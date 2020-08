Oletko lähdössä lentomatkalle? Varaudu maskipakkoon ja kuumemittaukseen

Lentomatkustajille on COVID-19-sairauden takia annettu kaikkialla tiukkoja toimintaohjeita. Monista maista lentomatkustajia ei vastaanoteta lainkaan.

Suomi kuuluu niihin harvalukuisiin maihin, joissa koronapandemia on vielä kohtalaisesti saatu pidettyä kurissa. Matkustaminen onnistuu vielä, mikäli tautiriskiä haluaa uhmata. Finavian mukaan Suomesta tehdään reittilentoja tällä hetkellä 32 maahan, mutta kohdemaiden määrä voi muuttua nopeasti, jos tauti lähtee jälleen leviämään.

Useimmissa maissa lentokentälle saapuvalle on annettu kaksi ehdotonta määräystä.

Monissa maissa vaaditaan matkustajatietolomakkeen (Passenger Locator Form, PLF) täyttämistä ennen maahan saapumista. Lomakkeeseen merkitään yhteystiedot sekä osoite, jonne aikoo majoittua ensimmäiseksi lentokentältä lähdettyään.

Toinen määräys on, että suojamaskin käyttäminen on pakollista kaikkialla lentokenttätiloissa. Esimerkiksi Kreikassa maskin unohtaminen tuo 150 euron sakon.

Kreikkaan saapuville matkustajille tehdään myös satunnaistestejä.

– Mikäli testitulos on positiivinen, siitä saa tiedon 24 tunnin kuluessa. Sen jälkeen matkailijan tulee olla karanteenissa 14 päivän ajan. Kreikan valtio kattaa majoituskulut erikseen tähän tarkoitukseen varatuissa hotelleissa, kertoo Yleisradiolle matkatoimisto TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Testattujen matkustajien tulee huolehtia turvavälien toteutumisesta testitulosta odottaessaan.

Turvavälimerkintöjä Hanedan lentoasemalla Tokiossa. Kimimasa Mayama / EPA

Testausta lentokentillä

Monilla lentokentillä matkustajille tehdään ruumiinlämmön mittaus. Useimmiten se tapahtuu automaattisesti lämpökameroilla. Joissakin kohteissa mittauksen suorittaa virkailija manuaalisella mittarilla.

Matkalle lähtevien osalta korkea ruumiinlämpö voi estää matkustamisen. Joillakin lentoyhtiöillä on tässä omia säädöksiään. Esimerkiksi AirBaltic ei päästä koneeseen henkilöitä, joiden ruumiinlämpö on yli 37,8 astetta.

Lentokentillä ei useinkaan tehdä koronavirustestejä, mutta joillakin kentillä sekin mahdollisuus on. Esimerkiksi Saksan suurimpien kaupunkien kentillä koronatestin saa vapaaehtoisesti ja maksutta.

Koronatestauspiste Köln-Bonnin lentoasemalla Saksassa Sascha Steinbach / EPA

Kiina on testaamisen suhteen tiukka. Ulkomaalaisen on ennen maahan saapumista käytävä koronatestissä ja saatava negatiivisesta tuloksesta todistus. Testi on suoritettava Kiinan paikallisen lähetystön nimeämässä ja hyväksymässä terveydenhoitolaitoksessa.

Hongkong, jonne tosin tällä hetkellä ei tehdä Suomesta suoria lentoja, on manner-Kiinaakin tiukempi. Sinne saapuvat matkustajat siirretään tutkimuskeskukseen, jossa kaikille tehdään koronatesti. Testi tapahtuu nielusta otettavalla sylkinäytteellä ja vie aika muutamia tunteja.

Koronatestaus kehittyy nopeaa tahtia, joten on oletettavaa, että testejä aletaan jatkossa tehdä yhä enemmän myös lentokentillä.

Lentoyhtiöt toivovat, että maat voisivat sopia (siirryt toiseen palveluun) yhtenäisestä koronatestausohjelmasta. Se helpottaisi lentoyhtiöiden toimintaa ja edesauttaisi lentoyhteyksien palauttamista esimerkiksi Atlantin yli.

