksethan ovat todella helppo ratkaisu. Niitä ei tarvitse kanniskella mihinkään ja usein ne on suunniteltu tiettyä tuotetta varten, jolloin ne ovat myös turvallisia ja hygieenisiä.

Kun ympäristön kannalta hyvistä vaihtoehdoista tehdään myös kuluttajille helppoja vaihtoehtoja, ne myös yleistyvät, sanoo Hakala.

– Ja kun monimutkaisista asioista tehdään ihmisille helppoja, niin sen ratkaisemisesta syntyy yleensä myös bisnestä.

Kertakäyttöpakkaus ei yksin ole ympäristöongelma

Olisiko uudella panttijärjestelmällä potentiaalia isoksi? Ehkä, sanoo professori Hakala.

– Panttijärjestelmä on ihan realistinen ajatus, ja nyt voi olla jopa oikea aika sille. Haasteena on saada järjestelmä riittävän helppokäyttöiseksi kuluttajalle. Kovin monta rinnakkaista panttijärjestelmää ei myöskään voi olla, koska eivät kuluttajat ala viemään eri järjestelmiin kuuluvia rasioita eri paikkoihin, Hakala sanoo.

Toisaalta Hakala myös muistuttaa, että kertakäyttöpakkauskaan ei automaattisesti ole ympäristöongelma. Olennaista on, mitä sille tapahtuu käytön jälkeen.

– Jos samaa pakkausta voidaan käyttää uudestaan ja riittävän pitkään, se voi olla paras vaihtoehto. Kierrättäminen materiaalina on toiseksi paras. Vielä polttaminen sekajätteen mukana energiaksi on parempi kuin se, että pakkaukset päätyisivät roskaksi luontoon.

Juttua varten on haastateltu myös Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa oy:n toimitusjohtajaa Timo Lappia.

