Nokian uusi pomo Pekka Lundmark: "Ilman teknologiajohtajuutta tässä bisneksessä ei ole mitään toivoa menestyä"

Pekka Lundmark on ollut Nokian toimitusjohtaja elokuun alusta eli pari päivää toista viikkoa. Hän alkoi kuitenkin jo aiemmin kesällä perehtyä uuteen työpaikkaansa opiskellen tiiviisti kaikkea, mitä Nokiassa tehdään ja aiotaan tehdä.

– Tämä on minulle unelmatyö ja tavallaan myös kotiinpaluu. Olin 90-luvulla Nokiassa töissä ja vastasin silloin maailman ensimmäisen GSM-verkon avaamisesta Suomessa heinäkuussa 1991. Minusta on äärettömän mielenkiintoista ja jännittävää olla mukana myös nyt, kun neljäs teollinen vallankumous on alkamassa. Nokia on tässä muutoksessa keskeisessä asemassa, Lundmark sanoo.

Lundmarkin mukaan 5G ja kaikki muu älyteknologia tulee mullistamaan yritysten toimintaa ja yhteiskuntia ennennäkemättömällä tavalla.

Intohimona digitalisaatio

Hän muistuttaa, että on aiemmissa tehtävissään ollut näkemässä teollisen internetin mahdollisuudet asiakkaan näkökulmasta.

– Minulla on ollut jo pitkään intohimo digitalisaatioon. Konecranes oli eturivissä ottamassa käyttöön teollista internetiä. Olen sydämeltäni enemmän teknologian kehittäjä ja kauppias kuin sen käyttäjä. Tämä antaa hyvää perspektiiviä nykyiseen työhöni.

Lundmark oli Konecranesin toimitusjohtaja kymmenen vuotta ennen siirtymistään Fortumin toimitusjohtajaksi vuonna 2015. Fortumin kauden jälkeen Lundmark siirtyi Nokian toimitusjohtajaksi.

Tiistaina hän tapasi lyhyesti etäyhteydellä tiedotusvälineiden edustajia kertoakseen itsestään ja näkemyksistään it-alasta.

Nokia kertoikin heinäkuun viimeisenä päivänä julkistamassaan osavuosikatsauksessa jo vähän paremmista näkymistä verkkoteknologiamarkkinoilla.

Kilpailutilanne on silti edelleen hyvin vaikea, koska ala on voimakkaasti keskittynyt ja markkinaosuuksista kamppaillaan ankarasti.

Tilaa on vain voittajille

Nokian aiempi toimitusjohtaja Rajeev Suri korosti usein, että Nokia ei pääsääntöisesti lähde kilpailemaan hinnoilla, vaan laadukkaista tuotteista ja palveluista on saatava asiallinen kate.

Myös Lundmark korostaa tuotekehityksen tärkeyttä, kun markkina-asemista kilpaillaan.

– Globaali teknologialiiketoiminta on äärettömän kilpailtua ja kovaa. Siellä on tilaa vain harvoille menestyjille ja voittajille. Ilman teknologiajohtajuutta ja vahvaa panostusta teknologiseen tuotekehitykseen tässä bisneksessä ei ole mitään toivoa menestyä, Pekka Lundmark painottaa.

Lundmarkin mukaan Nokialla on vielä lunastamatta paljon niitä hyötyjä, joita piilee vuoden 2016 lopulla päätökseen saadussa Alcatel Lucent -yrityskaupassa. Kaupan jälkeen on käyty yt-neuvottelut jos toisetkin, kun kahdesta isosta yrityksestä on rakenneltu yhtä.

– On todella tärkeää, että me pidämme fokuksen kirkkaana meneillään olevissa kehitysohjelmissamme. Tämä on pitkä, ei yhden tai kahden vuosineljänneksen tie. Uskon, että Nokia ei ole vielä saanut kaikkea irti muun muassa Alcatel Lucent -yrityskaupasta, vaan tämä työ jatkuu lähivuosina.

Lue myös:

Yritykset koronakriisissä: Suri päätti kautensa Nokian toimitusjohtajana yllättämällä markkinat – osavuositulos reilusti odotuksia parempi