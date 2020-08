Lyytikäisen perhe on lähtökuopissa starttaamaan syksyn harrastuksiin – korona näkyy jo harrastajamäärissä ja seuroissa pelätään uusia rajoituksia

Kaustislainen Lyytikäisen perhe on valmis starttaamaan syksyn harrastuksiin.

Lapset Akseli, 11, Eemeli, 10, Hilja, 9, ja Saimi, 6, sekä Jarno-isä toivovat kaikki, että harrastamaan päästäisiin ainakin suhteellisen normaalisti.

Varmaa se ei tietenkään ole.

– Kyllähän sitä seurataan, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu, sanoo Jarno Lyytikäinen.

Lyytikäisen perheessä kaikki liikkuvat ja harrastavat paljon.

– Jalkapalloa, futsalia, sählyä, tanhua, kitaransoittoa, showtanssia, luettelevat lapset harrastuksiaan.

– Niin ja hevoshommia, lisää Hilja.

Jalkapalloa perhe pelaa Kaustisen Pohjan-Veikkojen riveissä. Jarno Lyytikäinen valmentaa junnuja.

Osassa urheilu- ja harrastusseuroja syksyn harrastajamäärät ovat laskeneet koronan vuoksi. Syinä ovat muun muassa perheiden oma taloustilanne sekä epävarmuus siitä, joudutaanko harrastustoimintaa taas rajoittamaan.

– Talouspuoli tietenkin vaikuttaa taustalla, mutta täällä Kaustisella sillä ei ole niin suurta merkitystä, koska täällä harrastusmaksut ovat inhimillisiä moneen isompaan paikkaan verrattuna, kiittelee Jarno Lyytikäinen.

Ilmoittautuminen vielä kesken

Tarkkaaa tietoa harrastajamääristä saadaan vasta myöhemmin syksyllä, mutta jo nyt on näkyvissä, että koronalla on vaikutusta.

Esimerkiksi Vaasan palloseurassa lajin aloittavien määrä on normaalia pienempi, samoin Vaasan luistinkerhossa harrastajien määrä on vähentynyt.

Korona koettelee myös taideharrastuksia.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistosta arvioidaan, että korona on tuonut varovaisuutta ilmoittautumisiin. Samoin Keski-Pohjanmaan konservatorion hakijamäärää on kutistunut viidenneksen aiemmista vuosista.

Lajiliitoissa ollaan varpaillaan

Urheilun lajiliitoissa koronatilannetta seurataan tarkasti, mutta syksyn tilannetta arvioidaan tässä vaiheessa vain varovaisesti.

– Cheerleadingseuroissa syyskausi on juuri käynnistynyt ja useissa seuroissa uusien harrastajien osalta tietoa ei vielä ole. Havaintoja siitä, että koronalla on vaikutuksia harrastajamääriin on kuitenkin saatu ympäri Suomen, kertoo Suomen Cheerleadingliiton toiminnanjohtaja Heidi Borg.

Myös salibandyssa junioreiden ilmoittautuminen on vielä käynnissä, joten tarkkoja tietoja joukkuemääristä ei ole vielä saatavilla.

Pelipassien myynti alkoi elokuun alussa ja se on käynnistynyt jopa vilkkaammin kuin vuosi sitten. Salibandyliiton toiminnanjohtaja Jari Kinnunen kuitenkin huomauttaa, että sen perusteella ei vielä uskalla ennustaa koko kauden tilannetta.

– Myynti on lisääntynyt, mutta alkukausi ja lyhyt tarkastelujakso ei välttämättä kerro totuutta.

Toiseen aaltoon varaudutaan

Valtaosa seuroista varautuu toiseen aaltoon ja uusiin rajoituksiin. Lajiliitoissa ohjeita päivitetään tarvittaessa tiuhaan.

– Seuraamme tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia ja päivitämme suosituksiamme seuroille niiden mukaisesti. Olemme ohjeistaneet seuroja palaamaan lähiharjoitteluun vastuullisesti. Syksyn kilpailutoiminta on siirretty pääsääntöisesti vuoden loppuun ja sen osalta on olemassa varautumissuunnitelma, mikäli tilanne muuttuu, toteaa Heidi Borg Cheerleadingliitosta.

Monenlaisia varotoimia onkin tehty. Ryhmäkokoja on pienennetty ja hygieniaa lisätty. Sairaana ei saa tulla harjoituksiin. Jääkiekon puolella joudutaan miettimään, miten syksyllä selvitään, kun siirrytään lämpimistä tiloista kylmään halliin.

– On tyypillistä, kun kesän jälkeen tullaan hallille, että flunssaa on tosi paljon. Meillä on hyvin tarkka ohjeistus, miten pystyy tulemaan toimintaan mukaan, kertoo Vaasan Sportin junioreiden puheenjohtaja Juha-Petteri Lesonen.

Monella seuralla on välitön valmius siirtyä etäharjoitteluun, vaikka tietenkin toivottaisiin, ettei siihen tarvitsisi enää palata.

Uusia rajoituksia pelätään

Monessa seurassa ollaan sitä mieltä, että uutta totaalista toiminnan keskeytystä seurat eivät oikein kestä. Tapahtumien ja turnausten peruuntuminen on ollut iso kolaus seurojen taloudelle, samoin jos harrastajamäärät lähtevät putoamaan.

– En usko, että uudestaan pidempää aikaa pystyttäisiin toteuttamaan niin että toiminta säilyisi entisellään. Se olisi kova kuolinisku monelle seuralle, arvioi SB Vaasan toiminnanjohtaja Jukka Leino.

– Koronatilanteella oli isot vaikutukset seurojen toimintaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Toivotaan ettei toista korona-aaltoa tule ainakaan niin voimakkaana kuin keväällä, sillä se olisi monille seuroille jo kohtalokasta, pohtii SJK Junioreiden toiminnanjohtaja Hannu Huilla.

Kesällä Lytikäisen lapset ovat päässeet helposti kuluttamaan ylimääräistä energiaa. Raila Paavola / Yle

Aika päästä harrastamaan

Useimmat harrastukset käynnistyvät lähipäivinä ja -viikkoina. Partiolaiset aloittavat syyskautta toiveikkaasti.

– Kyllä ajatuksena on, että pääsemme käynnistämään viikkotoiminnan normaalisti. Olemme kuitenkin ohjeistaneet järjestämään toimintaa mahdollisimman paljon ulkona, toteaa Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

Leikola toivoo, että kukaan ei jäisi pois harrastuksesta ainakaan taloudellisen tilanteen takia. Kaikki harrastaminen ei ole kallista.

– Kyllä nyt on aika päästä harrastusten pariin. Voi olla, että koronan takia joissakin perheissä on tiukkaa, mutta partiossa on mahdollisuus myös saada vapautus jäsenmaksusta.

Temppuja sohvalla

Lyytikäisen perheessä into päästä harrastamaan on kova. Viime keväänä harrastukset loppuivat kuin seinään ja tekemisen puute alkoi jo vaivata.

– Oltiin telkkarin ääressä ja nukuttiin aika paljon. Ei siis tehty oikein mitään liikunnallista, muistelevat Akseli ja Eemeli.

Hilja kuitenkin keksi keväälläkin mukavan tavan torjua tylsyyttä:

– Mä olin varmaan ainoa, joka teki temppuja sohvalla.