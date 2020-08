Historiallisen suuren kokaiinitakavarikon esitutkinta valmistui – poliisi: Huumeiden arvo katukaupassa jopa 25 miljoonaa euroa

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi Espoossa Karapellontiellä viime joulukuussa tehdyn massiivisen kokaiinitakavarikon esitutkinnan. Kaikkiaan tapauksessa on epäiltyinä kahdeksan miestä, joista viisi on vangittu. Kolme miehistä on yhä kateissa.

Poliisi löysi Karapellontiellä rahtiterminaalissa sijaitsevassa liikekiinteistössä olleesta rahtikontista laillisen rahdin sekaan piilotettuna yhteensä 176,1 kilogrammaa kokaiinia. Huumeet olivat noin yhden kilon painoisissa tiiliskiveä muistuttavissa pakkauksissa.

Huumeiden kokaiinipitoisuus oli jopa 100 prosenttia. Poliisin mukaan tällaisen kokaiinierän tyypilliseen käyttövahvuuteen laimentamisen jälkeen sen arvo katukaupassa Suomessa olisi ollut jopa yli 25 miljoonaa euroa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumeita ei ollut tarkoitettu ainakaan kokonaan Suomen markkinoille. Epäillyillä oli tarkoituksena viedä lasti pois Suomesta. Poliisin mukaan kokaiinierä oli yritetty saada haltuun jo ennen sen saapumista Suomeen.

Naamiomiehet uhkailivat ja pahoinpitelivät

Rahtikontti oli saapunut ensin merikuljetuksena Brasiliasta Hollannin Rotterdamin sataman kautta Suomeen, Vuosaaren satamaan Helsingissä. Täältä se oli kuljetettu rekalla Espoon rahtiterminaaliin, josta lasti lopulta löytyi.

Länsi-Uudenmaan poliisin partiot saapuivat hälytyksen perusteella paikalle, kun epäillyt olivat pyrkineet purkamaan huumelastia. Viisi epäiltyä oli tunkeutunut naamioituneina rahtiterminaaliin.

He olivat lyöneet rahtikontin purkuun osallistunutta autonkuljettajaa aseen näköisellä esineellä päähän. Paikalla olleita muitakin ihmisiä uhattiin tällä esineellä. Esine paljastui esitutkinnassa ampuma-asetta jäljitteleväksi muovikuula-aseeksi.

Viisi miestä vangittiin Olympiaterminaalissa

Viisi epäiltyä pakeni poliisin saapuessa paikalta, mutta poliisi sai kaksi heistä saman päivän iltana kiinni Helsingin Olympiaterminaalilla. Epäillyt olivat olleet poistumassa maasta kahdella eri henkilöautolla.

Kolme muuta rahtiterminaalissa toiminutta epäiltyä on yhä karkuteillä. Heidät on tunnistettu hollantilaisiksi. Olympiaterminaalilla saatiin lisäksi kiinni kolme muuta epäiltyä, jotka eivät olleet mukana rahdin purkupaikalla.

Nämä viisi kiinni otettua miestä vangittiin esitutkinnan alkuvaiheessa epäiltynä muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta. Kiinniotetut ovat 1987–2000 vuosien välillä syntyneitä. Heistä neljä on Tanskassa ja yksi Ruotsissa asuva.

Nyt valmistuneessa esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat törkeä huumausainerikos, törkeän ryöstön yritys ja törkeän ryöstön valmistelu. Nimikkeet kohdistuvat eri henkilöihin. On mahdollista, että nimikkeet syyteharkinnan yhteydessä vielä muuttuvat tai tarkentuvat.

Esitutkinnassa kansainvälistä yhteistyötä

Esitutkinnassa on tehty kansainvälistä yhteistyötä keskusrikospoliisin välityksellä. Myös Tulli ja Suomenlahden merivartioston henkilökunta osallistuivat tutkintaan. Merivartiosto auttoi muun muassa etsimään mereen hävitettyjä todisteita, kuten voimapihtejä.

Kaikkiaan esitutkinnassa on selvitetty yli kymmenen ihmisen osuutta rikoksiin. Joidenkin osalta on jo nyt selvinnyt, että heitä ei ole syytä epäillä rikoksista.

Julkisuudessa on epäilty aiemmin, että kyse saattaa olla Suomen suurimmasta kokaiinitakavarikosta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Hakkala sanoi Ylelle joulukuussa, että hänen tietojensa mukaan suurin Suomessa takavarikoitu kokaiinilasti on ollut 20 kiloa.

Valmistunut esitutkinta on lähetetty syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle. Syyte asiassa on nostettava 20. elokuuta 2020 mennessä. Rikosasian pääkäsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 2.9.2020.

