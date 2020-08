Herätys: Tuhannet lapset aloittavat koulunsa väistötiloissa, budjettiesitys valmistuu, poliisi ajaa loppuunkäytetyllä kalustolla

Koulut alkavat – suurimmissa kaupungeissa yli 17 000 koululaista käy syksyllä koulua väistötiloissa

Iso osa Suomen koululaisista aloittaa lukukautensa tänään. Yle selvitti, että yhä useampi aloittaa koulunsa niin sanotuissa parakkikouluissa eli väistötiloissa. Yleisimmin väistön syynä ovat pitkittyneet sisäilmaongelmat, jotka ajavat kouluja evakkoon.

Vanhasen budjettiesitys valmistuu

Vanhasen on määrä esitellä budjetin päälinjat tiedotustilaisuudessa iltapäivällä. Berislav Jurišić / Yle

Valtiovarainministeriö viimeistelee tänään esityksensä valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan ministeriön sisäisissä budjettineuvotteluissa on pohdittu muun muassa vientiyritysten auttamista koronan synkentämien talousnäkymien yli. Vanhasen on määrä esitellä budjetin päälinjat tiedotustilaisuudessa iltapäivällä.

Näkyykö Turun kasvomaskisuositus joukkoliikenteessä, kun koulut nyt alkavat? Katso suora lähetys kello 7.30 alkaen

Turussa otetaan käyttöön kasvomaskit joukkoliikenteessä. Petra Ristola / Yle

Turun kaupunki ilmoitti ensimmäisenä kaupunkina, että se suosittelee kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteessä koulujen alkaessa. Seuraamme kouluvuoden ensimmäistä aamua Turun ydinkeskustassa ja välitämme turkulaisten mietteet arjesta koronaviruksen toisen aallon varjossa.

Suomi aikoo ottaa pakkokaranteenit käyttöön, millaista on olla kiinalaisessa karanteenissa?

Kirsi Crowley vietti kaksi viikkoa shanghailaisessa hotellissa pakkokaranteenissa. Kirsi Crowley / Yle

Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley joutui Kiinaan mennessään pakkokaranteeniin. Kaksi viikkoa shanghailaisessa hotellissa ei ollut fyysinen rasitus, mutta henkisesti omalaatuinen kokemus. Huoneen oven sai avata vain kolmesti päivässä ruokatoimitusten yhteydessä, mutta huoneessa ei käynyt ketään, ei edes siivoojaa. Eikä ruoan tuojaakaan näe, ateriat jätetään oven taakse, josta ne saa kasvomaski päällä käydä hakemassa. Muina aikoina oven avaaminen laukaisee hälytyksen.

Poliisi kituuttaa loppuunajetulla autokalustolla – maijan mittarissa voi olla jopa puoli miljoonaa kilometriä

Poliisin autokalusto vaatii yhä enemmän korjaamista. Mika Moksu / Yle

Poliisiautojen käyttöikä on noussut rahapulan takia jopa kaksinkertaiseksi reilussa kymmenessä vuodessa. Kasvaneiden ajomäärien vuoksi autot vaativat yhä enemmän korjaamista, mikä hankaloittaa poliisin työtä. Tilanteeseen odotetaan kuitenkin parannusta, sillä määrärahat ovat olleet viime vuodet kasvussa.

Kaikkia koronan takia peruttuja tapahtumia ei ole vieläkään saatu hyvitettyä asiakkaille

Sannin Trippi Tour -kiertue peruttiin päivää ennen kuin sen oli määrä alkaa. Tomi Jokela / All Over Press

Koronakriisin hillitsemiseksi määrätyt rajoitustoimet estivät lähes kaikkien kevään ja kesän tapahtumien järjestämisen. Niihin oli ennen perumista tai siirtämistä ostettu tuhansia lippuja. Kaikkia rahoja ei ole vieläkään saatu palautettua asiakkaille.

Pilvistä ja sateista

Yle

Pilvisyys on vaihtelevaa ja lännessä sekä pohjoisessa tulee sadekuuroja. Idässä on poutaa. Lapissa paikoin myös ukkosta. Päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 12–22 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa maan lounais- ja eteläosissa sekä Pelkosenniemen kunnassa.

