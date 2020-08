Helsingin satamiin on tulossa koronatestipisteitä – nyt pohditaan, kuka testiin ohjataan, kun laiva saapuu turvalliseksi luokitellusta Virosta

Rajavartiolaitoksen mukaan satamien matkustajamassasta on työlästä poimia riskimaista lähteneet.

Suositusten aika on ohi ja riskimaista tulevat matkailijat saavat nyt varautua pakkotesteihin sekä pakkokaranteeniin. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen myötä myös satamiin on tulossa koronatestipisteitä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueelle (HUS) satamien testauspisteitä suunnitellaan parhaillaan. HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan HUSLAB on valmistautunut osaltaan järjestämään testauksen tuleviin pisteisiin.

– Helsingin kaupunki on pistämässä pystyyn toimipisteitä, joissa satamiin tulevat matkustajat voivat käydä koronatestissä ja Helsinki on perustamassa kahta uutta pistettä, joista toinen on lähellä länsiterminaalia. Omalta osaltamme olemme luvanneet auttaa ja järjestää näytteenoton näihin pisteisiin, Lasse Lehtonen sanoo.

Esimerkiksi Helsingin länsisataman terminaalin läheistä testauspistettä suunnitellaan sellaiseksi, että se palvelisi laivamatkustajien lisäksi myös muita kaupunkilaisia. Tämä tehostaisi näytteenottoa.

– Matkustajat tulevat vähän tipoittain lautoilta, niin näytteenottopisteeseen jää helposti tyhjiä aikoja. Ja kun näytteenottokapasiteetista on pulaa, niin saadaan tämäkin kapasiteetti tehokkaaseen käyttöön, Lehtonen sanoo.

Helsingin kaupunki ei ole kommentoinut tänään satamien koronatestauspisteiden suunnitelmia Ylelle.

Satamaan saapuu massoittain matkustajia – kaikkien testaaminen käytännössä mahdotonta

Satamaan voi saapua yhtä aikaa satoja tai jopa tuhansia matkustajia. Millä tavalla heidän joukostaan voidaan etsiä riskimaista tulevat?

Rajavartiolaitoksen mukaan tätä pohditaan parhaillaan. Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaan mukaan se vaatisi erilaisia järjestelyjä Ruotsista saapuvien matkustajien osalta kuin Virosta tai Saksasta saapuvien.

– Meidän nähdäksemme Ruotsista saapuvat ovat kaikki riskimaasta tulevia, joten silloin heidät voi kaikki ohjata terveysviranomaisten jatkotoimenpiteisiin, Tuomas Laosmaa toteaa.

Rajavartiolaitos ei tee tällä hetkellä sisärajavalvontaa Länsisatamassa Helsingissä. Katriina Laine / Yle

Sen sijaan Virosta tai Saksasta saapuvien alusten kohdalla asia ei ole niin yksinkertainen. Tällä hetkellä Rajavartiolaitos ei suorita sisärajavalvontaa, eikä siihen heillä ole toimivaltaa.

– Jos Viron tai Saksan lauttaliikenne haluttaisiin tarkastaa, ja mikäli Rajavartiolaitos joutuu sen tekemään, niin käytännössä ainoa vaihtoehto olisi sisärajavalvonnan palauttaminen tähän liikenteeseen, Laosmaa sanoo.

Hänen mukaansa toinen vaihtoehto on, että matkustajat joko haastateltaisiin tai heiltä kerättäisiin tiedot esimerkiksi lomakkeella jonkun muun toimijan kautta.

– Silloin lähtömaatiedot perustuisivat matkustajan antamiin tietoihin.

Sisärajavalvonnan palauttamisen jälkeen Rajavartiolaitoksella olisi massiivinen työ edessään esimerkiksi Helsingin satamissa.

– Käytännössä lauttaliikenteessä ei ole samanlaista matkavarausjärjestelmää kuin lentoliikenteessä, missä koko lentoreitti jää talteen, Laosmaa kertoo.

– Jos matkustaja lentää joko Saksaan tai Tallinnaan ja saapuu sieltä lautalla Suomeen, niin tässä tapauksessa lähtömaan tiedot pitää saada joko matkustajan ilmoittamana tai muuhun asiatodisteisiin perustuen.

