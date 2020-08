Jono koronatestiin venyi jo viikkoon Jyväskylässä – testausruuhkaan haetaan apua terveysjäteiltä

Jonot koronatestaukseen ovat Jyväskylän terveyskeskuksissa venyneet entisestään. Testiin pääsyä joutuu nyt odottamaan viikon, vaikka valtakunnallisen suosituksen mukaan odotusaika saisi olla enintään vuorokausi.

Jyväskylän kaupungin apulaisylilääkäri Marja Autereen mukaan testaustarve on yllättänyt kaikki.

– Tietenkään terveydenhuollossa ei ole tarpeeksi henkilöstöä tämmöistä uutta työtehtävää varten ennen kuin sitä saadaan rekrytoitua ja koulutettua. Tekeviä käsiä puuttuu, hän toteaa.

Perjantaina Yle uutisoi, että jonot Jyväskylän kaupungin koronatesteihin ovat kolmesta neljään päivää.

Kouluttaminen vie aikaa

Autereen mukaan valtakunnallisiin päätöksiin ja suosituksiin sopeutuminen ei tapahdu hetkessä. Testejä tekemään tarvittaisiin lisää hoitajia, mutta työntekijöistä on pulaa.

Nyt Jyväskylän kaupunki on palkkaamassa kolmea tai neljää lisätyöntekijää testaukseen. Uusien työntekijöiden kouluttaminen ja heidän työtahtinsa kehittyminen nopeaksi rutiiniksi vie kuitenkin aikaa.

Marja Autereen uskoo, että testausta joudutaan jatkamaan vielä senkin jälkeen, kun rokote on saatu markkinoille. Jarkko Riikonen / Yle

Ratkaisua ruuhkautumiseen haetaan myös toista kautta, yksityisten terveysjättien suunnasta.

– Meillä on parhaillaan käynnissä neuvottelut Mehiläisen, Terveystalon ja Pihlajalinnan kanssa siitä, että alamme ostaa heiltä näytteenottopalvelua. Meidän pitäisi saada sinne ihmisiä testiin jo lähipäivinä, Autere sanoo.

Viime kevään aikana testeihin ei muodostunut jonoja, koska ihmiset pysyivät kuuliaisesti kotona, eivätkä taudit tarttuneet. Kesän aikana ihmisten liikkuminen lisääntyi, ja samalla lisääntyivät myös flunssat.

– Suurin osa näistä taudeista mitä nyt on liikkeellä, on ihan tavallista perusflunssaa. Koronapositiivisia on ollut minimaalisen vähän. Mutta koska flunssaa on paljon, näytteenottotarve on suuri, Autere sanoo.

Koronatestaus on päässyt ruuhkautumaan myös muualla Suomessa, joskaan ei yhtä pahasti kuin Jyväskylässä. Pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa jonot testiin ovat olleet pahimmillaan muutaman päivän mittaisia.

Terveyskeskusten painetta voitaisiin siirtää myös sairaalaan

Keski-Suomen keskussairaalan puolella koronatestaus ei ole juurikaan ruuhkautunut. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan testiin pääsee jo samana tai viimeistään seuraavana päivänä.

Juha Palonevan mielestä olisi kaikkien etu, että testiin pääsisi nopeammin. Jarkko Riikonen / Yle

Sairaanhoitopiirit järjestävät testausta kuitenkin pääosin vain omalle henkilöstölleen sekä sairaalahoitoa tarvitseville potilaille. Ensisijainen testauspaikka on oma terveyskeskus.

Palonevan pitää mahdollisena sitä, että keskussairaala tulisi terveyskeskusten avuksi jonojen purkamisessa.

– Tällä hetkellä näyttää sitä, että meillä sairaalassa testauskapasiteetti riittää. Jos meillä on mahdollisuus, niin yhä herkemmin testaamme myös niitä potilaita, jotka on ohjattu omaan terveyskeskukseen näytteenottoon.

Palonevan mielestä Suomen koronastrategia, eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida -menettely ei toteudu tarkoituksenmukaisesti, jos sen ensimmäinen vaihe ei toimi.

– Ihannetilanteessa testiin pääsisi samana päivänä kun ne oireet alkavat. Ja jos haluamme estää toisen aallon niin näin meidän täytyy toimia.

Lue lisää:

Johtajaylilääkäri yllättyi testipuikkojen hyvästä saatavuudesta – Jyväskylässä testattu koronaa enimmäkseen epäluotettavammalla nielunäytteellä